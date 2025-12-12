Мороз - 60 для них как холостой выстрел: эволюция превратила этих животных в машины выживания

Эти существа чувствуют себя комфортно даже при пронизывающем ветре и инеевых сугробах. В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" рассказали, какие животные спокойно переносят сибирские холода, сообщает KP.
Уже осенью работники переводят теплолюбивых зверей в просторные отапливаемые вольеры, а на улице остаются только те, чьи организмы созданы для суровой зимы. Среди них — зубры и овцебыки, настоящие чемпионы по выживанию.
"Миллионы лет эволюции превратили их в настоящие машины выживания, способные процветать там, где другие просто не выживут", — отмечают специалисты "Роева ручья".
Главное оружие зубра против холода — густая шерсть. Она состоит из двух слоёв: длинных остевых волос и плотного подшёрстка. Благодаря такой "броне" животное теряет минимум тепла, а замедленный обмен веществ помогает экономить энергию. Зимой зубры едят примерно вдвое меньше, чем летом — около 30 килограммов корма в день. При этом они снижают активность, двигаются спокойно и сосредоточены только на поддержании температуры тела.
Подобные природные адаптации характерны не только для млекопитающих. Учёные отмечают, что даже в более мягких регионах, где зима становится теплее, изменение привычных циклов животных приводит к неожиданным последствиям для экосистем.
Конкуренцию зубрам по стойкости могут составить овцебыки. Их шерсть, называемая гивиотом, в восемь раз теплее овечьей. Этот густой подшёрсток удерживает тепло даже при морозах до минус шестидесяти. Благодаря плотной "шубе" и запасённому жиру они спокойно переживают пургу и ледяные ветра.
Зимой обмен веществ у овцебыков замедляется: снижается частота сердечных сокращений, а организм переходит в экономный режим. Такое состояние учёные называют "зимним энергосбережением" — природным аналогом спячки, который помогает животным дожить до весны без потерь.
"Зубры и овцебыки готовы даже к самой суровой зиме — это проверено и подтверждено миллионами лет эволюции", — подчёркивают сотрудники парка.
"Роев ручей" активно сотрудничает с экологами и зоологами, помогая наблюдать за поведением животных в условиях Крайнего Севера. Здесь фиксируют, как звери реагируют на перепады температуры, изменения светового дня и снежного покрова. Полученные данные используются для разработки программ по сохранению редких видов и их адаптации в неволе.
Такие наблюдения ценны не только для Сибири. Исследования показывают, что даже небольшие колебания температуры и влажности могут влиять на размножение и миграции. Сходные выводы делают и учёные, изучающие механизмы выживания животных при экстремальных морозах, — эволюция не перестаёт удивлять эффективными стратегиями защиты.
Чтобы понять, кто из обитателей зоопарка лучше всего переносит холод, сотрудники сравнивают физиологические особенности и поведение животных в зимний период. Разница между видами порой впечатляет.
Благодаря плотной шерсти, жировым запасам и особой структуре кровообращения, позволяющей минимизировать потери тепла.
В холодный сезон обмен веществ замедляется, и организму нужно меньше энергии.
Да, многие северные виды, наоборот, проявляют больше активности при низких температурах — для них это естественная среда.
