Океан хранил это 11 тысяч лет: живой долгожитель записывал климат, пока исчезали цивилизации

Стеклянная губка Monorhaphis chuni сохранила климат океана за 11 тысяч лет — учёные

В глубинах океана обнаружен организм, способный хранить историю климата дольше, чем любые архивы человечества. Речь идет о редкой стеклянной губке, чей возраст исчисляется тысячелетиями и чье тело буквально "записывает" изменения окружающей среды. Ее изучение открывает новые возможности для понимания прошлого океанов и климата Земли.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морская губка

Долгожитель океанских глубин

Глубинная губка вида Monorhaphis chuni считается одним из самых долгоживущих известных организмов на планете. Отдельные экземпляры, по оценкам ученых, могут существовать до 11 тысяч лет, оставаясь практически неизменными внешне. Такая губка обитает на большой глубине и крепится ко дну океана с помощью гигантской спикулы — прочного стекловидного "якоря".

Длина этого стержня может превышать два метра, а его структура напоминает древесные годичные кольца. Именно они и стали ключом к уникальному открытию. Постепенно нарастая слой за слоем, спикула сохраняет информацию об условиях среды, в которой жила губка, включая температуру воды и химический состав.

Губка — климатический архив

Исследование образца, найденного в Восточно-Китайском море, показало, что стеклянный стержень губки фиксирует климатические колебания с высокой точностью. Анализ позволил восстановить изменения температуры воды за несколько тысяч лет. Ученые обнаружили как стабильные периоды, так и резкие скачки — от значений ниже 2 градусов до 6-10 градусов Цельсия.

Особый интерес вызвали следы подводных вулканических извержений. Они отразились в структуре спикулы так же отчетливо, как засухи или морозы видны в кольцах деревьев. Благодаря этому губка стала своеобразным природным "датчиком", который не требует сложного оборудования вроде океанографических станций или датчиков.

Почему это важно для науки и экологии

Такие находки особенно ценны на фоне современных климатических изменений. В отличие от спутников, метеобуев и лабораторных приборов, стеклянные губки дают возможность заглянуть в глубокое прошлое океанов. Это помогает уточнять климатические модели и лучше понимать, как морские экосистемы реагировали на резкие изменения температуры и геологические процессы.

Кроме того, изучение подобных организмов подчеркивает хрупкость глубинных экосистем. Губки растут крайне медленно, и любое вмешательство — от глубоководного траления до добычи полезных ископаемых — может уничтожить "живой архив", который формировался тысячелетиями.

Сравнение природных климатических архивов

Природа создала несколько способов хранения климатической информации, и у каждого есть свои особенности. Ледяные керны из полярных регионов хорошо отражают атмосферные изменения, но почти не дают данных о глубоководных процессах. Древесные кольца показывают климат суши, однако ограничены возрастом деревьев и регионами произрастания. Стеклянные губки, в отличие от них, фиксируют именно океанические условия и могут охватывать временные промежутки в десятки раз больше.

Популярные вопросы о глубинных стеклянных губках

Почему именно губки могут жить так долго?

Их метаболизм крайне медленный, а условия на большой глубине стабильны и почти не меняются столетиями.

Можно ли использовать такие данные для прогнозов климата?

Напрямую — нет, но они помогают уточнять модели и проверять гипотезы о прошлых изменениях климата.

Что лучше для изучения климата — ледяные керны или губки?

Эти методы дополняют друг друга: лед дает информацию об атмосфере, а губки — об океанах.