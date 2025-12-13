Охота за сокровищами разбудила хищника: добыча металлов на дне океана обернулась особой встречей

Камера заметила его только в последний момент. Секунду назад в кадре был лишь ровный донный ил и несколько "стебельков", похожих на остатки морской губки. А потом эти "стебельки" внезапно превратились в живое существо, которое рвануло прочь от аппарата. Об этом сообщает The New York Times.
Наблюдение было сделано во время погружения роботизированного аппарата Isis, который работал в абиссальной зоне центральной части Тихого океана — там, куда солнечный свет уже не доходит. Исследователи из британского National Oceanography Centre обследовали участок морского дна между Гавайями и Мексикой, снимая ландшафты и местных обитателей несколькими камерами одновременно.
С "магическим фокусом" помогла разобраться именно многокамерность. Фронтальная камера видела пустую толщу воды, нижняя камера — только осадок и похожие на веточки наросты, а ещё одна успела поймать момент, когда головоногий моллюск уже уходил в сторону. Когда запись перемотали назад и рассмотрели по кадрам, оказалось: те самые неподвижные "стебельки" являлись кальмаром.
"Кальмар должен был откуда-то взяться", — отметила аспирантка по глубоководной экологии Алехандра Мехия-Саэнс.
Самое странное в этой истории — то, как именно он прятался. Животное лежало вверх ногами, частично зарывшись в ил: голова и короткие руки были в грунте, а два длинных щупальца торчали вертикально и оставались жёсткими, будто это не часть тела, а элемент донного пейзажа. В научной статье это описали как поведение с "маскировкой под донные стебли" и частичным покрытием илом.
Почему это важно? В абиссали еда редкая, а движение — дорогая роскошь: чем меньше существо тратит энергии на активное плавание и поиски, тем выше шанс выжить. Поэтому исследователи предположили, что "застывшая" поза могла одновременно решать две задачи: уменьшать заметность для хищников и создавать приманку для добычи, которая подплывёт ближе, приняв щупальца за безопасный объект.
"Мы пересматривали видео много раз, пока не убедились", — сказала ведущий автор исследования Алехандра Мехия-Саэнс.
По внешним признакам команда осторожно отнесла находку к группе так называемых "кнутовых" кальмаров (whiplash squid): у них есть два очень длинных липких щупальца, которыми они могут ловить мелких ракообразных, действуя почти как липкая лента. Именно такие щупальца логично "выставлять" вверх, если ты хочешь поймать что-то, не шевеля всем телом.
При этом далеко не все согласны с определением вида по видео. Бывший куратор головоногих моллюсков Национального музея естественной истории США Майк Веккьоне указал, что на записи может быть другой, редко наблюдаемый тип кальмаров — промахотеутиды.
И это типичная проблема глубоководной биологии: без физического образца учёные часто могут говорить лишь о наиболее вероятной версии, а не о стопроцентной идентификации.
"Это может быть правдой, — сказал Майк Веккьоне. — Но он также может делать что-то совершенно другое, и мы просто не знаем".
У кадра есть ещё одна деталь: дно усеяно округлыми "камнями", будто горох рассыпали по илу. Это полиметаллические конкреции — образования, в которых концентрируются важные для промышленности металлы, включая никель, кобальт, марганец и медь.
И именно из-за таких конкреций район Кларион-Клиппертон (Clarion-Clipperton Zone, CCZ) давно рассматривают как перспективную территорию для глубоководной добычи.
Исследователи подчёркивают: чем больше техники и проектов приходит в абиссаль, тем важнее понимать, как живут местные сообщества — от губок и червей до редких кальмаров. Научные программы вроде SMARTEX как раз и нацелены на то, чтобы оценить устройство экосистемы и возможный ущерб от вмешательства человека, включая перемешивание осадка и воздействие на донную фауну.
Парадокс в том, что необычное поведение кальмара удалось заметить благодаря исследованиям региона, которые ведутся на фоне растущего интереса к добыче.
"Сейчас мы находим не только новые виды, но и новые формы поведения", — добавила Алехандра Мехия-Саэнс.
Такие эпизоды напоминают: даже при десятках часов видеосъёмки океан умеет оставаться "непрочитанным". Если кальмар способен буквально стать частью пейзажа, то сколько ещё животных остаётся незамеченными — не потому что их нет, а потому что они научились быть невидимыми? Для науки это означает две вещи: нужны более умные методы наблюдения (дольше, тише, деликатнее) и нужны базовые данные о том, как именно здесь добывается пища, как устроены укрытия и кто на кого охотится.
В практическом смысле это ещё и аргумент в пользу аккуратного подхода к любым работам на дне. Когда поведение вида неизвестно, сложно предсказать, как он отреагирует на шум, свет, облака взвеси и механическое воздействие.
Под водой на больших глубинах чаще всего используют три подхода, и каждый даёт свой тип информации:
Дистанционные камеры на роботах (ROV): Позволяют быстро обследовать большие площади и фиксировать "случайные встречи", как в истории с кальмаром.
Стационарные донные платформы: Полезны, когда нужно понять повседневные повадки и активность по времени, но они "видят" только один участок.
Отлов и поднятие образцов: Дают точную идентификацию и анатомические детали, однако это вмешательство в среду, которое далеко не всегда этически или технически оправдано на абиссальных глубинах.
Видеосъёмка в абиссали выглядит почти идеальным способом узнать правду о жизни на дне, но у неё есть свои ограничения.
Плюсы: Камера фиксирует реальное поведение, а не "стрессовую реакцию" на отлов. Данные можно пересматривать и находить детали, которые в момент съёмки не заметили.
Минусы: Качество картинки зависит от освещения, мутности воды и ракурса, а редкие виды могут появиться в кадре на секунды. Кроме того, без образца нередко остаются вопросы по точному виду — как в дискуссии о том, был ли это whiplash squid или промахотеутид.
Первый прогон: Просматривайте запись на обычной скорости, отмечая любые "аномалии" в рельефе и повторяющиеся формы.
Детальный анализ: Пересматривайте подозрительные фрагменты покадрово и сравнивайте изображение с соседними кадрами: живое часто выдаёт минимальное смещение.
Контекст: Оценивайте окружение — течения, осадок, следы на дне, наличие конкреций, губок и трубчатых организмов: маскировка почти всегда делается "под что-то".
Синхронизация: Если видео с нескольких камер, сверяйте таймкоды: иногда поведение видно только с одного ракурса.
Документация: Фиксируйте наблюдение описанием позы, расстояния до дна, глубины и времени — это помогает позже сопоставлять данные с другими находками.
Так он экономит энергию и может снижать заметность для хищников, а заодно держать щупальца в позиции для ловли мелкой добычи.
Для изучения поведения полезнее роботы и стационарные камеры, а для точной идентификации вида — образцы. Идеальный вариант обычно сочетает оба подхода.
Точные суммы зависят от судна, длительности рейса и оборудования, но такие проекты обычно относятся к дорогостоящим научным программам, где значительную часть бюджета составляют судовые сутки и обслуживание техники.
