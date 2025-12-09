Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колокольня Лавры открывает панорамный вид на комплекс — Яндекс Путешествия
Юрист разъяснил условия получения компенсации морального вреда в России
Совкомбанк и Халва приглашают в новогоднюю игру
Уход за пересушенными губами зимой требует масел и керамидов — Le journal des femmes
Риски использования ароматических свечей объяснил доцент РТУ МИРЭА Дорохов
В Турции нашли фригийский скальный храм на холме Асар под Денизли — данные Earth
Билеты на "Рождество с Лепсом" стоят более 1 миллиона рублей
ПДД запрещают использовать только габаритные огни в дневное время — эксперты
Новые требования к досмотру повышают цены на товары на 5%, — экономист Разуваев

Этот звук сводит питомцев с ума не просто так: кошка слышит не вас, а нечто иное

Кошки реагируют на кис-кис из-за ассоциации с едой и акустики — эксперты
Зоосфера

Кошка может сделать вид, что не слышит собственную кличку, но стоит произнести знакомое "кис-кис" — и многие питомцы хотя бы повернут голову. Этот эффект кажется почти магией, хотя объяснение у него вполне земное. Секрет не в "волшебной букве", а в привычке и акустике звука.

Кошка жалобно мяукает
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка жалобно мяукает

Почему кличка не всегда работает, а "кис-кис" — часто да

Кличка для кошки не всегда является "командой", как у собак. Если имя звучит редко, произносится разными интонациями и не связано с понятным результатом, животное не видит смысла реагировать. Зато "кис-кис" обычно используется в одном и том же контексте: человека рядом, внимание, еда, игра или хотя бы попытка контакта. Со временем у кошки формируется простая ассоциация: этот сигнал — про взаимодействие и потенциальную выгоду, то есть это выученный отклик.

Есть и второй слой — звуковой. Сочетания вроде "с-с-с" или "пс-пс-пс" относятся к шипящим/сибилянтам: они резкие, "режут" фон, хорошо выделяются на фоне бытового шума и могут быстрее привлекать внимание. В популярном объяснении также встречается мысль, что такие высокочастотные компоненты напоминают звуки, на которые кошки эволюционно настроены реагировать (например, шорохи и писк мелкой добычи), хотя однозначного "одного-единственного" научного ответа тут нет.

Почему за границей "кис-кис" может не сработать

Теория про "универсальную букву "с”" звучит красиво, но на практике кошки чаще откликаются на то, что слышали с раннего возраста. В разных странах люди подзывают кошек по-разному — и животные привыкают к местному "паролю". Поэтому в незнакомой среде привычное "кис-кис" может оказаться просто одним из шумов, не несущим понятного смысла.

При этом у многих языков действительно есть созвучные варианты — не потому что "так устроены все кошки", а потому что людям удобно издавать короткие повторяющиеся шипящие звуки, которые легко произнести, не повышая голос. Об этом сообщает "Белновости".

Сравнение: как кошек подзывают в разных странах (в текстовом формате)

Чтобы было понятнее, почему питомец "привязан" к знакомому сигналу, удобно сравнить самые распространённые варианты призыва.

  • Россия и ряд соседних традиций: чаще звучит "кис-кис" или близкие повторения.
  • Франция: распространённый вариант — "minou-minou".
  • Польша и Чехия: нередко используют "či-či-či" (или близкие звучания).
  • Англоязычная среда: встречаются "pspsps" и варианты "kitty-kitty" (и похожие повторяющиеся призывы).
  • Индия (в популярных подборках): иногда упоминают подзыв "meow-meow", то есть "мяу-мяу".

Суть у всех вариантов одна: короткий узнаваемый сигнал, который много раз повторялся рядом с едой, лаской или игрой — и стал понятным "кодом" для кошки.

Что важно помнить: отклик — не обязанность, а выбор

Даже если кошка слышит сигнал, она может не подойти: например, если занята, насторожена, испытывает стресс или считает ситуацию небезопасной. Поэтому отсутствие реакции не всегда означает "не узнаёт" — иногда это просто решение не взаимодействовать в конкретный момент. В этом смысле "кис-кис" работает чаще, потому что обычно произносится мягко, не угрожающе и ассоциируется с чем-то приятным.

Плюсы и минусы привычного "кис-кис"

Такой способ подзывать кошку удобен, но у него есть нюансы, которые полезно учитывать.

  • Плюс: сигнал короткий и хорошо различимый, его легко повторять без крика.
  • Плюс: если он связан с положительным подкреплением, кошка быстрее учится откликаться.
  • Минус: если "кис-кис" используют, чтобы поймать кошку для неприятных процедур, доверие к сигналу снижается, и отклик может ослабнуть.
  • Минус: в другой стране или в новой семье сигнал может быть "чужим", и животному нужно время на переобучение.

Как научить кошку откликаться на ваш призыв

  1. Выберите один короткий сигнал и используйте его одинаково: "кис-кис", "пс-пс-пс" или любое другое звучание. Первые дни закрепляйте связь "сигнал → приятное": лакомство, игрушка или ласка, но без навязчивости.

  2. Начинайте с малого расстояния и спокойной обстановки, затем постепенно усложняйте условия.

  3. Не превращайте призыв в "ловушку" для неприятных действий: иначе сигнал начнёт ассоциироваться с риском.

  4. Следите за интонацией: мягкий, спокойный тон обычно воспринимается лучше, чем громкий и резкий.

Популярные вопросы о том, почему кошки откликаются на "кис-кис"

Правда ли, что кошки "обожают звук "с”"?

Частично дело может быть в том, что шипящие и "пс"-звуки хорошо выделяются на фоне шума и привлекают внимание. Но решающую роль обычно играет привычка и подкрепление: кошка запоминает, что за сигналом следует что-то приятное.

Почему моя кошка реагирует, но не подходит?

Отклик может быть разным: кошка слышит, поворачивает уши или голову, но не считает нужным приближаться. На решение влияют настроение, безопасность, интерес к тому, что вы предлагаете, и прошлый опыт взаимодействия.

Как выбрать "лучший" призыв: "кис-кис" или "пс-пс-пс"?

Лучший — тот, который вы используете стабильно и который связан у кошки с положительными событиями. Во многих странах популярны варианты с шипящими, но универсального "идеального" звука не существует.

Сколько стоит научить кошку откликаться на сигнал?

Если говорить о деньгах, чаще всего это практически бесплатно: нужна регулярность и небольшие поощрения. Расходы возможны только если вы выбираете специальные лакомства или игрушки, но они не обязательны.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Экономика и бизнес
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН Любовь Степушова Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Уход за пересушенными губами зимой требует масел и керамидов — Le journal des femmes
Кошки реагируют на кис-кис из-за ассоциации с едой и акустики — эксперты
Риски использования ароматических свечей объяснил доцент РТУ МИРЭА Дорохов
Упражнения полезны даже при хронических болезнях — The Conversation
Когтеточки предотвращают порчу мебели и удовлетворяют инстинкт — Ouest-France
Паприка и чесночный порошок усиливают вкус луковых колец — ouest-france
Чеснок можно выращивать на одной грядке до трёх лет
В Турции нашли фригийский скальный храм на холме Асар под Денизли — данные Earth
Билеты на "Рождество с Лепсом" стоят более 1 миллиона рублей
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.