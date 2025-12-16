Карманная и светящаяся: крошечное существо из глубин оказалось куда необычнее, чем думали

Новый вид светящейся карманной акулы найден в Мексиканском заливе — Earth

Эта акула настолько миниатюрна, что легко помещается на ладони, и при этом умеет светиться в полной темноте. Необычное существо было случайно поднято с большой глубины Мексиканского залива во время научной экспедиции и долгое время оставалось незамеченным. Лишь спустя годы ученые поняли, что столкнулись с крайне редким и ранее неизвестным видом. Об этом сообщает Earth.

Фото: Shark by Kelly McCarthy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Карманная акула

Что представляет собой американская карманная акула

Американская карманная акула — одна из самых маленьких известных акул в мире. Ее длина составляет около 5,5 дюйма, что делает ее настоящим карликом даже по меркам глубоководных видов. Свое название она получила из-за пары крошечных карманов возле жабр, назначение которых до сих пор остается загадкой.

Исследование возглавил биолог NOAA Fisheries Марк Грейс, работающий в лабораториях NMFS в Миссисипи. Он специализируется на изучении акул и других морских хищников Мексиканского залива и именно он обратил внимание на необычный экземпляр среди тысяч других образцов.

Чем эта акула отличается от всех остальных

Кожа карманной акулы покрыта фотофорами — микроскопическими световыми органами, которые позволяют ей излучать свет в темноте. Подобные механизмы встречаются и у других обитателей глубин, включая хищника, который светится в темноте, однако сочетание миниатюрных размеров и биолюминесценции делает этот вид исключительным.

Ученые сравнили находку с единственным ранее известным представителем рода, тихоокеанской карманной акулой, пойманной у берегов Чили еще в 1979 году. Анализ показал различия в строении зубов, количестве позвонков, особенностях свечения и наличии специфического ямочного органа под челюстью.

В результате род Mollisquama теперь включает два вида, обитающих в разных океанах и на разных глубинах, что делает их еще более уникальными с точки зрения эволюции.

Как учёные изучали редчайший образец

Акула долгое время хранилась в морозильной камере среди других морских организмов, собранных во время исследований кормовой базы кашалотов. В 2013 году Марк Грейс обнаружил, что этот экземпляр не вписывается ни в одно известное описание.

Из-за исключительной редкости животное не стали препарировать. Вместо этого ученые применили рентгенографию, компьютерную томографию и синхротронное сканирование во Франции. Эти методы позволили детально изучить скелет, зубные ряды и внутренние структуры, не повреждая образец.

Зачем акуле светящиеся карманы

Биолюминесценция широко распространена среди глубоководных животных. У многих акул светится брюшная сторона тела — это помогает маскировать силуэт на фоне слабого света сверху и делает хищника менее заметным для добычи и врагов.

Американская карманная акула, вероятно, использует этот механизм схожим образом. Однако светящиеся карманы возле жабр могут выполнять дополнительную функцию.

Резкий выброс светящейся жидкости способен отпугнуть хищника или, наоборот, привлечь любопытную добычу на опасное расстояние. Подобные стратегии характерны для многих глубоководных хищников, но для карманной акулы они пока остаются гипотезой — живых наблюдений в естественной среде не проводилось.

Сравнение: карманная акула и другие светящиеся акулы

Большинство биолюминесцентных акул используют свет только для маскировки. Их фотофоры расположены преимущественно на брюхе. Карманная акула отличается наличием специальных полостей с потенциально активной светящейся жидкостью. Это делает ее поведение потенциально более сложным и разнообразным, чем у других мелких глубоководных акул.

Популярные вопросы о карманной акуле

Насколько редка американская карманная акула?

На сегодняшний день известен только один подтвержденный экземпляр этого вида.

Опасна ли такая акула для человека?

Нет, из-за своих размеров и глубин обитания она не представляет угрозы.

Почему такие виды находят так редко?

Глубоководные зоны океана изучены слабо, а подобные акулы обитают далеко от привычных маршрутов исследований.