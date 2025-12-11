Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подо льдом прятался невидимый охотник: первая встреча с ним нарушила правила жизни в глубинах

В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
Зоосфера

Глубоко под антарктическими водами исследователи обнаружили хищную губку, способную ловить и переваривать живых животных, — находку, которая меняет представления о жизни в ледяных глубинах. Её почти идеальная сферическая форма и ловчие структуры поражают своей изощрённостью. Это лишь одна из десятков новых глубоководных форм, выявленных в труднодоступном регионе Южного океана. Об этом сообщает Earth.

Стеклянная губка Monorhaphis chuni
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеклянная губка Monorhaphis chuni

Антарктические глубины открывают скрытые экосистемы

В начале 2025 года огромная глыба льда A-84 отделилась от ледника Джордж VI, открыв район морского дна, который сотни лет был скрыт под многокилометровым покровом. Для науки это стало редким шансом впервые заглянуть в глубинную полярную экосистему, куда не проникает солнечный свет. Команда исследователей, использующая судно Falkor, направила управляемый подводный аппарат в щель между льдом и океаном, чтобы зафиксировать всё, что скрывалось в этой тени.

Руководителем группы выступила Мишель Тейлор, специалист по глубоководным кораллам. Подводный аппарат с камерами и манипуляторами двигался по дну, собирая образцы и записывая видео высокого разрешения. На съёмках появлялись гидротермальные источники, яркие колонии кораллов и даже редчайшие кадры молодого гигантского кальмара.

Хищная губка: сфера, которая охотится

Среди обнаруженных существ особенно выделялась почти идеально шаровидная губка-хищник. Её поверхность покрыта крошечными крючковатыми структурами, способными удерживать мелких ракообразных. Стоит животному коснуться её стенки — путь обратно уже закрыт. Эта губка относится к семейству Cladorhizidae, известному тем, что они охотятся, а не фильтруют воду, как большинство губок. Их питание основано на липких нитях и ловчих структурах, эффективно работающих в условиях дефицита пищи.

Многие представители этого семейства встречаются на больших глубинах, где пищевые ресурсы ограничены. Исследования показывают, что подобная стратегия позволяет губкам выживать там, где классические механизмы питания невозможны. В ходе экспедиции в море Уэдделла было описано не менее 27 подобных видов, половина из которых оказалась эндемиками региона.

Оседакс: черви, которые питаются костями

На том же участке морского дна исследователи обнаружили колонии червей Osedax — тех самых "червей-зомби", которые питаются костями крупных животных. Они высасывают жир из останков китов и тюленей, используя симбиотические бактерии вместо кишечника. Это позволяет им выживать в условиях низкого содержания кислорода.

Эти черви были впервые обнаружены на скелете кита в 2004 году, а теперь встречаются по всему миру на самых разных костях, что подтверждает их невероятную экологическую гибкость. В Южном океане Osedax были замечены на тюленьих костях рядом с вулканическими островами.

Мир вокруг гидротермальных источников

Вблизи Южных Сандвичевых островов на дне океана существуют сообщества, не зависящие от солнечного света. Их основа — хемосинтезирующие микробы, получающие энергию из химических реакций, происходящих в горячих водах гидротермальных источников. Здесь учёные встретили светящихся многощетинковых червей, незнакомых морских звёзд, ракообразных и моллюсков, обитающих в узкой полосе между опасным потоком минерализованной воды и более холодной средой — подобно тому, как другие части Антарктики уже раскрывали неожиданных морских обитателей, включая созданий, о существовании которых даже не подозревали.

Экспедиция также достигла части впадины Саут-Сэндвич — зоны адских глубин, где давление огромно, а температура едва выше нуля. Даже там были найдены небольшие сообщества организмов, приспособленных к колоссальному давлению.

Пробелы в изучении Южного океана

Несмотря на десятилетия исследований, большая часть Южного океана остаётся неизученной. Многие районы слишком труднодоступны, а окна погоды слишком короткие. На сегодняшний день изучено менее 30% собранных образцов.

Данные об обитателях океанского дна крайне важны для оценки воздействия промышленности, рыболовства и изменения температуры воды. Пока же многие ключевые экосистемы продолжают оставаться "невидимыми" для природоохранных программ.

Как хищная губка вписывается в этот контекст

Губка-сфера и её соседи — наглядный пример того, насколько необычными могут быть формы жизни в труднодоступных экосистемах. Они играют важную роль в круговороте веществ, служат индикаторами состояния среды и предоставляют уникальные данные для экологии.

Сравнение стратегий питания глубоководных организмов

  • Хищные губки используют липкие структуры и захват живых организмов.
  • Черви Osedax питаются костями и зависят от симбионтов.
  • Организмы вокруг гидротермальных источников используют хемосинтез.
  • Классические фильтраторы зависят от взвешенных частиц и стабильных течений.

Это сравнение показывает, насколько разнообразной может быть жизнь в зонах без света — как и в других регионах, где неожиданно обнаруживаются древние или редкие морские хищники, например морские гиганты, которых не ждали десятилетиями.

Популярные вопросы о хищных губках

Как найти такие виды в природе?

Они обитают на больших глубинах, часто рядом с холодными источниками или подо льдом.

Можно ли наблюдать их без специальной техники?

Нет, нужны глубоководные аппараты.

Что лучше — визуальные исследования или забор проб?

Наиболее надёжный результат дают оба подхода в сочетании.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
