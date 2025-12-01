Адриатика выдала своего отшельника: обитатель тихих вод забрёл в шумную лагуну Венеции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Венецианская лагуна вновь оказалась в центре внимания экологов и местных жителей благодаря редкому морскому гостю. Спустя короткое время после появления дельфина здесь было зафиксировано ещё более необычное наблюдение, подтверждённое видеозаписью. В прибрежных водах Венеции заметили тюленя-монаха — один из самых уязвимых видов морских млекопитающих Европы. Об этом сообщает итальянское национальное информационное агентство ANSA.

Остров Повелья, Венеция
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Usan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Остров Повелья, Венеция

Редкий визит в устье Порту-дель-Лидо

Наблюдение произошло в воскресенье на закате в районе устья Порту-дель-Лидо — зоне, где воды лагуны напрямую соединяются с Адриатическим морем. Видео с животным появилось в тематическом сообществе Facebook*, объединяющем рыбаков и любителей морской фауны. Запись быстро разошлась по соцсетям и привлекла внимание не только горожан, но и профессионального сообщества.

Появление тюленя-монаха в этой части Адриатики нельзя считать обычным событием. Это животное избегает шумных районов, интенсивного судоходства и мест с высокой туристической нагрузкой. Именно поэтому каждый подобный случай рассматривается специалистами как важный сигнал о состоянии морской среды.

На фоне недавних наблюдений дельфинов

Интерес к ситуации усилился на фоне недавнего появления дельфина, получившего прозвище Миммо. В последние годы Адриатика всё чаще становится ареной для встреч с морскими млекопитающими, что подогревает дискуссии о восстановлении экосистем.

Для специалистов такие наблюдения — не повод для сенсаций, а источник данных. Они помогают понять, какие участки моря становятся более благоприятными для жизни и почему животные начинают возвращаться туда, где их не видели десятилетиями.

Возможные причины появления тюленя-монаха

По словам Мауро Бона, эксперта Музея естественной истории "Джанкарло Лигабуэ" в Венеции, визит тюленя в лагуну может быть связан с поиском новых кормовых территорий.

"Вполне вероятно, что этот экземпляр добрался до наших вод, чтобы исследовать новые районы, возможно, в поисках пищи, поскольку наши берега богаче рыбой, которой питается тюлень-монах", — отмечает эксперт Мауро Бона.

Он также допускает, что животное могло прийти со стороны хорватского побережья, где до сих пор сохраняются небольшие устойчивые группы этого вида. Такие перемещения вписываются в общую картину расширения ареала, хотя говорить о стабильном возвращении пока рано.

Адриатика и хрупкое восстановление популяции

Сообщения о встречах с тюленем-монахом в районах Лидо и Кьоджи фиксировались и ранее — в период с 2016 по 2018 год. Однако они носили разрозненный характер. Несмотря на это, специалисты отмечают осторожно позитивную динамику по всей Адриатике: вид по-прежнему находится под угрозой исчезновения, но признаки восстановления всё же заметны.

Значимым эпизодом стало подтверждение присутствия молодого тюленя в Апулии в 2020 году. Этот факт указывает на возможное размножение в регионе и даёт основания говорить о сохранении репродуктивного потенциала популяции.

Почему такие встречи имеют значение

Каждый зафиксированный случай появления редкого морского млекопитающего позволяет учёным точнее оценивать состояние экосистемы. Тюлень-монах, как и другие крупные морские виды, чувствителен к уровню загрязнения, шуму и доступности пищи. Его присутствие говорит о том, что в отдельных зонах сохраняются условия, пригодные для жизни даже самых уязвимых обитателей моря.

Подобные сигналы важны и в более широком контексте. Ранее специалисты уже обращали внимание на необычные перемещения других морских млекопитающих, включая случаи, когда арктические виды оказывались далеко за пределами привычных ареалов. Всё это указывает на сложные процессы, происходящие в океане и прибрежных морях.

Популярные вопросы о тюлене-монахе в Адриатике

Почему тюлень-монах считается исчезающим видом?
Основные причины — утрата среды обитания, беспокойство со стороны человека и историческое истребление.

Опасен ли он для человека?
Нет, тюлень-монах не агрессивен и предпочитает избегать контактов.

Что лучше делать при случайной встрече?
Наблюдать издалека и не вмешиваться в его поведение.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
