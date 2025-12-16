Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкие тренировки допускаются при насморке без температуры — врач Фробозе
Мода весна–лето 2026 сочетает рабочую одежду, гламур и эстетику 1980-х — Estadao
Качественная плёнка повысила читаемость проекционного дисплея — Jalopnik
Модифицированные дрожжи заменяют нефтехимию в синтезе — Applied Microbiology
В России нужно возрождать создание мюзиклов — Иосиф Пригожин
Первый капсульный отель открылся в Осаке в 1979 году — архитекторы
Учёные обнаружили плотную атмосферу у горячей супер-Земли возле звезды — Earth
Глава BDI Лейбингер описал атмосферу в компаниях Германии как агрессивную
Цельнозерновой хлеб снижает риск переедания отмечает — Food.ru

Стаканы манят кошку сильнее поилки: водный баланс питомца наладит одна перестановка в доме

Вторая миска в зоне отдыха повышает потребление воды кошками
Зоосфера

Кошки нередко игнорируют воду рядом с кормом, и хозяевам кажется, будто питомец "просто мало пьёт". На деле причина часто прячется в мелочах: где стоит миска, насколько там спокойно и как кошка воспринимает это место. Ветеринары советуют простое решение — дать выбор и поставить вторую поилку там, где вы обычно её не ждёте.

кот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кот

Почему одной миски бывает недостаточно

Кошки воспринимают дом как набор зон: где едят, где отдыхают, где наблюдают за происходящим и где прячутся. Если вода стоит у миски с кормом, часть животных пьёт из неё неохотно — срабатывают инстинкты осторожности: рядом с едой вода "подозрительнее", чем в отдельной точке. В итоге питомец начинает искать влагу в других местах квартиры, а хозяин замечает интерес к раковине, стаканам или поддону в ванной.

Где поставить вторую миску и почему это работает

Вторая миска особенно полезна в зоне отдыха, где кошка чувствует себя безопасно. Хороший ориентир — места, где питомец спит или любит проводить время: рядом с диваном, на спокойном участке комнаты, у окна, где можно наблюдать за улицей. Логика простая: когда кошке комфортно и ничто не тревожит, она чаще делает "маленькие глотки" между делами — и суточное потребление воды растёт почти незаметно для хозяина.

Чем больше воды — тем спокойнее за здоровье

Кошки в целом склонны получать часть жидкости из пищи, и нередко не подают явных сигналов жажды. Поэтому задача владельца — не уговаривать, а создать условия: доступность воды в нескольких точках помогает поддерживать нормальное питьё и снижает риск проблем с мочевыводящей системой. Особенно актуально это для животных, которые едят сухой корм: при таком рационе вопрос воды становится частью ежедневной профилактики.

Что ещё влияет на желание пить

Иногда дело не только в месте, но и в деталях. Кошкам может не нравиться запах моющего средства, стоячая вода, слишком узкая или глубокая посуда, а также миска, которую легко зацепить усами. Регулярная смена воды и чистая миска — базовая привычка, которая усиливает эффект "второй точки". Если кошка любит "текущую" воду, на помощь могут прийти поилки-фонтанчики, но даже обычная миска в правильной зоне часто даёт заметный результат. Об этом сообщает "Белновости".

Сравнение: две миски, фонтанчик и вода у корма

Две миски — самый простой вариант: минимум затрат и максимум шансов угадать предпочтение кошки, потому что появляется выбор. Фонтанчик часто нравится тем, кто реагирует на движение воды, но требует ухода и регулярной чистки. Одна миска у корма — привычная схема, которая удобна человеку, но не всегда удобна питомцу, поэтому именно она чаще всего "проваливает" задачу с питьём.

Как приучить кота пить больше

  1. Поставьте вторую миску в зоне отдыха: у дивана, у окна или рядом с любимой лежанкой.

  2. Разнесите воду и корм: не ставьте обе поилки вплотную к миске с едой.

  3. Следите за свежестью: меняйте воду регулярно и мойте посуду без резких запахов.

  4. Проверьте удобство миски: устойчивость, комфортную глубину, отсутствие "раздражения усов".

  5. Если кошка любит проточную воду, попробуйте фонтанчик, но не убирайте вторую миску — выбор часто работает лучше всего.

Популярные вопросы о второй миске с водой для кошки

Как выбрать место, если в квартире мало пространства?

Ориентируйтесь на тихий угол без сквозняков и без постоянного движения людей. Даже небольшой участок рядом с лежанкой обычно подходит лучше, чем зона кухни у корма.

Что лучше: миска или фонтанчик?

Если кошка пьёт мало, начните с двух мисок в разных местах — это проще. Фонтанчик стоит пробовать, если питомец явно тянется к текущей воде или игнорирует стоячую.

Сколько мисок воды нужно в доме с несколькими кошками?

Часто помогает правило "вода в разных зонах", чтобы не возникало конкуренции. Минимум — несколько точек доступа, особенно если питомцы не всегда делят пространство спокойно.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Циркуляцию гриппа H3N2 зафиксировали в России — врач-инфекционист Викулов
Изучение второго языка замедлило старение мозга — гериатр Ольга Ткачева
Мода весна–лето 2026 сочетает рабочую одежду, гламур и эстетику 1980-х — Estadao
Качественная плёнка повысила читаемость проекционного дисплея — Jalopnik
Увидели скрытые расходы — навели порядок в семейном бюджете
Лён может заменить яйца в печенье без потери формы — Serious Eats
Вторая миска в зоне отдыха повышает потребление воды кошками
Модифицированные дрожжи заменяют нефтехимию в синтезе — Applied Microbiology
Фитофтора вызывает гниль картофеля внутри клубней
В России нужно возрождать создание мюзиклов — Иосиф Пригожин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.