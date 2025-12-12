Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мороз - 60 для них как холостой выстрел: эволюция превратила этих животных в машины выживания

Подшёрсток зубров и овцебыков удерживает тепло даже при морозах до -60
Зоосфера

Эти существа чувствуют себя комфортно даже при пронизывающем ветре и инеевых сугробах. В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" рассказали, какие животные спокойно переносят сибирские холода, сообщает KP.

Зубр
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубр

Кто не боится мороза

Уже осенью работники переводят теплолюбивых зверей в просторные отапливаемые вольеры, а на улице остаются только те, чьи организмы созданы для суровой зимы. Среди них — зубры и овцебыки, настоящие чемпионы по выживанию.

"Миллионы лет эволюции превратили их в настоящие машины выживания, способные процветать там, где другие просто не выживут", — отмечают специалисты "Роева ручья".

Главное оружие зубра против холода — густая шерсть. Она состоит из двух слоёв: длинных остевых волос и плотного подшёрстка. Благодаря такой "броне" животное теряет минимум тепла, а замедленный обмен веществ помогает экономить энергию. Зимой зубры едят примерно вдвое меньше, чем летом — около 30 килограммов корма в день. При этом они снижают активность, двигаются спокойно и сосредоточены только на поддержании температуры тела.

Подобные природные адаптации характерны не только для млекопитающих. Учёные отмечают, что даже в более мягких регионах, где зима становится теплее, изменение привычных циклов животных приводит к неожиданным последствиям для экосистем.

Чем уникальны овцебыки

Конкуренцию зубрам по стойкости могут составить овцебыки. Их шерсть, называемая гивиотом, в восемь раз теплее овечьей. Этот густой подшёрсток удерживает тепло даже при морозах до минус шестидесяти. Благодаря плотной "шубе" и запасённому жиру они спокойно переживают пургу и ледяные ветра.

Зимой обмен веществ у овцебыков замедляется: снижается частота сердечных сокращений, а организм переходит в экономный режим. Такое состояние учёные называют "зимним энергосбережением" — природным аналогом спячки, который помогает животным дожить до весны без потерь.

"Зубры и овцебыки готовы даже к самой суровой зиме — это проверено и подтверждено миллионами лет эволюции", — подчёркивают сотрудники парка.

Когда зоопарк становится исследовательской базой

"Роев ручей" активно сотрудничает с экологами и зоологами, помогая наблюдать за поведением животных в условиях Крайнего Севера. Здесь фиксируют, как звери реагируют на перепады температуры, изменения светового дня и снежного покрова. Полученные данные используются для разработки программ по сохранению редких видов и их адаптации в неволе.

Такие наблюдения ценны не только для Сибири. Исследования показывают, что даже небольшие колебания температуры и влажности могут влиять на размножение и миграции. Сходные выводы делают и учёные, изучающие механизмы выживания животных при экстремальных морозах, — эволюция не перестаёт удивлять эффективными стратегиями защиты.

Устойчивость животных к морозу

Чтобы понять, кто из обитателей зоопарка лучше всего переносит холод, сотрудники сравнивают физиологические особенности и поведение животных в зимний период. Разница между видами порой впечатляет.

  1. Зубры — признанные мастера адаптации. Их двухслойная шерсть и способность замедлять обмен веществ позволяют сохранять тепло и энергию даже при -40 °C. Эти животные не нуждаются в активных движениях, тратя калории только на поддержание температуры.
  2. Овцебыки — настоящие "арктические титаны". Их подшёрсток гивиот удерживает тепло лучше овечьей шерсти в восемь раз, а тело устроено так, чтобы сохранять стабильную температуру даже при -60 °C и ветрах тундры.
  3. Северные олени обладают уникальной системой кровообращения: сосуды на ногах обмениваются теплом, предотвращая переохлаждение копыт. Их мех с полыми волосками создаёт дополнительную термоизоляцию.
  4. Полярные лисы имеют самую густую шерсть среди наземных млекопитающих. Она защищает от ветра и снега, а белый окрас помогает сливаться с пейзажем.

Популярные вопросы о выживании животных зимой

Как животные выдерживают экстремальные морозы?

Благодаря плотной шерсти, жировым запасам и особой структуре кровообращения, позволяющей минимизировать потери тепла.

Почему зимой звери едят меньше?

В холодный сезон обмен веществ замедляется, и организму нужно меньше энергии.

Можно ли увидеть активных животных в зоопарке зимой?

Да, многие северные виды, наоборот, проявляют больше активности при низких температурах — для них это естественная среда.

