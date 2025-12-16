Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Они не выбирают путь — они следуют плану: тысячи километров подчиняются скрытым правилам

Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Зоосфера

Перелётные птицы поражают не только дальностью маршрутов, но и почти часовой точностью своих путешествий. Новые данные показывают, что их миграция подчиняется строгому внутреннему расписанию, которое повторяется из года в год. Учёные считают, что за этим стоит не импровизация, а сложная врождённая программа. Об этом сообщает Earth.

Яркая птица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яркая птица

Миграция как точно выстроенный маршрут

Красноспинные сорокопуты — небольшие певчие птицы, гнездящиеся в Северной Европе, ежегодно преодолевают около 12 400 миль, перемещаясь между Скандинавией и южной Африкой. Их путь не хаотичен: перелёт состоит из повторяющихся отрезков ночных полётов и длительных остановок в одних и тех же регионах.

Вместо свободного перемещения между континентами птицы следуют устойчивой схеме, где каждый этап имеет свою продолжительность и время начала. Подобная точность характерна и для других видов, включая тех, кто способен проводить почти всю жизнь в воздухе — как описывают исследования о том, как они спят на лету.

Как учёные отслеживали птиц целый год

Исследование возглавила эволюционный эколог Сиссель Шёберг из Лундского университета в Швеции. Команда прикрепила к 15 взрослым птицам, гнездящимся в Дании, многосенсорные регистраторы данных весом около одного грамма.

"Теперь мы можем отслеживать местоположение птицы на протяжении всего года", — сказала эволюционный эколог Лундского университета Сиссель Шёберг.

Метод биологгинга позволяет фиксировать поведение с помощью миниатюрных датчиков. Акселерометры записывали активность каждые несколько минут, что дало возможность точно определить каждую ночь полёта и каждый период отдыха.

Перелёт по сегментам, а не непрерывно

Данные за полный год показали шесть чётких этапов перелёта, разделённых продолжительными остановками. Весной птицы возвращались в Европу, проведя около 270 часов в воздухе за 43 ночных перелёта и преодолев примерно 6 835 миль.

Осенью маршрут состоял из трёх крупных сегментов: из Дании через юго-восточную Европу, затем через Средиземное море и Сахару — к Сахелю и южной Африке. При этом общее время весеннего полёта у разных птиц отличалось всего примерно на шесть процентов.

Генетическая программа вместо спонтанных решений

Исследователи считают, что столь детализированный график указывает на наличие врождённых "годовых часов", управляющих миграцией. Подобные биологические механизмы у птиц уже связывали с линькой и размножением.

Сравнение полевых данных с более ранними лабораторными экспериментами показало, что реальные перелёты формируются в виде повторяющихся блоков, а не случайных перемещений. Похожие принципы координации наблюдаются и в других формах коллективной динамики, например в феномене осеннего небо-театра, когда тысячи птиц движутся как единое целое.

"Их генетическая миграционная программа может быть гораздо более развитой, чем мы предполагали ранее", — отметила Сиссель Шёберг.

Опыт дополняет врождённый план

Все изученные сорокопуты были взрослыми и уже возвращались на свои гнездовые территории. Предыдущие наблюдения за этим видом показывали, что даты отлёта и прилёта повторяются у одних и тех же птиц с поразительной точностью из года в год.

Предполагается, что молодые птицы начинают первую миграцию, почти полностью следуя врождённому "сценарию", а с возрастом дополняют его знанием ландшафта, запахов и ориентиров.

Почему ночи полёта — редкость

Хотя в лабораторных условиях птицы часто проявляют ночную активность в миграционные сезоны, в дикой природе сорокопуты большую часть ночей отдыхали или кормились. Так называемые "нечётные полёты" — короткие ночные вылазки вне основных маршрутов — составили около трёх процентов годового времени полёта.

Эти редкие перемещения, вероятно, связаны с локальными задачами, например поиском пищи или корректировкой территории, а не с изменением миграционного плана.

Магнитное поле как навигационный инструмент

Многие перелётные птицы способны воспринимать геомагнитное поле Земли, получая информацию о направлении и положении. Эксперименты с другими видами показали, что повреждение определённых нервов нарушает способность ориентироваться даже в виртуальных смещениях на сотни миль.

Считается, что сорокопуты совмещают магнитные сигналы с внутренним расписанием, включая или завершая этапы перелёта при достижении определённых "магнитных отметок". Дополнительно используются звёздное небо, запахи и визуальные ориентиры.

Зачем природе нужна такая точность

Выживание сорокопутов напрямую зависит от своевременного прибытия в районы с обилием насекомых. Более ранние исследования этой популяции показывали высокую дневную активность в период размножения, когда взрослые птицы кормят птенцов.

Если миграция смещается, птицы могут столкнуться с нехваткой пищи, ухудшением физического состояния и сокращением времени на выращивание потомства. Минимальные различия между особями говорят о том, что естественный отбор уже жёстко "настроил" эти сроки.

Сравнение: старая и новая наука о миграции

Ранее учёные полагались на кольцевание птиц и радиолокационные наблюдения, которые давали лишь общие представления о маршрутах. Современные датчики позволяют восстановить детальную картину каждого устойчивого полёта и остановки.

При массе птицы всего 25-30 граммов такие технологии стали серьёзным прорывом и открыли путь к изучению миграции у всё большего числа видов.

Плюсы и минусы использования биологгеров

Применение миниатюрных датчиков даёт исследователям уникальные данные, но имеет ограничения.

  • Плюсы: высокая точность, непрерывное наблюдение, возможность анализа поведения в реальной среде.
  • Минусы: данные получают только от вернувшихся птиц, первый год жизни остаётся вне наблюдений, а сами метки могут незначительно влиять на риск полёта или хищничества.

Популярные вопросы о миграции птиц

Как птицы знают, когда начинать перелёт?
Во многом это определяется врождёнными годовыми биологическими часами, дополненными опытом.

Используют ли птицы магнитное поле Земли?
Да, многие виды ориентируются по геомагнитным сигналам, сочетая их с другими ориентирами.

Могут ли птицы адаптироваться к изменению климата?
Если миграционные сроки жёстко закреплены генетически, быстрая смена условий может затруднить адаптацию популяций.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
