Динозавры обратились в камень, а оно выжило: смерть обходит это существо уже 66 миллионов лет

Продолжительность жизни медузы Turritopsis dohrnii может достигать 66 млн лет

Продолжительность жизни в животном мире далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям. Считается, что рекорд по долголетию среди животных держат черепахи, но на самом деле существуют другие, более удивительные представители фауны, чьи жизни могут продолжаться десятки и даже сотни лет.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медуза

Матки термитов: долгожители среди насекомых

Не зря говорят, что долгожительство среди насекомых — это редкость, но тем не менее, среди них есть настоящие рекордсмены. Например, матка термитов. Эти насекомые известны своей поразительной продолжительностью жизни. Матки могут жить от 25 до 50 лет, что для насекомого является поистине феноменальным возрастом. Этот феномен учёные объясняют особенностями их клеток, которые могут противостоять старению. В частности, улучшенная работа антиоксидантных механизмов, таких как каталааза и пероксидаза, помогает клеткам термитов оставаться жизнеспособными на протяжении десятилетий.

Пещерные саламандры: долгожители среди земноводных

Ещё один интересный долгожитель среди животных — пещерная саламандра. Эти уникальные существа обитают в подземных пещерах, где стабильные условия способствуют их долголетию. Пещерные саламандры живут до 50 лет и более. Их долгожительство во многом объясняется отсутствием стрессов и внешних угроз. Они почти не двигаются и не подвергаются воздействию факторов, которые могли бы сократить их жизнь. Кроме того, в условиях пещерных экосистем они защищены от хищников и погодных изменений, что способствует их долголетию.

"Такие условия способствуют минимальному износу организма, что делает этих животных долгожителями среди амфибий", — объясняет профессор Кристиан Воитурон.

Гренландская полярная акула: крупнейшая рыба-долгожитель

Когда речь заходит о долгожителях среди рыб, на ум приходит гренландская полярная акула. Эти хищные рыбы могут жить более 400 лет, что делает их одними из самых старых позвоночных на планете. Ученые из Японии выявили, что гренландская акула обладает уникальной генетической особенностью, которая способствует её долголетию. У этой рыбы повышенное количество генов, активирующих белок NF-kB, который отвечает за регулирование воспалительных процессов и поддержание иммунной системы. Это также помогает защищать клетки от старения. Интересно, что половозрелыми эти акулы становятся только в возрасте 100 лет.

Крокодилы и черепахи: рептилии-долгожители

Не стоит забывать и о таких рептилиях, как крокодилы и черепахи. Хотя они не достигают таких колоссальных сроков жизни, как некоторые другие виды, они всё же могут похвастаться рекордными показателями. Например, нильский крокодил Генри, проживший 125 лет, является одним из самых старых известных представителей этого вида. Крокодилы живут до 70 лет, но при этом не стареют естественным образом, а погибают чаще всего по внешним причинам — от болезней или повреждений, полученных в схватках за территорию. Черепахи, в свою очередь, тоже могут прожить более ста лет. Одним из самых известных долгожителей является сейшельский гигант Джонатан, которому на сегодняшний день уже 193 года. Несмотря на возраст, он остаётся активным, хоть и потерял зрение на один глаз.

Медуза Turritopsis dohrnii: рекорд по возрождению

Абсолютным долгожителем среди всех животных является медуза Turritopsis dohrnii, которая получила прозвище "бессмертная медуза". Этот удивительный организм способен восстанавливать свой цикл жизни, возвращаясь в прежнее состояние, если условия окружающей среды становятся неблагоприятными. Это уникальное свойство позволяет медузе перезапускать своё развитие и фактически избегать старения. Некоторые медузы этого вида могут жить до 66 миллионов лет, что делает их не только самыми долгоживущими, но и, возможно, бессмертными существами на Земле.

Секрет долголетия Turritopsis dohrnii заключается в том, что она может возвращаться в стадию полипа и начинать новый жизненный цикл, что позволяет избежать старения и смерти, говорится в исследовании ученых.

Популярные вопросы о долгожителях животных

Почему некоторые животные живут так долго?

Долгожительство у животных связано с несколькими факторами: генетическими особенностями, образом жизни, отсутствием природных врагов и стабильными условиями окружающей среды. Многие из них, например, пещерные саламандры или матки термитов, избегают стресса и угроз, что способствует долгому существованию.

Что является основной причиной долгожительства у гренландских акул?

Гренландская акула живёт так долго благодаря повышенному количеству генов, активирующих белок NF-kB, который регулирует иммунитет и воспалительные процессы в организме. Это помогает акуле оставаться здоровой и защищённой от старения.

Какие рептилии могут жить дольше всего?

Среди рептилий долгожителями являются крокодилы и черепахи. Некоторые крокодилы могут прожить до 125 лет, а черепахи, такие как сейшельский гигант Джонатан, могут дожить до 200 лет и более.