Они скрывались 21 миллион лет: в пустыне Катара раскрылись тайны исчезнувших морских монстров

В пустыне Катара было сделано сенсационное открытие — обнаружено огромное "кладбище" животных возрастом 21 миллион лет. Среди находок — окаменелости морских коров, акул, дельфинов и других существ, которые когда-то населяли эти территории. Результаты исследований, проведённых учёными из Смитсоновского института и музеев Катара, раскрывают невероятные детали об экосистеме доисторических морей.

Уникальное открытие в пустыне Катара

В 2023 году группа учёных из Смитсоновского института и Музеев Катара провела раскопки в местности Аль-Масжабия, расположенной на юго-западе страны. Это место стало настоящим кладезем окаменелостей. В ходе исследований были обнаружены сотни костей морских коров — таких древних существ, как Salwasiren qatarenis, недавно идентифицированных как новый вид. Эти морские млекопитающие жили в мелководных морях 21 миллион лет назад.

Местные геологи впервые наткнулись на загадочные кости ещё в 1970-х годах. Однако они не смогли точно определить их происхождение и оставили это открытие без дальнейших исследований. Лишь спустя три десятилетия, в начале 2000-х годов, палеонтологи вернулись в этот район и поняли, что найденные окаменелости принадлежат морским коровам.

"Местные власти называли это место 'кладбищем дюгоней', но никто не предполагал, насколько оно на самом деле обширно", — рассказывает археолог Ферхан Сакал, руководитель раскопок.

Окаменелости, которые меняют понимание экосистемы

Место раскопок Аль-Масжабия стало одним из самых богатых в мире по числу найденных окаменелостей морских млекопитающих. Это открытие может соперничать с другими известными местами, такими как Серро-Бальена в Чили, где в 2011 году было обнаружено более 40 скелетов китов.

Среди находок помимо морских коров были также окаменелости акул, доисторических дельфинов, рыб, напоминающих барракуд, и морских черепах. Это открытие позволяет учёным сделать важные выводы о том, как многообразие жизни существовало в тех водах, которые ныне являются частью пустыни.

Кроме того, исследования показывают, что Аль-Масжабия представляет собой не только кладезь окаменелостей, но и уникальное геологическое место, которое может помочь понять, как менялась окружающая среда за последние 21 миллион лет.

Новый вид морских коров

На этом месте учёные также обнаружили новый вид морской коровы, которого назвали Salwasiren qatarenis в честь Катара. Этот вид был относительно небольшим по размеру и имел несколько отличий от современных дюгоней, таких как менее изогнутые зубы и присутствие задних конечностей, которые современные морские коровы утратили за миллионы лет эволюции.

"По структуре и поведению Salwasiren qatarenis, возможно, играл такую же роль в экосистеме как современные дюгони, питающиеся морскими водорослями, улучшая экосистему своих водных обитаний", — отмечает Николас Пайенсон, куратор отдела морских млекопитающих в Смитсоновском институте.

Эти морские млекопитающие играли важную роль в экосистеме, питаясь морскими водорослями и помогая поддерживать баланс в водных экосистемах, как это делают современные дюгони, обитающие в Персидском заливе.

Экологическое значение находок

Важность данного открытия в том, что оно даёт возможность лучше понять, как изменялись экосистемы с течением времени. Исследования показывают, что миллионы лет назад территория, которая сейчас является пустыней, была частью мелководных морей с обширными морскими травниками. Эти травники играли важную роль в поддержании экологического баланса, обеспечивая пищей многих морских существ.

Находки также подчеркивают, как важно изучать такие экосистемы для предсказания возможных изменений в будущем. В условиях изменения климата и повышающейся температуры моря важно понять, как морские экосистемы реагировали на прошлые климатические колебания.

Популярные вопросы

Как была обнаружена находка в Катара?

В 1970-х годах геологи нашли кости в пустыне, однако они не смогли сразу их идентифицировать. Лишь в 2000-х годах палеонтологи определили, что это окаменелости морских коров.

Какая роль морских коров в экосистемах?

Морские коровы играли важную роль в экосистемах, питаясь морскими водорослями и способствуя поддержанию баланса в морских экосистемах.

Что ещё нашли учёные в Аль-Масжабии?

Вдобавок к костям морских коров были найдены окаменелости акул, дельфинов и морских черепах, что указывает на богатое биоразнообразие тех времён.