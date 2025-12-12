Миниатюрный монстр с ярким окрасом: экологическая катастрофа, которая угрожает лесам Бразилии

В Бразилии найден новый вид лягушки Brachycephalus lulai размером 1 см

В южной Бразилии учёные описали ранее неизвестный вид лягушки, который поразил не только своими размерами, но и ярким оранжевым цветом. Эта миниатюрная амфибия получила имя Brachycephalus lulai и была найдена в горах штата Санта-Катарина, в районе хребта Серра-ду-Квирири.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Brachycephalus lulai

Описание нового вида

Лягушка, размером чуть более одного сантиметра, обитает в узкой полосе горного леса, расположенного на высоте более 750 метров над уровнем моря. Учёные подчеркивают, что новый вид отличается не только своим небольшим размером, но и ярким оранжевым окрасом, который, казалось бы, делает его заметным в лесной подстилке. Тем не менее, именно его голос, а не внешний вид, стал главным признаком, который помог исследователям обнаружить новый вид. Брачные крики самцов позволили учёным выделить их среди других лягушек.

Параллельно с поисками нового вида, в течение семи лет проводилось масштабное исследование всех популяций рода Brachycephalus, что дало возможность выявить несколько ранее неизвестных видов. В окрестных участках горного массива также были найдены родственные виды с таким же ярким окрасом.

Почему назвали в честь Лулы

Учёные решили назвать новую лягушку Brachycephalus lulai в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Этот шаг символизирует поддержку инициатив по охране экосистемы Атлантического леса, который является домом для множества уникальных видов животных, включая миниатюрных эндемичных лягушек.

Сохранение уникальной экосистемы

Хотя место обитания этой лягушки в целом считается "относительно нетронутым", оно находится под угрозой из-за человеческой деятельности. В этой части Бразилии, как и в других местах, наблюдается выжигание трав, выпас скота, а также распространение инвазивных растений. Туризм и вырубка лесов также представляют собой серьёзные угрозы для экосистемы. Это делает создание охраняемой природной территории необходимым шагом для защиты не только нового вида лягушек, но и всей местной флоры и фауны.

"Наша цель — не только научные открытия, но и защита этих уникальных экосистем, которые в значительной степени зависят от сохранения таких малых и уязвимых видов", — пояснил один из исследователей, участвующих в открытии.

Защита природы и возможные угрозы

Несмотря на то, что для нового вида лягушек уже выделен статус "наименьшего беспокойства", специалисты предупреждают, что его существование остаётся под угрозой. Совсем рядом живут другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды амфибий, и каждый шаг в охране природы играет ключевую роль в предотвращении утрат. Эксперты уверены, что, если продолжится разрушение среды обитания, то через несколько лет эти редкие виды могут исчезнуть навсегда.

Разрабатывается проект создания федеральной охраняемой природной зоны, что поможет защитить уникальные леса, не затронув частные земли, принадлежащие местным жителям. Это станет важным шагом для сохранения не только флоры и фауны, но и культурного наследия региона.

Популярные вопросы

Где была найдена новая лягушка Brachycephalus lulai?

Новый вид лягушки был найден в горах штата Санта-Катарина, в Бразилии, на высоте более 750 метров над уровнем моря.

Какую угрозу представляет деятельность человека для нового вида?

Выжигание трав, выпас скота, инвазивные растения, вырубка лесов и туризм являются основными угрозами для экосистемы, где обитает новый вид.

Сравнение с другими видами лягушек

Сравнивая новый вид Brachycephalus lulai с другими ярко-оранжевыми видами в регионе, стоит отметить, что этот вид отличается не только внешними признаками, но и определёнными поведенческими особенностями. В то время как многие виды Brachycephalus часто остаются незамеченными из-за своей скрытности, новый вид привлекает внимание не только своим внешним видом, но и характерными звуками, которые издают самцы во время брачного сезона.