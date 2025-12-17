Городская зима без жалости: опасность, которая остаётся на лапах питомца после каждой прогулки

Зимой обычная прогулка с собакой может обернуться неприятными последствиями для здоровья питомца. Дорожные реагенты, которыми обрабатывают тротуары и дороги, нередко вызывают раздражение кожи и болезненные ощущения у животных. Простые меры профилактики помогают снизить риски и сделать прогулки безопаснее.
Химические смеси, используемые для борьбы с гололедом, легко прилипают к подушечкам лап. При длительном контакте они могут вызывать раздражение кожи, трещины и воспалительные процессы. Особенно уязвимы собаки с чувствительной кожей, а также животные, которые много времени проводят на асфальте и плитке.
Даже кратковременная прогулка по обработанным дорожкам способна доставить питомцу дискомфорт. Кроме того, реагенты могут попадать в микротрещины на лапах и усиливать болевые ощущения, что со временем приводит к дерматологическим проблемам.
По словам специалистов, самый простой способ защиты — по возможности избегать участков, где активно используют реагенты. Для выгула лучше выбирать парки, скверы и зеленые зоны с естественным покрытием. Если пройти по обработанному тротуару все же необходимо, короткий участок можно преодолеть, взяв собаку на руки.
"Дорожные реагенты раздражают кожу и могут вызывать болезненные ощущения и кожные заболевания", — отмечает президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский.
Когда полностью исключить контакт с реагентами не получается, важно уделять внимание уходу за лапами. Перед выходом на улицу ветеринары советуют наносить защитные средства — например, мази с воском, которые создают барьер между кожей и химическими веществами.
После возвращения домой лапы необходимо промывать теплой водой, тщательно удаляя остатки реагентов. Это снижает риск раздражения и помогает сохранить кожу в хорошем состоянии даже при регулярных зимних прогулках.
Специальные сапожки и тапочки также могут защитить лапы, однако подходят они не каждому питомцу. Приучение к обуви требует времени и терпения, а некоторым собакам она доставляет дискомфорт.
"К обуви очень тяжело приучать животных. Они должны приучаться долгое время, и это не совсем комфортно для многих из них", — добавил Владимир Уражевский.
Защитные мази подходят для большинства собак и просты в использовании, но требуют регулярного обновления. Обувь обеспечивает максимальную изоляцию от реагентов, однако не все питомцы готовы ее носить. Прогулки в парках и на специальных площадках считаются самым надежным вариантом, но доступны не всегда, особенно в городской среде.
Как выбрать защитное средство для лап?
Лучше отдавать предпочтение специализированным ветеринарным мазям с воском или натуральными компонентами.
Нужно ли мыть лапы после каждой прогулки?
Да, это помогает удалить остатки реагентов и снизить риск раздражения.
Что лучше — обувь или мазь?
Выбор зависит от характера собаки и условий прогулок: мази подходят большинству, обувь — для более устойчивых питомцев.
Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.