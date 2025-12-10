Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухой корм для собак подешевел на 17,2% за год — исследование
Меломакарона стала символом греческих праздников — Serious Eats
Холодный пуск вызвал нестабильную работу двигателя
Зелёный след метеора зафиксирован над регионами Италии — Passioneastronomia
Вакцину от H3N2 включили в сезонную защиту — эпидемиолог Геннадий Онищенко
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Американец бросил всё и выбрал жизнь в российском городе
Коричневая тушь уменьшает выраженность тёмных кругов и осветляет взгляд — Malatec
Ребёнок с 10 лет способен ухаживать за щенком — зооинженер Калинина

Ледяная лотерея выдала джекпот: рыбак сорвал куш там, где остальные уходили пустыми

Рыбак в Приморье снял на видео трофейный улов на Песчаном полуострове
Зоосфера

Зимняя рыбалка в Приморье иногда выглядит как лотерея, но один местный житель решил сыграть по своим правилам. У полуострова Песчаный рыбак снял на видео улов, который в сети уже называют "рыбацким клондайком".

Зимний пруд
Фото: commons.wikimedia.org by Huhulenik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Зимний пруд

Автор ролика заранее понимал, что рассказу о таком результате могут не поверить.

"Предчувствуя, что меня объявят балаболом всея Руси, я снял видео на льду", — подметил автор ролика.

По его словам, именно запись на месте должна была снять вопросы о правдоподобности происходящего.

На кадрах — трофейная добыча, которой рыбак явно гордится. В его описании улов стал итогом не одного удачного выхода, а последовательной работы на холоде и на льду. И сам факт, что подтверждение сделано "здесь и сейчас", превратил частную историю в событие, о котором заговорили другие любители зимней рыбалки. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Четыре дня наблюдений и серия неудач

Рыбак объяснил, что к результату шёл не импульсивно. Он рассказал, что четыре дня изучал акваторию и поведение рыбы, прежде чем отправиться на лед и зафиксировать итог на видео. Так что успех, по его версии, стал следствием терпения и внимательности, а не случайного везения.

При этом дорога к "трофеям" оказалась неровной. Мужчина признался, что до этого несколько раз возвращался с рыбалки без единой добычи. Такой опыт знаком многим: в одну и ту же погоду и на одной воде у кого-то клев может начаться сразу, а у другого — тишина.

"Морская охота" и трофей с "ногу"

Свой выход на лёд приморец описал как разновидность морской охоты — непредсказуемой и капризной. Он подметил, что настоящие рыбаки знают этот контраст: у одного поклёвки следуют одна за другой, у второго — ни намёка на успех. Именно поэтому в его рассказе важнее не эффектность кадров, а сочетание ожидания и расчёта.

Финал истории оказался громким: упорство принесло результат, и герою удалось "найти рыбу". Самую крупную особь он оценил наглядно — по размеру она была "с размером его ноги". Этот образ стал главным маркером улова и тем самым "аргументом", который проще показать, чем объяснять словами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Последние материалы
Зелёный след метеора зафиксирован над регионами Италии — Passioneastronomia
Вакцину от H3N2 включили в сезонную защиту — эпидемиолог Геннадий Онищенко
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Рыбак в Приморье снял на видео трофейный улов на Песчаном полуострове
Американец бросил всё и выбрал жизнь в российском городе
Коричневая тушь уменьшает выраженность тёмных кругов и осветляет взгляд — Malatec
Ребёнок с 10 лет способен ухаживать за щенком — зооинженер Калинина
Исследование выявило супер-хищников на морском дне Арктики — sciencepost
Цены на новостройки в России выросли до рекорда по данным Банка России
Глубокое дыхание в растяжке уменьшает мышечный спазм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.