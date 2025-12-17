Новогодний режим сбивает животных с толку: опасные последствия праздников для кошек и собак

Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков

Смена привычного распорядка в праздники может вызывать стресс у домашних питомцев и отражаться на их самочувствии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам ветеринара, резкое изменение режима влияет не только на человека, но и на животных. Шумные вечеринки, гости и частое открывание дверей создают дополнительное напряжение для питомцев, особенно для кошек, которые не любят избыточного внимания и суеты.

"Кошки, как правило, плохо переносят шумные праздники и большое количество гостей. Они стараются покинуть дискомфортное место, поэтому важно следить, чтобы питомец не выбежал из квартиры, когда двери часто открываются. В праздничные дни кошки нередко убегают из дома просто из-за испуга или повышенного стресса", — отметил Шеляков.

Психологическое состояние кошек во многом определяется поведением людей вокруг. Ветеринар добавил, что при общении с животным важно учитывать его природную настороженность и не нарушать личные границы питомца.

"При знакомстве с кошкой не стоит проявлять излишнюю инициативу. Лучше сохранять спокойствие, не наклоняться и не делать резких движений. Можно сесть, говорить мягким голосом или предложить игрушку — так животное почувствует безопасность и само проявит интерес к общению", — пояснил он.

Врач добавил, что собаки переносят новогодние дни немного легче, однако для них также характерна чувствительность к громким звукам — хлопкам, петардам и даже открытию бутылки шампанского. Кроме того, увеличение количества прогулок и контактов с другими животными в этот период повышает риск инфекций и травм.

"Во время праздников собаки встречают гораздо больше сородичей, чем обычно. Это создает благоприятные условия для распространения инфекций и иногда приводит к конфликтам между животными. Владельцам стоит быть внимательнее во время прогулок и не допускать излишнего возбуждения питомцев", — пояснил ветеринар.

Шеляков подчеркнул, что для сохранения здоровья питомцев важно соблюдать привычный распорядок — кормление и прогулки должны оставаться в одно и то же время. По его словам, стабильный режим помогает животным чувствовать себя спокойнее и снижает риск стрессовых реакций во время праздников.