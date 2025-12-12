Они скрывались 21 миллион лет: в пустыне Катара раскрылись тайны исчезнувших морских монстров

В пустыне Катара было сделано сенсационное открытие — обнаружено огромное "кладбище" животных возрастом 21 миллион лет. Среди находок — окаменелости морских коров, акул, дельфинов и других существ, которые когда-то населяли эти территории. Результаты исследований, проведённых учёными из Смитсоновского института и музеев Катара, раскрывают невероятные детали об экосистеме доисторических морей.
В 2023 году группа учёных из Смитсоновского института и Музеев Катара провела раскопки в местности Аль-Масжабия, расположенной на юго-западе страны. Это место стало настоящим кладезем окаменелостей. В ходе исследований были обнаружены сотни костей морских коров — таких древних существ, как Salwasiren qatarenis, недавно идентифицированных как новый вид. Эти морские млекопитающие жили в мелководных морях 21 миллион лет назад.
Местные геологи впервые наткнулись на загадочные кости ещё в 1970-х годах. Однако они не смогли точно определить их происхождение и оставили это открытие без дальнейших исследований. Лишь спустя три десятилетия, в начале 2000-х годов, палеонтологи вернулись в этот район и поняли, что найденные окаменелости принадлежат морским коровам.
"Местные власти называли это место 'кладбищем дюгоней', но никто не предполагал, насколько оно на самом деле обширно", — рассказывает археолог Ферхан Сакал, руководитель раскопок.
Место раскопок Аль-Масжабия стало одним из самых богатых в мире по числу найденных окаменелостей морских млекопитающих. Это открытие может соперничать с другими известными местами, такими как Серро-Бальена в Чили, где в 2011 году было обнаружено более 40 скелетов китов.
Среди находок помимо морских коров были также окаменелости акул, доисторических дельфинов, рыб, напоминающих барракуд, и морских черепах. Это открытие позволяет учёным сделать важные выводы о том, как многообразие жизни существовало в тех водах, которые ныне являются частью пустыни.
Кроме того, исследования показывают, что Аль-Масжабия представляет собой не только кладезь окаменелостей, но и уникальное геологическое место, которое может помочь понять, как менялась окружающая среда за последние 21 миллион лет.
На этом месте учёные также обнаружили новый вид морской коровы, которого назвали Salwasiren qatarenis в честь Катара. Этот вид был относительно небольшим по размеру и имел несколько отличий от современных дюгоней, таких как менее изогнутые зубы и присутствие задних конечностей, которые современные морские коровы утратили за миллионы лет эволюции.
"По структуре и поведению Salwasiren qatarenis, возможно, играл такую же роль в экосистеме как современные дюгони, питающиеся морскими водорослями, улучшая экосистему своих водных обитаний", — отмечает Николас Пайенсон, куратор отдела морских млекопитающих в Смитсоновском институте.
Эти морские млекопитающие играли важную роль в экосистеме, питаясь морскими водорослями и помогая поддерживать баланс в водных экосистемах, как это делают современные дюгони, обитающие в Персидском заливе.
Важность данного открытия в том, что оно даёт возможность лучше понять, как изменялись экосистемы с течением времени. Исследования показывают, что миллионы лет назад территория, которая сейчас является пустыней, была частью мелководных морей с обширными морскими травниками. Эти травники играли важную роль в поддержании экологического баланса, обеспечивая пищей многих морских существ.
Находки также подчеркивают, как важно изучать такие экосистемы для предсказания возможных изменений в будущем. В условиях изменения климата и повышающейся температуры моря важно понять, как морские экосистемы реагировали на прошлые климатические колебания.
Как была обнаружена находка в Катара?
В 1970-х годах геологи нашли кости в пустыне, однако они не смогли сразу их идентифицировать. Лишь в 2000-х годах палеонтологи определили, что это окаменелости морских коров.
Какая роль морских коров в экосистемах?
Морские коровы играли важную роль в экосистемах, питаясь морскими водорослями и способствуя поддержанию баланса в морских экосистемах.
Что ещё нашли учёные в Аль-Масжабии?
Вдобавок к костям морских коров были найдены окаменелости акул, дельфинов и морских черепах, что указывает на богатое биоразнообразие тех времён.
