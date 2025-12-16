Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соль вместо джунглей: как человеческий быт втянул летучих мышей в опасную игру на выживание

Фруктовые летучие мыши используют кухонные стоки как источник минералов
Зоосфера

В тропических лесах Амазонии ученые зафиксировали неожиданное поведение летучих мышей, которое напрямую связано с деятельностью человека. Фруктовые виды все чаще спускаются к человеческому жилью, чтобы восполнить дефицит жизненно важных минералов. Такая адаптация помогает выжить, но одновременно создает новые риски для экосистем.

Летучая мышь
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летучая мышь

Необычный источник минералов

Амазония изобилует водой, но при этом бедна некоторыми элементами, прежде всего натрием. Для растений он не нужен, а вот животные не могут без него обходиться. В западной части региона ситуация особенно острая: осадки и поверхностные воды почти не содержат соли.

Исследователи описали редкую картину — скопления фруктоядных летучих мышей у луж, образованных сточными водами из кухонных раковин. В этих понижениях скапливаются остатки пищи и моющих средств, а вместе с ними — натрий из поваренной соли, используемой в быту.

"Растения не используют натрий, но животные от него зависят. В западной Амазонии его так мало, что насекомые и млекопитающие ищут соль буквально повсюду", — объясняет исследователь Inpa Уильям Магнуссон, отмечается в публикации.

Человеческие стоки

В дикой природе многие виды компенсируют минеральный голод, посещая естественные солончаки или глинистые барреи. Однако вблизи поселений альтернативой становятся бытовые стоки. Для летучих мышей это доступный и регулярный источник редкого элемента, особенно в районах, где природные солонцы отсутствуют.

Подобное поведение показывает, насколько тесно сегодня переплетены жизнь дикой фауны и повседневные практики человека — от приготовления пищи до мытья посуды с использованием моющих средств.

Экологические и санитарные риски

Ученые подчеркивают, что такая близость несет угрозы не только животным, но и людям. Контакт с загрязненной водой повышает вероятность так называемого spillback — передачи патогенов от человека или домашних животных обратно в дикую природу.

Это может изменить эпидемиологическую картину региона и создать новые цепочки распространения вирусов, что особенно чувствительно для тропических экосистем с высоким биоразнообразием, сообщает Um só Planeta.

Советы: как снизить риски

  1. Улучшать локальные системы отвода и фильтрации сточных вод.
  2. Минимизировать открытые лужи рядом с жильем в сельских районах.
  3. Учитывать влияние бытовых отходов при планировании поселений вблизи леса.

Популярные вопросы

Почему именно натрий так важен для животных?

Он участвует в работе нервной системы и обмене веществ.

Опасно ли такое соседство для человека?

Прямого риска нет, но возрастает вероятность обмена патогенами.

Можно ли вернуть животных к природным источникам минералов?

Частично — за счет охраны естественных солончаков и снижения антропогенного воздействия.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
