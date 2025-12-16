Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Злоумышленники видят коды подтверждения при показе экрана – киберэксперт Ульянов
Пригожин не узнал песню Валерии "Часики" из-за обработки ИИ
Холодное освещение вечером подавляет выработку мелатонина — врач Врублевский
Частое мытьё рук разрушает защитный барьер кожи зимой — дерматолог
Пищевую плёнку используют для очистки духовок и плит без абразивов — Express
Производители предупреждают о росте цен на крепкие алкогольные напитки
Ранние посевы на подоконнике начинают с цветов — садовод Воронова
Сложные пароли не обеспечивают полной защиты данных — IT-директор Завалишин
Фиксация попытки мошенничества перекрывает преступные каналы — эксперт Гончаров

Карманная и светящаяся: крошечное существо из глубин оказалось куда необычнее, чем думали

Новый вид светящейся карманной акулы найден в Мексиканском заливе — Earth
Зоосфера

Эта акула настолько миниатюрна, что легко помещается на ладони, и при этом умеет светиться в полной темноте. Необычное существо было случайно поднято с большой глубины Мексиканского залива во время научной экспедиции и долгое время оставалось незамеченным. Лишь спустя годы ученые поняли, что столкнулись с крайне редким и ранее неизвестным видом. Об этом сообщает Earth.

Карманная акула
Фото: Shark by Kelly McCarthy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Карманная акула

Что представляет собой американская карманная акула

Американская карманная акула — одна из самых маленьких известных акул в мире. Ее длина составляет около 5,5 дюйма, что делает ее настоящим карликом даже по меркам глубоководных видов. Свое название она получила из-за пары крошечных карманов возле жабр, назначение которых до сих пор остается загадкой.

Исследование возглавил биолог NOAA Fisheries Марк Грейс, работающий в лабораториях NMFS в Миссисипи. Он специализируется на изучении акул и других морских хищников Мексиканского залива и именно он обратил внимание на необычный экземпляр среди тысяч других образцов.

Чем эта акула отличается от всех остальных

Кожа карманной акулы покрыта фотофорами — микроскопическими световыми органами, которые позволяют ей излучать свет в темноте. Подобные механизмы встречаются и у других обитателей глубин, включая хищника, который светится в темноте, однако сочетание миниатюрных размеров и биолюминесценции делает этот вид исключительным.

Ученые сравнили находку с единственным ранее известным представителем рода, тихоокеанской карманной акулой, пойманной у берегов Чили еще в 1979 году. Анализ показал различия в строении зубов, количестве позвонков, особенностях свечения и наличии специфического ямочного органа под челюстью.

В результате род Mollisquama теперь включает два вида, обитающих в разных океанах и на разных глубинах, что делает их еще более уникальными с точки зрения эволюции.

Как учёные изучали редчайший образец

Акула долгое время хранилась в морозильной камере среди других морских организмов, собранных во время исследований кормовой базы кашалотов. В 2013 году Марк Грейс обнаружил, что этот экземпляр не вписывается ни в одно известное описание.

Из-за исключительной редкости животное не стали препарировать. Вместо этого ученые применили рентгенографию, компьютерную томографию и синхротронное сканирование во Франции. Эти методы позволили детально изучить скелет, зубные ряды и внутренние структуры, не повреждая образец.

Зачем акуле светящиеся карманы

Биолюминесценция широко распространена среди глубоководных животных. У многих акул светится брюшная сторона тела — это помогает маскировать силуэт на фоне слабого света сверху и делает хищника менее заметным для добычи и врагов.

Американская карманная акула, вероятно, использует этот механизм схожим образом. Однако светящиеся карманы возле жабр могут выполнять дополнительную функцию.

Резкий выброс светящейся жидкости способен отпугнуть хищника или, наоборот, привлечь любопытную добычу на опасное расстояние. Подобные стратегии характерны для многих глубоководных хищников, но для карманной акулы они пока остаются гипотезой — живых наблюдений в естественной среде не проводилось.

Сравнение: карманная акула и другие светящиеся акулы

Большинство биолюминесцентных акул используют свет только для маскировки. Их фотофоры расположены преимущественно на брюхе. Карманная акула отличается наличием специальных полостей с потенциально активной светящейся жидкостью. Это делает ее поведение потенциально более сложным и разнообразным, чем у других мелких глубоководных акул.

Популярные вопросы о карманной акуле

Насколько редка американская карманная акула?
На сегодняшний день известен только один подтвержденный экземпляр этого вида.

Опасна ли такая акула для человека?
Нет, из-за своих размеров и глубин обитания она не представляет угрозы.

Почему такие виды находят так редко?
Глубоководные зоны океана изучены слабо, а подобные акулы обитают далеко от привычных маршрутов исследований.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Авто
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин Подповерхностная жизнь возможна на Марсе и спутниках — International Journal of Astro Александр Рощин
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно шикарным
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно шикарным
Последние материалы
Новый вид светящейся карманной акулы найден в Мексиканском заливе — Earth
Злоумышленники видят коды подтверждения при показе экрана – киберэксперт Ульянов
Пенсионеры получили бесплатные переводы до 300 тыс рублей в месяц — Сбербанк
Пригожин не узнал песню Валерии "Часики" из-за обработки ИИ
Венера усиливает эмоциональное притяжение у Весов
Восстановление подержанных машин не решает проблему износа
Холодное освещение вечером подавляет выработку мелатонина — врач Врублевский
Частое мытьё рук разрушает защитный барьер кожи зимой — дерматолог
Пищевую плёнку используют для очистки духовок и плит без абразивов — Express
Эстония предложила ЕС разобраться с Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.