Неуловимое существо появилось на свет публично: день, который чиновники назвали памятным для страны

В британском зоопарке произошло событие, которое даже опытные смотрители называют исключительным. Рождение детёныша белого носорога удалось зафиксировать на видео — такое случается крайне редко. Новорождённый стал важным символом для программ сохранения вида и привлёк внимание специалистов и посетителей.
В парке дикой природы Cotswold Wildlife Park and Gardens на свет появился самец белого носорога по кличке Маркус. Его мать, самка по имени Нэнси, родила детёныша всего за 45 минут, и за процессом наблюдали сотрудники парка. Обычно носороги выбирают ночное время и уединение, поэтому такие кадры считаются уникальными.
За родами следил смотритель Лиам Клингсик, который отметил, что подобное совпадение — редкая удача даже для крупных зоопарков с развитой инфраструктурой и ветеринарной поддержкой.
Маркус стал единственным детёнышем белого носорога, родившимся в Великобритании в этом году. Сейчас в парке живут восемь носорогов — рекордное количество за более чем 50 лет его существования. За последние 12 лет здесь появилось 11 детёнышей, что делает коллекцию одной из крупнейших в стране.
В европейских зоопарках за год родились всего пять белых носорогов, поэтому каждое такое событие имеет значение для международных программ разведения и сохранения генетического разнообразия.
Имя Маркус выбрали в честь доктора Маркуса Борнера — известного защитника носорогов в Африке. Он посвятил жизнь борьбе с браконьерством и восстановлению популяций. В 1990-е годы численность чёрных носорогов в Танзании сократилась до критического минимума, однако благодаря мерам охраны ситуация со временем улучшилась.
"Это был памятный день для смотрителей и посетителей", — отметил главный смотритель парка Марк Годвин, комментируя видеозапись рождения.
При рождении Маркус весил около 70 килограммов, встал на ноги через час и начал питаться молоком матери. Ожидается, что он будет прибавлять до двух килограммов в сутки. Подобные показатели считаются нормой и говорят о хорошем состоянии здоровья, сообщает Yahoo News.
Почему белые носороги до сих пор под угрозой?
Основная причина — браконьерство ради рогов, несмотря на международные запреты.
Сколько стоит содержание носорога в зоопарке?
Точные суммы различаются, но речь идёт о десятках тысяч фунтов в год на корм, уход и медицину.
Что эффективнее: зоопарки или заповедники?
Наилучший результат даёт сочетание программ разведения в зоопарках и охраны в дикой природе.
