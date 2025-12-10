Страх проходит, когда приходит любовь: как воспитать даже дикого котенка ласковым другом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Характер котенка зависит не только от генетики, но и от того, как человек выстраивает с ним контакт с первых месяцев жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам Шелякова, поведение и характер котенка формируются под влиянием как генетики, так и условий, в которых он растет. Врожденные особенности действительно влияют на темперамент животного, однако решающим фактором становится то, как человек выстраивает с ним контакт. Даже пугливый или недоверчивый котенок способен стать ручным и ласковым при внимательном и терпеливом обращении.

"Безусловно, генетика оказывает влияние на поведение животного. Однако именно любовь, терпение и внимательный уход определяют, каким станет питомец. Даже пугливый и недоверчивый котенок со временем может превратиться в ручного и ласкового при должном отношении со стороны человека", — подчеркнул он.

Ветеринар отметил, что решающую роль играет первый год жизни животного. Если в этот период котенок не контактировал с людьми, он может вырасти настороженным, однако даже в этом случае питомец постепенно привыкает к человеку при спокойном, терпеливом и бережном обращении.

"Чтобы котенок почувствовал себя в безопасности, важно окружить его заботой и избегать резких движений или действий, которые могут напугать. Например, человеческая улыбка для животного выглядит как оскал, а попытки поймать его руками или нависание сверху вызывают тревогу. Лучше опуститься на уровень питомца, дать ему возможность самому проявить интерес, поиграть с ним, предложить игрушку и вкусное лакомство. Котята по природе любопытны, и именно через игру и еду у них быстрее возникает доверие к человеку", — объяснил он.

Шеляков добавил, что воспитание котенка требует последовательности и доброжелательности. По его словам, любое животное откликается на заботу и внимание, а при правильном подходе даже самый осторожный питомец становится доверчивым и привязанным к своему хозяину.

Первый год жизни определяет характер и поведение котенка – ветеринар Шеляков
