Яд без укуса: оружие кобры, от которого бегут даже крупные хищники — точнее любого снайпера

Плюющиеся кобры поразили глаза цели ядом с расстояния до 3 метров — учёные
Зоосфера

На первый взгляд это обычная змея, но на деле — один из самых точных "стрелков" в животном мире. Она не бросается сразу в атаку, а использует яд как дистанционное оружие, целясь прямо в глаза. Такой приём причиняет резкую боль и может надолго лишить зрения.

змея чёрная мамба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
змея чёрная мамба

Змея с двумя видами оружия

Плюющиеся кобры по праву считаются одними из самых необычных представителей мира рептилий. Как и другие ядовитые змеи, они способны защитить себя с помощью укуса, впрыскивая яд через клыки. Однако их главная особенность — умение выбрасывать яд на расстояние, не вступая в прямой контакт с противником. Это превращает кобру в крайне опасного оппонента для любого крупного животного, включая человека.

В отличие от укуса, плевок не предназначен для убийства. Его цель — остановить и отпугнуть. Яд, попадая в глаза, вызывает жгучую боль, сильное воспаление и при отсутствии быстрой помощи может привести к серьёзным повреждениям роговицы. Даже крупные млекопитающие, столкнувшись с такой атакой, предпочитают немедленно отступить.

Сколько существует плюющихся кобр и где они живут

Сегодня известно пятнадцать видов змей, обладающих способностью выплёвывать яд. Четырнадцать из них относятся к роду Naja и считаются настоящими кобрами. Эти виды делятся на две большие группы — африканские и азиатские плюющиеся кобры, причём каждая из них развила эту способность независимо.

Ещё один вид, относящийся к крысиным змеям, формально не является коброй, но тоже научился использовать яд дистанционно. Африканские виды чаще встречаются в засушливых регионах и саваннах, тогда как азиатские предпочитают влажные тропические леса и предгорья. Такое разнообразие мест обитания говорит о высокой приспособляемости этих змей к разным условиям среды.

Зачем кобры плюются, а не кусают

Плюющиеся кобры используют яд по-разному в зависимости от ситуации. Для охоты на мелких млекопитающих, земноводных и рептилий они применяют классический укус. А вот при встрече с потенциальной угрозой — крупным животным или человеком — в ход идёт плевок.

Это подтверждается и составом яда. У змей, которые используют яд исключительно для охоты, он чаще всего нейротоксичен и воздействует на нервную систему. У плюющихся кобр яд имеет иной акцент: он рассчитан на причинение сильной боли, особенно при попадании на слизистые оболочки глаз млекопитающих. Такой эффект не убивает, но моментально обездвиживает и заставляет отступить.

Как именно происходит выстрел

Строго говоря, кобры не плюются в привычном смысле слова. Яд вырывается наружу через небольшие отверстия в клыках под высоким давлением. Мышцы вокруг ядовитых желёз резко сокращаются, выталкивая жидкость наружу, и она вылетает струёй, напоминающей аэрозольный спрей.

Дальность такого "выстрела" может достигать трёх метров. При этом змея слегка вращает головой из стороны в сторону, расширяя зону поражения. Благодаря этому вероятность попадания в глаза значительно возрастает, даже если цель движется.

Удивительная точность и расчёт

Точность плюющихся кобр поражает даже специалистов. В более чем 90 процентах случаев яд попадает именно в глаза. Для этого змее приходится учитывать направление движения противника, собственные перемещения и время, за которое струя достигает цели.

Попасть в такую маленькую и подвижную цель с расстояния в несколько метров — сложная задача даже для человека с современным оборудованием. Тем не менее кобры справляются с этим почти безошибочно, полагаясь на врождённые механизмы координации и реакции.

Эволюция под давлением человека

Учёные считают, что способность к плевку развилась у кобр как ответ на конкретную угрозу — человека. Исследования эволюционной истории показывают, что появление этой особенности совпадает по времени с возникновением первых гоминидов в Африке, а затем и с их миграцией в Азию.

Древние люди активно убивали змей — как из страха, так и ради пищи. В такой ситуации дистанционная защита, не требующая прямого контакта, давала серьёзное эволюционное преимущество. Яд, направленный в глаза, позволял остановить человека, не вступая в смертельную схватку.

Популярные вопросы о плюющихся кобрах

Насколько опасен яд плюющихся кобр для человека?

Он редко приводит к смерти, но может вызвать серьёзные повреждения глаз и временную или постоянную потерю зрения.

Можно ли защититься от плевка?

Очки и защитные маски снижают риск, но лучшая защита — избегать близкого контакта со змеёй.

Где чаще всего происходят такие инциденты?

В сельских районах Африки и Юго-Восточной Азии, где люди и змеи часто делят одну территорию.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
