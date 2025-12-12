Минимум средств — максимум пользы: базовый набор для экстренной помощи питомцу

Температура до 39 градусов считается нормой для животных – ветеринар Гольнева

В домашней аптечке для животных должны быть сорбенты, антисептики и кровоостанавливающие препараты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева.

По словам ветеринара, даже самые заботливые и внимательные хозяева не могут полностью защитить своих питомцев от травм или пищевых расстройств. Поэтому базовый набор лекарственных средств должен быть в каждом доме. Сорбенты особенно важны при несварении, которое нередко возникает после переедания, случайного поедания пищи со стола или подбора еды на улице.

"В домашней аптечке абсолютно точно должен быть энтеросгель, смекта или любой другой сорбент. Отравления у животных случаются довольно часто — иногда достаточно, чтобы питомец что-то подобрал на улице или его перекормили лакомствами. Эти средства помогают быстро вывести токсины и предотвратить развитие диареи", — отметила Гольнева.

Врач добавила, что помимо сорбентов, важно иметь под рукой кровоостанавливающие препараты и антисептики для обработки ран, ведь животные нередко получают мелкие повреждения во время прогулок или игр.

"В аптечке обязательно должны быть бинт, хлоргексидин и левомеколь. Наши питомцы, как и дети, часто царапаются или получают мелкие порезы, поэтому рану нужно уметь сразу обработать, чтобы избежать воспаления. Эти простые средства помогают предотвратить осложнения до визита к ветеринару", — пояснила специалист.

Также в аптечке обязательно должен быть градусник, чтобы можно было своевременно заметить повышение температуры у питомца. По словам Гольневой, измерять температуру нужно ректально — обычным ртутным или электронным градусником.

Если используется термометр, которым пользуются члены семьи, на него следует надеть тонкий полиэтиленовый пакет и смазать кончик вазелином или растительным маслом для удобства и гигиены. Ветеринар уточнила, что температура тела у животных выше, чем у человека: до 39 градусов считается нормой, а показатель 40 и выше уже требует немедленного обращения к врачу.