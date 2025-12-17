DJ SMASH сменил пульт на вольер с хищником: поступок музыканта обсуждают громче новых треков

DJ SMASH стал опекуном львенка Тогана в Пермском зоопарке — URA.RU

Пермский зоопарк получил неожиданного опекуна для одного из самых обсуждаемых новичков этого сезона. Музыкант и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ SMASH, взял под шефство львенка Тогана и пообещал следить за его судьбой.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ DJ SMASH

Речь идет о хищнике, который этим летом приехал в Пермь из Москвы вместе со старшим "товарищем" по кличке Апполон. По словам работников зверинца, Тогана здесь быстро начали называть по-домашнему — Тотошей. Новость о шефстве DJ SMASH зоопарк сопроводил видеороликом, опубликованным на своих страницах в соцсетях 17 декабря 2025 года.

Шефство DJ SMASH и обещание заботы

В видеообращении Андрей Ширман заявил, что берет на себя роль опекуна львенка. Он подчеркнул, что намерен не просто формально поддержать зверинец, а следить за состоянием малыша и оберегать его. В зоопарке отмечают, что для Тогана это важный знак внимания на фоне его непростой истории.

"Я решил взять шефство над львенком Тотошей. Буду его опекуном, буду его оберегать и следить за ним", — сказал музыкант и продюсер Андрей Ширман.

В самом зоопарке уточняют, что Тоган — это тот самый львенок, которого в коллективе ласково называют Тотошей. По данным URA.RU, сообщение и видео были опубликованы на официальных страницах учреждения.

Откуда в Перми появились Тоган и Апполон

Львята попали в Пермь после вмешательства Росприроднадзора. Сотрудники ведомства изъяли животных у недобросовестных владельцев, которые использовали хищников в фотосессиях. После этого Тоган и Апполон оказались в зоопарке краевой столицы.

Тоган прибыл в город этим летом из Москвы, и с самого начала за ним требовался повышенный уход. По информации из материала, в первые недели персонал фактически выхаживал его круглосуточно. Это стало одним из ключевых факторов, позволивших львенку восстановиться.

Восстановление львенка и подарок зоопарку

Сейчас, как сообщается, Тоган полностью восстановился. Сотрудники зоопарка не отходили от него ни днем, ни ночью, выкармливая молоком и поддерживая в период адаптации. В учреждении подчеркивают, что малыш активен и быстро осваивается рядом со старшим львом.

"Тоган обожает играть и "нападать" из засады на старшего товарища Аполлона! Настоящий царь зверей, пусть пока и начинающий", — отмечают в Пермском зоопарке.

Кроме шефства DJ SMASH передал зоопарку гольфкар и пожелал зверинцу развития, а его питомцам — здоровья. В публикации также упоминается, что зоопарк сопроводил историю видео.