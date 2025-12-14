Лежание на диване — это стратегический план: кот не ленится, а заряжает внутреннюю батарею для атаки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошка может выглядеть так, будто она "выключается" при любой удобной возможности, и это действительно похоже на суперспособность. Но в её распорядке дня долгий сон — не каприз и не лень, а встроенный режим экономии энергии. Именно поэтому питомец то дремлет на подоконнике, то внезапно устраивает активность на рассвете. Об этом сообщает "Белновости".

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Сколько часов в сутки спят кошки и почему цифры разные

В среднем взрослая домашняя кошка спит примерно 12-16 часов в сутки, хотя у некоторых животных показатель может быть выше.

У котят сон нередко занимает до 18-20 часов: организму нужно время на рост и развитие, поэтому бодрствование идёт короткими "окнами".

Пожилые кошки тоже могут спать больше — чаще из-за снижения активности и возрастных изменений, и тут важнее смотреть не на число часов, а на резкие перемены в привычках.

Важно понимать разницу между "спит" и "просто отдыхает". Кошки умеют лежать полусонно, сохраняя готовность мгновенно вскочить. Из-за этого со стороны кажется, что питомец в глубоком сне постоянно, хотя часть времени он просто расслаблен и наблюдает.

Кошка не ночная, а сумеречная

Многие уверены, что кошки ночные животные, но правильнее считать их сумеречными: пик активности чаще приходится на рассвет и закат.
Такой ритм связан с охотничьей стратегией: в природе именно в это время активны потенциальные "жертвы", и кошке выгоднее быть бодрой в сумерках. Поэтому домашний кот спокойно дремлет днём, а к вечеру оживает — даже если добыча у него теперь в миске, а не в траве.

Если вы замечали "ночные забеги" по квартире, это часто продолжение сумеречного распорядка, а не признак вредности. Питомец просто распределяет энергию так, как привык его вид.

Как устроен кошачий сон: короткими циклами и с быстрыми пробуждениями

Кошка редко "проваливается" в сон на много часов без перерывов. Её режим ближе к серии коротких циклов: задремала, прислушалась, поменяла позу, снова уснула. Такая модель помогает быстро реагировать на потенциальную опасность — полезный навык для животного, которое и охотится, и само может стать добычей.

Иногда в глубоком сне можно заметить подёргивания лап, ушей или усов. Это часто связывают с фазой быстрого сна (REM), когда мозг активнее обрабатывает впечатления, а движения выглядят как "сновидческая охота".

В большинстве случаев это нормальная часть сна. Но если подёргивания становятся слишком резкими, частыми или сопровождаются странным поведением в бодрствовании, лучше обсудить это с ветеринаром.

Почему домашние кошки могут спать больше диких

В природе сон — это баланс между восстановлением и необходимостью добывать пищу. Дома необходимость "работать" за еду исчезает: корм, вода, тёплая лежанка и безопасность уже обеспечены. Поэтому часть времени, которое у диких кошек уходило бы на охоту и перемещения, у домашних превращается в дополнительный отдых.

Свою роль играет и комфорт. Тёплый плед, батарея, закрытый домик, высокий комплекс у окна — всё это буквально создано для того, чтобы кошка чаще выбирала сон. А если в доме тихо и стабильно, питомец быстрее расслабляется и дольше отдыхает.

Когда много сна — норма, а когда повод насторожиться

Долгий сон сам по себе не проблема, если кошка ест, пьёт, ухаживает за собой, играет хотя бы короткими эпизодами и остаётся "включённой" в привычные ритуалы. Наблюдать стоит за изменениями: внезапной апатией, отказом от еды, прятками, вялостью после сна, резким ростом времени сна на фоне других симптомов. В таком случае лучше не списывать всё на "характер", а показаться специалисту.

Сон связан и с восстановлением: он помогает поддерживать нормальную работу организма и снижать стресс. Поэтому попытки "разбудить ради режима" обычно дают обратный эффект — кошка становится раздражительнее, а активность уходит в неудобные часы.

Сравнение режима сна кошки и человека в обычной квартире

Человеку чаще нужен длинный непрерывный сон, чтобы чувствовать себя нормально утром. Кошка, наоборот, комфортнее живёт в полифазном режиме: много коротких эпизодов отдыха и несколько периодов активности в ключевые часы.

Для человека важны будильники и расписание, а для кошки — стабильные "якоря": время кормления, игра, доступ к воде, привычное место для лотка и спокойная зона для сна. Если эти якоря понятны, питомец обычно легче "подстраивается" под семью и меньше шумит ночью.

Плюсы и минусы долгого кошачьего сна для хозяина

Длительный сон питомца чаще радует, но у него есть практические стороны, которые стоит учитывать.

  • Плюсы: кошка быстрее восстанавливается после игр, меньше конфликтует со стрессом, спокойнее переносит бытовые изменения, а дома в целом становится тише.
  • Минусы: при скуке кошка может "перенести" активность на раннее утро; из-за долгих периодов отдыха иногда сложнее поддерживать вес, особенно если корм калорийный и мало игр; изменения в сне легко пропустить, если не замечать другие сигналы здоровья.

Советы по режиму кошки шаг за шагом

  1. Сдвигайте активность на удобное время: 10-15 минут игры за 1-2 часа до сна хозяев часто помогают "разрядить" вечерний заряд.

  2. После игры давайте еду: связка "поиграли — поели — поспали" хорошо совпадает с природной логикой охотника.

  3. Сделайте место сна стабильным: тёплая лежанка, домик или плед в тихой зоне уменьшают тревожные пробуждения.

  4. Проверьте бытовые мелочи: миски с водой, лоток, когтеточка, доступ к окну — когда всё удобно, кошка отдыхает спокойнее.

  5. Следите за изменениями, а не за идеальной цифрой: если кошка стала спать заметно больше или меньше и параллельно меняется аппетит, поведение или туалетные привычки, лучше не затягивать с консультацией.

Популярные вопросы о сне кошек

Сколько часов в день спит здоровая взрослая кошка?

Часто называют диапазон 12-16 часов в сутки, но индивидуальные различия нормальны.

Почему кошка бодрствует утром и вечером, а днём спит?

Кошки сумеречные: им естественнее активничать на рассвете и в сумерках, а днём отдыхать короткими циклами.

Нормально ли, что кошка дёргает лапами во сне?

Небольшие подёргивания часто связывают с REM-сном и это обычно нормально. Если движения выглядят необычно или появляются другие симптомы, стоит поговорить с ветеринаром.

Что лучше: будить кошку днём, чтобы она спала ночью?

Чаще эффективнее не будить, а добавлять регулярные игры и предсказуемые ритуалы вечером. Так вы аккуратно перенесёте активность, не ломая естественный ритм.

Если воспринимать кошачий сон как часть "настроек вида", а не как привычку вредничать, жить рядом с питомцем становится проще: вы понимаете его ритм и поддерживаете его без лишней суеты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
