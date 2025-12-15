Зима прижимает кошек к батареям: породы, для которых даже дом не становится тёплым убежищем

Бесшёрстные и короткошёрстные кошки хуже переносят холод — lemagduchat

Мягкая шерсть далеко не всегда означает устойчивость к холоду, и многие кошки это наглядно доказывают. С наступлением зимы одни породы с удовольствием выходят на мороз, а другие начинают мёрзнуть даже в тёплой квартире. Особенно уязвимы кошки с короткой шерстью или вовсе без неё. Об этом рассказывают lemagduchat.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Почему некоторые кошки не переносят холод

Способность кошки сохранять тепло напрямую зависит от строения шерсти, наличия подшёрстка, размеров тела и происхождения породы. У северных пород плотный двойной мех, который защищает и от холода, и от жары. У других кошек такой "изоляции" нет.

Отсутствие подшёрстка, короткий или редкий волос, а также небольшая масса тела приводят к быстрой потере тепла. Именно поэтому многие декоративные и экзотические породы чувствуют себя комфортно только в стабильной, тёплой среде и хуже адаптируются к условиям, в которых страдает благополучие домашней кошки.

Породы кошек без шерсти: самые уязвимые

Кошки без шерсти особенно чувствительны к холоду, сквознякам и сырости. Даже в помещении им часто требуется дополнительное тепло.

Сфинкс

Одна из самых известных бесшёрстных пород. Тело сфинкса покрыто лишь тонким пушком, который практически не защищает от холода. Эти кошки одинаково чувствительны и к морозу, и к солнечным лучам. Они любят тепло, часто ищут контакт с человеком и предпочитают лежать рядом с батареями. Оптимальная температура для них — около 22 °C.

Бамбино

Результат скрещивания сфинкса и манчкина. Может быть полностью бесшёрстным или иметь едва заметный пух. Даже в доме такие кошки могут мёрзнуть, поэтому владельцы часто используют кошачью одежду. Бамбино активны и общительны, но тепло для них жизненно важно.

Донской сфинкс

У этой породы существует несколько разновидностей. Наименее чувствителен к холоду тип Brush, остальные — Velour, Rubber Bald — требуют постоянного тепла. Зимой прогулки возможны лишь на короткое время и при хорошей защите от холода.

Ликой

Известен "оборотневой" внешностью и частично оголённой мордой, лапами и ушами. Плотность шерсти меняется в течение года, но холода этот кот не переносит. Даже дома важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры.

Двельф

Миниатюрная и редкая порода с загнутыми ушами и почти отсутствующей шерстью. Эти кошки крайне теплолюбивы и подходят исключительно для содержания в квартире с постоянной температурой.

Короткошёрстные породы, которым холод противопоказан

Не только бесшёрстные кошки страдают от зимы. Некоторые короткошёрстные и даже полудлинношёрстные породы тоже плохо защищены от холода.

Саванна

Несмотря на "дикий" внешний вид, саванны чувствительны к низким температурам. Короткая шерсть и гибридное происхождение не делают их более выносливыми. Зимой таким кошкам лучше оставаться в тепле.

Сиамская кошка

Её окрас может темнеть в холоде, но это не значит, что шерсть хорошо защищает. Сиамцы предпочитают тепло и с удовольствием остаются дома в холодное время года.

Сингапура

Небольшая, лёгкая кошка с коротким волосом. Миниатюрные размеры делают её особенно уязвимой к холоду и сквознякам.

Сомали

Несмотря на красивую полудлинную шерсть, у этой породы нет подшёрстка. Это делает сомали чувствительными к зимним температурам и требует активных игр в помещении.

Корниш-рекс

Его шерсть напоминает мех кролика, но она очень тонкая и короткая. Такой покров почти не удерживает тепло, поэтому корниш-рексы быстро мёрзнут и часто избегают сна на холодном полу.

Сравнение: морозоустойчивые и теплолюбивые породы

Кошки вроде мейн-куна, норвежской лесной или сибирской имеют плотный подшёрсток и хорошо переносят холод. Напротив, сфинксы, рексы, сиамы и саванны нуждаются в дополнительной защите. Разница заключается не в характере, а в физиологии и происхождении породы.

Плюсы и минусы содержания теплолюбивых кошек

С одной стороны, такие кошки идеально подходят для квартирного содержания, не стремятся к долгим зимним прогулкам и любят уют.

С другой стороны, они требуют больше внимания: контроль температуры, отсутствие сквозняков, иногда — одежда и дополнительные лежанки.

Советы по уходу за кошкой, которая не переносит холод

Поддерживайте стабильную температуру в доме без резких перепадов.

Исключите сквозняки и холодные зоны для сна.

Разместите лежанки рядом с источниками тепла.

При необходимости используйте кошачью одежду.

Увеличьте количество активных игр зимой.

Популярные вопросы о кошках и холоде

Нужно ли одевать кошку зимой?

Если порода чувствительна к холоду и животное мёрзнет даже дома — да, но только в удобную и безопасную одежду.

Можно ли выпускать таких кошек на улицу зимой?

Лучше ограничить прогулки или использовать закрытые пространства вроде catio — ограждённого и безопасного пространства на улице.

Как распознать признаки переохлаждения у кошки?

Дрожь, вялость, холодные лапы и уши — повод срочно согреть питомца и обратиться к ветеринару.