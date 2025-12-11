Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA

Малыш из болот мычит как корова: неожиданный голос хищника рушит привычные законы дикой природы

Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Зоосфера

В тропических лесах Африки живёт крошечный крокодил, который способен издавать звуки, напоминающие коровье мычание. Это неожиданное умение давно привлекает внимание биологов, пытающихся разобраться в его поведенческих особенностях. Именно эти странные сигналы становятся ключом к пониманию того, как вид общается и реагирует на окружающую среду.

Крокодил в воде
Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крокодил в воде

Необычная речёвка самого маленького крокодила

Африканский карликовый крокодил, также известный как Osteolaemus tetraspis, считается самым миниатюрным представителем своего семейства. Его длина редко превышает полтора метра, что делает животное значительно менее заметным среди густых болотных зарослей. Однако миниатюрность вовсе не означает тишину: исследователи обнаружили у этого вида широкий набор вокальных сигналов, многие из которых ранее не удавалось зафиксировать.

Особый интерес вызывает звук, который по тембру напоминает коровье мычание. Он отличается глубиной и вибрацией, что совершенно необычно для столь небольшого животного. Благодаря детализации записей специалисты получили возможность проанализировать структуру этих сигналов и предположить, какую роль они играют в коммуникации.

Записи включают не только "мычание", но и другие звуки — от низкого гула, похожего на раскат далёкого грома, до коротких резких ударов, напоминающих барабанный бой. Эти аудиосигналы помогают ученым изучать поведение крокодилов, не нарушая их естественный образ жизни.

Почему акустика становится ключом к сохранению вида

Современные методы мониторинга в природе всё чаще опираются на звук. Для лесных крокодилов, которые предпочитают скрываться в заболоченной листве и практически не показываются людям, акустика даёт возможность наблюдать за ними дистанционно. Такие технологии помогают отслеживать численность, исследовать социальное взаимодействие и своевременно фиксировать угрозы.

В Красном списке МСОП Osteolaemus tetraspis обозначен как уязвимый вид. Это означает, что популяция сокращается под воздействием факторов, среди которых — разрушение среды обитания и браконьерство. Акустические данные становятся важным инструментом в защите вида, позволяя своевременно выявлять нежелательные вмешательства в экосистемы.

Исследователи подчёркивают: чем больше информации удастся собрать о звуковом поведении редких животных, тем эффективнее будут программы по их сохранению.

Как учёные классифицировали вокализации

Недостаток сведений о звуковом поведении маленьких лесных крокодилов долгое время тормозил научные исследования. Чтобы восполнить пробел, группа специалистов проанализировала записи двух взрослых особей, содержащихся в условиях неволи. Комплексная работа позволила выделить четыре основных типа вокализаций, включая тот самый "коровий" звук.

Каждый сигнал выполняет собственную функцию: одни служат предупреждением или способом обозначить территорию, другие помогают наладить контакт между особями. Анализ таких особенностей предоставляет новые данные о социальной структуре вида и их реакции на раздражители.

Полученные результаты расширяют общее понимание экологии крокодилов и создают основу для разработки акустических систем наблюдения, которые применяются сегодня в природоохранных проектах по всему миру.

Популярные вопросы

Почему маленький крокодил издаёт такие глубокие звуки?

Строение его голосовых связок и особенности резонаторных полостей позволяют формировать низкие вибрации, несмотря на небольшой размер тела.

Где можно услышать эти звуки?

В основном — в специализированных аудиоколлекциях биологов и в научных публикациях, где исследователи размещают примеры записей.

Как акустика помогает в борьбе с браконьерством?

Записывающие устройства фиксируют необычную активность и шумы — например, движение людей или техники — что позволяет оперативно реагировать на угрозы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Наука и техника
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Последние материалы
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Запахи дегтя, скипидара и мяты используется против грызунов
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Нюрнбергский картофельный салат готовится без традиционной тяжёлой заправки — Stream
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Плотные кремы уменьшают эффективность активов в уходе
Solaris HS доступен от 1,97 млн рублей — Autonews
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
В Бразилии нашли фрагменты скелета гигантской доисторической ленивицы — G1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.