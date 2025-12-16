Неуловимое существо появилось на свет публично: день, который чиновники назвали памятным для страны

Родился детёныш белого носорога Маркус в Cotswold Wildlife Park – зоопарк

В британском зоопарке произошло событие, которое даже опытные смотрители называют исключительным. Рождение детёныша белого носорога удалось зафиксировать на видео — такое случается крайне редко. Новорождённый стал важным символом для программ сохранения вида и привлёк внимание специалистов и посетителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Детёныши носорога и зебры

Редкое рождение

В парке дикой природы Cotswold Wildlife Park and Gardens на свет появился самец белого носорога по кличке Маркус. Его мать, самка по имени Нэнси, родила детёныша всего за 45 минут, и за процессом наблюдали сотрудники парка. Обычно носороги выбирают ночное время и уединение, поэтому такие кадры считаются уникальными.

За родами следил смотритель Лиам Клингсик, который отметил, что подобное совпадение — редкая удача даже для крупных зоопарков с развитой инфраструктурой и ветеринарной поддержкой.

Значение для популяции и зоопарка

Маркус стал единственным детёнышем белого носорога, родившимся в Великобритании в этом году. Сейчас в парке живут восемь носорогов — рекордное количество за более чем 50 лет его существования. За последние 12 лет здесь появилось 11 детёнышей, что делает коллекцию одной из крупнейших в стране.

В европейских зоопарках за год родились всего пять белых носорогов, поэтому каждое такое событие имеет значение для международных программ разведения и сохранения генетического разнообразия.

Имя с историей

Имя Маркус выбрали в честь доктора Маркуса Борнера — известного защитника носорогов в Африке. Он посвятил жизнь борьбе с браконьерством и восстановлению популяций. В 1990-е годы численность чёрных носорогов в Танзании сократилась до критического минимума, однако благодаря мерам охраны ситуация со временем улучшилась.

"Это был памятный день для смотрителей и посетителей", — отметил главный смотритель парка Марк Годвин, комментируя видеозапись рождения.

Первые часы жизни

При рождении Маркус весил около 70 килограммов, встал на ноги через час и начал питаться молоком матери. Ожидается, что он будет прибавлять до двух килограммов в сутки. Подобные показатели считаются нормой и говорят о хорошем состоянии здоровья, сообщает Yahoo News.

Популярные вопросы

Почему белые носороги до сих пор под угрозой?

Основная причина — браконьерство ради рогов, несмотря на международные запреты.

Сколько стоит содержание носорога в зоопарке?

Точные суммы различаются, но речь идёт о десятках тысяч фунтов в год на корм, уход и медицину.

Что эффективнее: зоопарки или заповедники?

Наилучший результат даёт сочетание программ разведения в зоопарках и охраны в дикой природе.