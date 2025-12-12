Питомцы выбирают вашу книжную полку: кошки и собаки уводят хозяев в разные читательские миры

Хозяева кошек читают больше, чем хозяева собак — руководитель Карина Кононова

Любители кошек оказались самыми активными читателями среди владельцев домашних животных. Исследование показало, что именно "кошатники" чаще других обращаются к литературе — и бумажной, и электронной. У них есть свои любимые жанры, а привычка к чтению напрямую связана с внимательностью и эмоциональной чуткостью.

Кто и как читает

Авторы исследования опросили более 800 человек, чтобы понять, как владельцы разных питомцев относятся к книгам. Выяснилось, что только 2% респондентов совсем не читают и не слушают книги. Остальные — активные участники книжной культуры, и их предпочтения напрямую связаны с тем, кто живет у них дома.

Согласно данным опроса, "кошатники" оказались самыми увлеченными читателями — 98% из них регулярно читают или слушают книги. Причем 38% выбирают аудиоформат, а 53% совмещают несколько форматов сразу. Почти восемь из десяти владельцев кошек обращаются к литературе несколько раз в неделю. Наибольшей популярностью у них пользуются детективы (61%), классическая литература (49%) и фэнтези (38%).

Интересно, что наблюдательность и сосредоточенность, свойственные любителям кошек, перекликаются с особенностями самих животных.

"Чтение и забота о животных похожи, и там и там важно слушать, чувствовать и понимать. Нам приятно видеть, что люди, с которыми живут кошки и собаки, также внимательно и бережно относятся к миру книг. Это говорит о высоком уровне осознанности и душевной культуры", — комментирует руководитель отдела коммуникаций благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника" Карина Кононова.

"Собачники" немного уступают

Чуть менее активными оказались владельцы собак. Они читают на 4% реже, чем "кошатники", но тоже демонстрируют высокую вовлеченность. Среди "собачников" 39% предпочитают классические печатные издания или электронные книги, а почти половина — 49% — совмещают различные форматы. Около 88% опрошенных открывают литературные произведения несколько раз в неделю.

По жанровым предпочтениям владельцы собак оказались немного другими: на первом месте также детектив (65%), но за ним следуют зарубежная классика (49%) и фантастика (46%). Такие результаты показывают, что аудитория владельцев собак чаще обращается к сюжетам с приключениями и динамикой.

Учёные отмечают, что собаки особенно чутко реагируют на эмоции людей - реакция питомцев на слёзы хозяина показывает уровень эмпатии, близкий к человеческому. Неудивительно, что владельцы собак чаще выбирают книги, где есть сильные чувства, борьба и преодоление. Об этом сообщает RG.

Много питомцев — другие вкусы

Особое внимание исследователи уделили тем, кто живет с несколькими видами питомцев. Среди таких респондентов 75 % читают несколько раз в неделю, но их жанровые предпочтения заметно отличаются от "кошатников" и "собачников".

Больше половины опрошенных с "зоосемьями" выбирают фэнтези (57%), еще 49% — приключенческую литературу, а 37 % — мистику и ужасы. Можно предположить, что владельцы разных питомцев тяготеют к жанрам, где есть воображение, динамика и необычные миры — возможно, потому что сами живут в более "многообразной" домашней атмосфере.

Предпочтения и настроение читателей

Любопытно, что читатели, участвовавшие в исследовании, указали: для них важен не просто сюжет, а эмоциональная насыщенность книги. На первом месте — динамика и развитие событий (70%), на втором — психологическая глубина персонажей (57%), на третьем — атмосфера и мир произведения (53%).

А вот как ведут себя питомцы, когда их хозяева берут книгу или включают аудиоплеер: 73% животных просто отдыхают или спят, 39% — заняты своими делами, а 18% — активно отвлекают человека, требуя внимания.

Хозяева птиц, грызунов и рептилий

Не остались без внимания и другие питомцы. Владельцы птиц, грызунов и рептилий чаще выбирают любовные романы (50%), фэнтези (41%) и детективы (38%). Это аудитория, которая, по словам исследователей, ищет в книгах эмоциональное тепло и возможность расслабиться. Возможно, это связано с тем, что общение с такими питомцами менее эмоционально насыщено, чем, например, с кошками или собаками.

Кто читает чаще — кошатники или собачники

Если сравнивать привычки двух самых многочисленных групп, можно заметить несколько закономерностей.

Вовлеченность: "кошатники" читают немного чаще — 98% против 94%. Форматы: владельцы кошек чаще слушают аудиокниги, а "собачники" предпочитают классическое чтение. Жанры: любители кошек чаще выбирают детектив и классику, владельцы собак — фантастику и приключения. Регулярность: обе группы читают несколько раз в неделю, что говорит о высоком уровне интереса к литературе в целом.

Популярные вопросы о читательских привычках владельцев животных

1. Почему кошатники читают больше?

Исследователи предполагают, что это связано с особенностями характера: кошки чаще требуют спокойствия, а их владельцы проводят больше времени дома.

2. Что чаще читают собачники?

Они предпочитают динамичные жанры — детективы, фантастику и приключения, нередко совмещая чтение с прогулками или поездками.

3. Как питомцы влияют на чтение?

Большинство животных не мешают — наоборот, создают уютную атмосферу. Только 18% владельцев отмечают, что питомцы мешают сосредоточиться.