Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи

Зоосфера

В истории исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге могли стать важной подсказкой не только поисковые отряды и техника, но и поведение хищных птиц.

Птицы в небе
Фото: Freepik
Птицы в небе

Об этом кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик рассказал изданию aif.ru, комментируя версию о несчастном случае, который мог произойти с семьёй в октябре.

Птицы как невидимые свидетели

По словам орнитолога, если исходить из предположения о гибели людей, первые дни поисков были критически важны. В самом начале операции можно было попытаться вычислить примерное местонахождение пропавших по скоплениям и поведению хищных птиц над определёнными участками тайги. Речь идёт о воронах, орлах и ястребах, которые нередко собираются в местах, где находятся останки животных или людей.

Коблик обращает внимание, что подобный подход использовался бы именно на старте поисков, пока местность оставалась доступной для наблюдения. В октябре, до устойчивых снегопадов и сильного похолодания в горах, такая тактика могла дать поисковикам дополнительную зацепку. Чем больше времени проходило, тем меньше оставалось шансов воспользоваться этим природным "маяком", подчёркивает специалист.

Когда время работает против поисков

Ситуация изменилась, когда в горной местности Красноярского края выпал снег и температура воздуха заметно понизилась. Согласно оценке орнитолога, после этого ориентироваться по птицам стало практически невозможно: любые следы, которые могли привлекать пернатых, скрылись под плотным снежным покровом. Для хищников исчезли привычные визуальные и запаховые сигналы.

"Теперь отследить местонахождение по поведению хищных птиц можно будет только весной, когда всё оттает. Ни орлы, скажем, ни вороны не обладают навыками откапывать из-под снега останки, тем более они ведь замершие", — отметил кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик. Он подчёркивает, что в условиях промёрзшего грунта и глубокого снега даже крупные птицы не способны добраться до того, что скрыто под толщей настов. Фактически возможность использовать их поведение как подсказку отложена до потепления.

Тайна исчезновения семьи Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых уже называют одной из главных загадок года. Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. После этого, как отмечается, их уже никто не видел, и связь с ними была окончательно утеряна.

Волонтёры и профессиональные поисковики тщательно обследовали территорию, по которой могла проходить семья. Осматривались тропы, окрестности скалы и потенциальные маршруты движения, где люди могли свернуть или задержаться. Однако ни личных вещей, ни следов пребывания семьи на местности обнаружить не удалось, что только усилило ощущение загадочности происходящего.

Свои предположения высказывал и исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов. По его версии, Усольцевы, скорее всего, заблудились в тайге и замёрзли, оказавшись в условиях, к которым были не готовы. Он также допускал, что до исчезновения семья могла встретить в лесу других людей, однако подробностей этой гипотетической встречи нет. В Следственном комитете при этом склоняются к версии несчастного случая, рассматривая произошедшее не как умышленное преступление, а как трагическое стечение обстоятельств.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
