Городская зима без жалости: опасность, которая остаётся на лапах питомца после каждой прогулки

Зимние реагенты вызывают раздражение лап у собак — данные Союза кинологов

Зимой обычная прогулка с собакой может обернуться неприятными последствиями для здоровья питомца. Дорожные реагенты, которыми обрабатывают тротуары и дороги, нередко вызывают раздражение кожи и болезненные ощущения у животных. Простые меры профилактики помогают снизить риски и сделать прогулки безопаснее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака грызет лапу

Чем опасны зимние реагенты для собак

Химические смеси, используемые для борьбы с гололедом, легко прилипают к подушечкам лап. При длительном контакте они могут вызывать раздражение кожи, трещины и воспалительные процессы. Особенно уязвимы собаки с чувствительной кожей, а также животные, которые много времени проводят на асфальте и плитке.

Даже кратковременная прогулка по обработанным дорожкам способна доставить питомцу дискомфорт. Кроме того, реагенты могут попадать в микротрещины на лапах и усиливать болевые ощущения, что со временем приводит к дерматологическим проблемам.

Как снизить контакт с химическими веществами

По словам специалистов, самый простой способ защиты — по возможности избегать участков, где активно используют реагенты. Для выгула лучше выбирать парки, скверы и зеленые зоны с естественным покрытием. Если пройти по обработанному тротуару все же необходимо, короткий участок можно преодолеть, взяв собаку на руки.

"Дорожные реагенты раздражают кожу и могут вызывать болезненные ощущения и кожные заболевания", — отмечает президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Профилактика перед и после прогулки

Когда полностью исключить контакт с реагентами не получается, важно уделять внимание уходу за лапами. Перед выходом на улицу ветеринары советуют наносить защитные средства — например, мази с воском, которые создают барьер между кожей и химическими веществами.

После возвращения домой лапы необходимо промывать теплой водой, тщательно удаляя остатки реагентов. Это снижает риск раздражения и помогает сохранить кожу в хорошем состоянии даже при регулярных зимних прогулках.

Обувь для собак: решение не для всех

Специальные сапожки и тапочки также могут защитить лапы, однако подходят они не каждому питомцу. Приучение к обуви требует времени и терпения, а некоторым собакам она доставляет дискомфорт.

"К обуви очень тяжело приучать животных. Они должны приучаться долгое время, и это не совсем комфортно для многих из них", — добавил Владимир Уражевский.

Сравнение способов защиты лап зимой

Защитные мази подходят для большинства собак и просты в использовании, но требуют регулярного обновления. Обувь обеспечивает максимальную изоляцию от реагентов, однако не все питомцы готовы ее носить. Прогулки в парках и на специальных площадках считаются самым надежным вариантом, но доступны не всегда, особенно в городской среде.

Советы по уходу за лапами зимой

Перед прогулкой осмотрите лапы и при необходимости обработайте их защитной мазью. Выбирайте маршруты с минимальным количеством обработанных участков. После прогулки тщательно промойте лапы теплой водой и вытрите насухо. Регулярно проверяйте состояние кожи и при появлении трещин обращайтесь к ветеринару.

Популярные вопросы о защите лап собак зимой

Как выбрать защитное средство для лап?

Лучше отдавать предпочтение специализированным ветеринарным мазям с воском или натуральными компонентами.

Нужно ли мыть лапы после каждой прогулки?

Да, это помогает удалить остатки реагентов и снизить риск раздражения.

Что лучше — обувь или мазь?

Выбор зависит от характера собаки и условий прогулок: мази подходят большинству, обувь — для более устойчивых питомцев.