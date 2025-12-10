Рынок сломал систему: пока всё дорожает, эта еда для питомцев внезапно рухнула в цене

Сухой корм для собак подешевел на 17,2% за год — исследование

За год товары для домашних питомцев в России заметно разошлись по ценовым траекториям: одни категории резко прибавили, другие — ощутимо подешевели.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сухой корм

Об этом сообщает издание "Постньюс", ознакомившееся с исследованием сервиса "Ценозавр", где сравнили средние цены на корма для разных видов животных.

Корма для грызунов и птиц: рост быстрее рынка

Наиболее заметный скачок зафиксирован в сегменте кормов для грызунов. По данным исследования, средняя стоимость такой продукции достигла 150,6 руб., что на 31,6% больше, чем год назад. В результате именно этот вид корма оказался среди лидеров подорожания в "домашней" корзине.

Корма для птиц прибавили меньше, но рост тоже оказался двузначным. За год средняя цена увеличилась на 17,4% и составила 135,9 руб. В совокупности эти показатели указывают на то, что владельцы небольших домашних животных сталкиваются с ускоряющимся повышением расходов даже в сравнительно недорогих категориях.

Влажные рационы для кошек и собак: умеренное удорожание

Отдельно в исследовании рассмотрели влажные корма для собак и кошек. Сегмент собачьего влажного питания подорожал на 14,7%, а средняя стоимость, как отмечается в данных, достигла 39,4 руб. Это означает, что рост цен здесь заметен, но не столь резкий, как у кормов для грызунов.

Влажная еда для кошек прибавила значительно скромнее. Год к году рост составил 2,3%, а средняя цена увеличилась до 44 руб. Разница в динамике подчёркивает: внутри одной группы товаров изменения могут быть неравномерными, а итоговые траты владельцев зависят не только от питомца, но и от выбранного формата питания.

Сухие корма пошли вниз: исключение из общего тренда

На фоне подорожания отдельных позиций сухие корма, напротив, продемонстрировали снижение цен. Сухой корм для собак подешевел на 17,2% и в среднем стоит 245,9 руб. Для части покупателей это может выглядеть как компенсация удорожания других товаров, особенно если питомец питается преимущественно сухим рационом.

Схожая картина отмечена и по кошачьим сухим кормам. Их средняя цена снизилась на 9,2% — до 357,2 руб. Итог исследования выглядит неоднозначно: при росте затрат в одних категориях рынок одновременно показывает снижение в других, что меняет привычную логику "всё дорожает одинаково".