DJ SMASH сменил пульт на вольер с хищником: поступок музыканта обсуждают громче новых треков

Пермский зоопарк получил неожиданного опекуна для одного из самых обсуждаемых новичков этого сезона. Музыкант и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ SMASH, взял под шефство львенка Тогана и пообещал следить за его судьбой.
Речь идет о хищнике, который этим летом приехал в Пермь из Москвы вместе со старшим "товарищем" по кличке Апполон. По словам работников зверинца, Тогана здесь быстро начали называть по-домашнему — Тотошей. Новость о шефстве DJ SMASH зоопарк сопроводил видеороликом, опубликованным на своих страницах в соцсетях 17 декабря 2025 года.
В видеообращении Андрей Ширман заявил, что берет на себя роль опекуна львенка. Он подчеркнул, что намерен не просто формально поддержать зверинец, а следить за состоянием малыша и оберегать его. В зоопарке отмечают, что для Тогана это важный знак внимания на фоне его непростой истории.
"Я решил взять шефство над львенком Тотошей. Буду его опекуном, буду его оберегать и следить за ним", — сказал музыкант и продюсер Андрей Ширман.
В самом зоопарке уточняют, что Тоган — это тот самый львенок, которого в коллективе ласково называют Тотошей. По данным URA.RU, сообщение и видео были опубликованы на официальных страницах учреждения.
Львята попали в Пермь после вмешательства Росприроднадзора. Сотрудники ведомства изъяли животных у недобросовестных владельцев, которые использовали хищников в фотосессиях. После этого Тоган и Апполон оказались в зоопарке краевой столицы.
Тоган прибыл в город этим летом из Москвы, и с самого начала за ним требовался повышенный уход. По информации из материала, в первые недели персонал фактически выхаживал его круглосуточно. Это стало одним из ключевых факторов, позволивших львенку восстановиться.
Сейчас, как сообщается, Тоган полностью восстановился. Сотрудники зоопарка не отходили от него ни днем, ни ночью, выкармливая молоком и поддерживая в период адаптации. В учреждении подчеркивают, что малыш активен и быстро осваивается рядом со старшим львом.
"Тоган обожает играть и "нападать" из засады на старшего товарища Аполлона! Настоящий царь зверей, пусть пока и начинающий", — отмечают в Пермском зоопарке.
Кроме шефства DJ SMASH передал зоопарку гольфкар и пожелал зверинцу развития, а его питомцам — здоровья. В публикации также упоминается, что зоопарк сопроводил историю видео.
