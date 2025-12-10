Сумчатый зверь, который светится: под УФ-лучами он раскрывает то, что скрыто от обычного взгляда

Обычно способность излучать свет ассоциируется с морскими глубинами или влажными лесами, где обитают светлячки и другие биолюминесцентные существа. Но недавняя съёмка в Австралии показала нечто уникальное: впервые удалось запечатлеть дикого сумчатого, сияющего в ультрафиолетовом свете. Это открытие стало частью растущего интереса к биофлуоресценции — явлению, которое встречается гораздо чаще, чем считалось раньше, сообщает Discover Wildlife.
Многие знакомы с биолюминесценцией — способностью организмов производить собственный свет. Её демонстрируют морские водоросли, светлячки и глубоководные рыбы, включая знаменитую удильщицу, использующую яркий "фонарик" для привлечения добычи. В мире позвоночных биолюминесценция встречается только у рыб, но даже в этой группе она возникала десятки раз независимо друг от друга.
Однако обсуждаемый феномен — биофлуоресценция — имеет совершенно другую природу. В этом случае животное не создаёт свет самостоятельно, а поглощает короткие волны ультрафиолетового спектра и излучает их в виде более длинных волн — чаще всего зелёных, красных или оранжевых. Такой эффект заметен только под ультрафиолетом, и он характерен для ряда млекопитающих, включая некоторые сумчатые виды.
Ученые отмечают, что биофлуоресценция встречается гораздо шире, чем принято думать. Среди млекопитающих её чаще всего обнаруживают у сумчатых, хотя отдельные представители других отрядов, такие как летяги, также обладают этим свойством. Это делает открытие особенно значимым: оно демонстрирует, что многие ночные и сумеречные животные могут обладать скрытыми визуальными сигналами, которые человек обычно не видит.
Среди известных млекопитающих, демонстрирующих биофлуоресценцию, особую роль играют сумчатые: утконосы, опоссумы, ехидны, вомбаты и другие виды. Недавние снимки восточного кволла — небольшого сумчатого хищника, ведущего ночной образ жизни, — привлекли внимание к теме. Его шерсть ярко светилась под ультрафиолетовым светом, что стало первым подтверждением таких визуальных эффектов у дикого сумчатого в естественной среде.
Исследователи считают, что частота встречаемости биофлуоресценции среди сумчатых может быть связана с их образом жизни. Большинство представителей этой группы активны ночью или в сумерках, когда световые условия отличаются от дневных. Возможно, свечение помогает животным лучше различать друг друга или ориентироваться в условиях низкой видимости. Также выдвигается гипотеза, что этот эффект может быть связан с размножением или социальными сигналами.
Тем не менее учёные пока не пришли к единому мнению относительно того, зачем сумчатым нужно свечение. У одних видов оно может выполнять функциональную роль, а у других — быть побочным эффектом химического состава шерсти. Потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, как именно животные используют этот скрытый визуальный язык.
Явление биофлуоресценции основано на способности молекул поглощать ультрафиолетовый свет и переизлучать его в видимом спектре. Это делается с помощью природных пигментов, которые могут присутствовать в коже, шерсти или перьях. Такие пигменты иногда являются производными аминокислот, желчных пигментов либо сложных органических соединений, которые участвуют в обмене веществ.
У млекопитающих биофлуоресценция долгое время оставалась недооценённой, потому что ультрафиолетовый диапазон плохо воспринимается человеческим глазом, а в природе нет источников УФ-излучения, сравнимых с лабораторными. Лишь с появлением специальных камер и портативных источников ультрафиолета стало возможным фиксировать необычные визуальные эффекты у животных в их естественной среде.
Особенно интересны случаи, когда флуоресцирующая окраска проявляется у хищников. Это может давать им преимущество при охоте на ночных животных, которые видят ультрафиолет лучше человека. С другой стороны, такое свечение может быть частью социального поведения — например, способом обозначить границы территории или привлечь партнёра.
Биолюминесценция — это самостоятельное производство света, а биофлуоресценция — преобразование уже имеющегося ультрафиолета.
Биолюминесценция требует химической реакции, в то время как биофлуоресценция зависит от пигментов в шерсти или коже.
Биолюминесцентные существа чаще встречаются в океане, биофлуоресцентные — на суше.
Биолюминесценция используется в охоте и коммуникации, тогда как роль биофлуоресценции пока изучена не до конца.
Преимущества:
Недостатки:
Исследователи считают, что преимущества и недостатки зависят от конкретной экологической ниши животного.
Опасно ли УФ-излучение для животных?
Кратковременное воздействие малой мощности безопасно, но яркие источники ультрафиолета использовать нельзя.
Можно ли увидеть биофлуоресценцию без спецоборудования?
Нет, человеческий глаз не улавливает этот эффект — нужен УФ-фонарь.
Все ли сумчатые светятся?
Нет, но многие виды демонстрируют флуоресценцию в разной степени, особенно ночные — как и некоторые дикие хищники, способные использовать необычные визуальные свойства окружающего мира, например ночные животные с ярко выраженной адаптацией к УФ-спектру.
