Минус за окном, плюс внутри: как правильно устроенная будка спасает собаку от холода

Утеплённая будка позволяет собакам переживать сильные морозы — ветеринар Цыпленков

Сильные морозы сами по себе не означают, что уличное содержание собаки становится опасным. Гораздо важнее условия, в которых живёт животное, и подход владельца к его обустройству.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака в будке зимой

Об этом рассказал ветеринар Евгений Цыпленков, комментируя тему зимнего содержания собак. Его позицию приводит издание EcoSever.

Температура не главный показатель

По словам специалиста, не существует универсальной отметки на термометре, при которой собаке обязательно будет холодно. Разные породы по-разному переносят низкие температуры, но решающим фактором остаётся не климат, а среда обитания. Именно поэтому оценивать комфорт животного только по градусам — ошибочно.

Цыпленков подчёркивает, что ключевую роль играет конструкция будки и её утепление.

"Всё зависит от содержания. Утеплённая будка двойная, любая собака может прожить в этой будке всю зиму", — отметил ветеринар.

При правильном устройстве жилища даже продолжительные морозы не становятся критичными.

Также важно, чтобы собака сохраняла подвижность. Возможность свободно выходить, двигаться и разогреваться естественным образом существенно повышает её устойчивость к холоду.

Как должна быть устроена будка

Эксперт обращает внимание, что размеры будки имеют принципиальное значение. Слишком просторное укрытие хуже удерживает тепло, а значит, снижает эффективность естественного обогрева. Оптимальной считается конструкция, где животное может лечь компактно, свернувшись калачиком.

"Обязательно не очень большая, отверстие маленькое", — пояснил специалист.

Небольшой лаз и защитный полог помогают сократить теплопотери, а собственное тепло тела собаки позволяет поддерживать внутри комфортную температуру. Такой принцип особенно важен в регионах с затяжной зимой.

Дополнительную защиту обеспечивает правильное расположение будки. Она должна быть приподнята над землёй и защищена от ветра, чтобы избежать продувания и сырости.

Питание как источник тепла

Отдельно ветеринар подчёркивает значение рациона в холодный период. Зимой организм тратит больше энергии на поддержание температуры тела, поэтому обычного объёма корма может быть недостаточно. Это актуально даже при хорошем утеплении будки.

По словам Цыпленкова, в морозы питание должно становиться более калорийным и питательным. Увеличение доли жиров помогает компенсировать энергозатраты и снижает риск переохлаждения. Такой подход рассматривается как обязательная часть грамотного зимнего содержания уличной собаки.