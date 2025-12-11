Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Там, где люди бегут, лягушки атакуют: скрытый хищник бросает вызов самым ядовитым насекомым Азии

Лягушки переносят яд гигантских шершней — исследование Университета Кобе
Зоосфера

Лягушки, которых обычно считают безобидными обитателями пресных водоёмов, неожиданно проявили устойчивость к одному из самых опасных насекомых региона. Новые наблюдения японских специалистов показали, что они поедают гигантских шершней, не испытывая заметной боли или отравления. Этот контраст между репутацией шершней и реакцией земноводных вызвал значительный интерес у исследователей.

Чернопятнистая лягушка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чернопятнистая лягушка

Необычная устойчивость лягушек к опасным жалам

Чернопятнистые лягушки (Pelophylax nigromaculatus), широко распространённые в Восточной Азии, давно привлекают внимание биологов благодаря своей адаптивности. Однако новое исследование учёных из Университета Кобе добавило к их биологии ещё одну интригующую характеристику. В ходе наблюдений выяснилось, что земноводные успешно охотятся на азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia), которых часто называют "шершнями-убийцами" из-за их мощного яда и болезненных ужалений. Лягушки не демонстрировали признаков токсического воздействия даже в тех случаях, когда жала проникали в ткани пасти.

Исследователи подробно анализировали поведение земноводных в момент охоты и фиксировали, как лягушки реагируют на попытки насекомых защититься. Несмотря на агрессивный характер шершней и известную силу их жала, амфибии проявляли удивительную устойчивость. Ученые подчеркивают, что даже при проколах слизистой оболочки лягушки продолжали удерживать и заглатывать добычу, не проявляя внешних реакций, которые могли бы указывать на боль или стресс.

При этом чернопятнистые лягушки охотно поедали не только наиболее крупный вид Vespa, но и других представителей рода, включая Vespa similima и Vespa analis. Эти наблюдения позволили исследователям проверить гипотезу о том, что земноводные способны переносить воздействие токсинов, которые обычно опасны для позвоночных.

Детали экспериментов и количественные результаты

Работа учёных включала серию контролируемых наблюдений, в ходе которых сопоставлялись размеры хищников и их потенциальных жертв. Оказалось, что визуальные параметры, такие как длина тела и масса, почти не влияют на пищевое предпочтение лягушек. Гораздо более важным фактором стала скорость реакции земноводных и способность мгновенно фиксировать добычу.

В среднем шершни Vespa similima оказывались в желудке лягушек в 93 % случаев. Представители Vespa analis — в 87 %. Гигантские "шершни-убийцы" Vespa mandarinia поедались чуть реже — в 79 %. Однако даже это значение учёные считают впечатляющим, учитывая агрессивность и силу нападения этих насекомых. Лягушки неоднократно получали ужаления в область головы, глаз и пасти, однако продолжали поедать добычу.

Определённые физиологические особенности лягушек препятствуют распространению токсина или ослабляют его действие. Кроме того, реакция земноводных может быть связана с их нервной системой, которая иначе воспринимает болевые сигналы по сравнению с млекопитающими.

Почему этот феномен важен для науки

Открытие японских специалистов представляет собой гораздо больше, чем просто интересный биологический факт. Оно открывает возможности для сравнительных исследований токсинов и механизмов устойчивости к ним у разных групп позвоночных. Учитывая, что яд гигантских шершней способен вызывать резкую боль и тяжёлые реакции у людей, способность лягушек переносить такие воздействия без последствий ставит множество вопросов.

Биологи рассматривают несколько направлений дальнейших исследований. Одно из них связано с изучением состава кожных секретов лягушек и их возможного взаимодействия с токсинами шершней. Второе направление касается изучения поведения земноводных в естественной среде: охотятся ли они на столь опасную добычу регулярно или лишь в условиях ограниченного выбора пищи.

Кроме того, специалисты подчёркивают практическую ценность подобных наблюдений для экологии. Шершни рода Vespa играют важную роль в экосистемах, но их популяции могут быть нестабильными. Лягушки, устойчивые к их яду, становятся естественным биоконтролёром, который регулирует численность этих насекомых.

Популярные вопросы

Почему лягушки не реагируют на яд шершней?
Учёные предполагают, что причина в физиологических особенностях земноводных и их специфической реакции на токсичные вещества, однако точный механизм пока изучается.

Может ли яд накапливаться в организме лягушки?
Пока таких данных нет, но исследователи считают необходимым провести дополнительные эксперименты.

Опасно ли держать таких лягушек дома?
Дикие амфибии не рекомендуются для домашнего содержания, однако их устойчивость к яду не делает их опасными для человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
