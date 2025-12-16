Соль вместо джунглей: как человеческий быт втянул летучих мышей в опасную игру на выживание

В тропических лесах Амазонии ученые зафиксировали неожиданное поведение летучих мышей, которое напрямую связано с деятельностью человека. Фруктовые виды все чаще спускаются к человеческому жилью, чтобы восполнить дефицит жизненно важных минералов. Такая адаптация помогает выжить, но одновременно создает новые риски для экосистем.
Амазония изобилует водой, но при этом бедна некоторыми элементами, прежде всего натрием. Для растений он не нужен, а вот животные не могут без него обходиться. В западной части региона ситуация особенно острая: осадки и поверхностные воды почти не содержат соли.
Исследователи описали редкую картину — скопления фруктоядных летучих мышей у луж, образованных сточными водами из кухонных раковин. В этих понижениях скапливаются остатки пищи и моющих средств, а вместе с ними — натрий из поваренной соли, используемой в быту.
"Растения не используют натрий, но животные от него зависят. В западной Амазонии его так мало, что насекомые и млекопитающие ищут соль буквально повсюду", — объясняет исследователь Inpa Уильям Магнуссон, отмечается в публикации.
В дикой природе многие виды компенсируют минеральный голод, посещая естественные солончаки или глинистые барреи. Однако вблизи поселений альтернативой становятся бытовые стоки. Для летучих мышей это доступный и регулярный источник редкого элемента, особенно в районах, где природные солонцы отсутствуют.
Подобное поведение показывает, насколько тесно сегодня переплетены жизнь дикой фауны и повседневные практики человека — от приготовления пищи до мытья посуды с использованием моющих средств.
Ученые подчеркивают, что такая близость несет угрозы не только животным, но и людям. Контакт с загрязненной водой повышает вероятность так называемого spillback — передачи патогенов от человека или домашних животных обратно в дикую природу.
Это может изменить эпидемиологическую картину региона и создать новые цепочки распространения вирусов, что особенно чувствительно для тропических экосистем с высоким биоразнообразием, сообщает Um só Planeta.
Почему именно натрий так важен для животных?
Он участвует в работе нервной системы и обмене веществ.
Опасно ли такое соседство для человека?
Прямого риска нет, но возрастает вероятность обмена патогенами.
Можно ли вернуть животных к природным источникам минералов?
Частично — за счет охраны естественных солончаков и снижения антропогенного воздействия.
