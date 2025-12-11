Свет, который зовёт на смерть: ночные пауки нашли новый способ ловить больше жертв

Пауки удерживают светлячков как приманку — биолог И-Мин Цо

Учёные обнаружили удивительное поведение ночных пауков, способных использовать природу в своих интересах. Новое исследование показало: пауки-кругопряды не просто ловят светлячков — они превращают их в живые фонари, чтобы привлечь больше добычи. Пока насекомые продолжают светиться, пауки не трогают их, наблюдая, как сияние приманивает всё новых жертв.

Как пауки используют светлячков

Исследователи из Университета Дунхай под руководством И-Мин Цо впервые зафиксировали, что пауки намеренно оставляют светлячков в паутине, пока те испускают свет. Такое необычное поведение превращает их в своеобразную "приманку". Эксперименты показали, что паутина со светлячками привлекала в три раза больше добычи, чем сети без них.

"Наши результаты указывают на ранее не описанное взаимодействие, при котором сигналы светлячков, предназначенные для полового общения, также приносят пользу паукам", — объяснил И-Мин Цо, автор исследования и специалист по поведению пауков.

Пауки проявляют удивительную избирательность. Когда в сеть попадает мотылёк или муха, они сразу же становятся добычей. Но если в паутину попадает светлячок, паук терпеливо ждёт, пока тот светится, а затем съедает. Об этом сообщает Journal of Animal Ecology.

Эксперименты под светом ночного леса

Для проверки гипотезы исследователи построили искусственные паутины и снабдили часть из них светодиодами, имитирующими свечение светлячков. Результаты поразили: на "светящихся" сетях оказалось в десять раз больше пойманных насекомых, чем на контрольных. Этот факт убедил учёных в том, что пауки сознательно используют биолюминесценцию как охотничью стратегию.

"Это открытие показывает, насколько сложными могут быть поведенческие адаптации ночных хищников и как они используют природные сигналы, не создавая их самостоятельно", — добавил Цо.

Интересно, что большинство пойманных светлячков оказались самцами. Вероятно, самцы принимали неподвижное свечение за сигналы потенциальных партнёрш, что делало их особенно уязвимыми.

Биолюминесценция как оружие природы

Пауки-кругопряды, живущие в субтропических лесах Восточной Азии, традиционно охотятся из засады. В темноте они полагаются на вибрации и движение, однако теперь выяснилось, что зрительные сигналы тоже играют важную роль. Сияние пойманного светлячка становится маяком для других насекомых, будто сама природа создала рекламный огонёк для хищников — так же, как удильщики используют свет, чтобы заманить добычу в океанских глубинах.

"Различное обращение с добычей говорит о том, что паук может использовать сигналы для различения видов и выбирать соответствующую реакцию", — отметил Цо.

Такое поведение делает пауков своеобразными "манипуляторами" природных сигналов. В отличие от удильщиков, которые сами производят свечение, пауки просто присваивают чужое — экономя энергию и усиливая шансы на удачную охоту.

Популярные вопросы о поведении пауков

1. Почему пауки не убивают светлячков сразу?

Пока насекомое светится, оно выполняет функцию приманки. Когда свечение угасает, паук съедает жертву.

2. Можно ли считать это осознанным поведением?

Учёные предполагают, что это инстинктивная, но крайне точная адаптация, развившаяся эволюционно.

3. Делают ли так другие виды пауков?

Пока такие случаи зафиксированы только у кругопрядов, обитающих в Азии.

4. Почему самцы светлячков чаще становятся жертвами?

Они реагируют на женское свечение, которое имитирует свет пойманных особей.

5. Есть ли выгода для светлячков?

Нет — они становятся временной приманкой, а затем добычей, как и другие насекомые, которых пауки используют для ловушек.