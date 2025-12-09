Этот звук сводит питомцев с ума не просто так: кошка слышит не вас, а нечто иное

Кошки реагируют на кис-кис из-за ассоциации с едой и акустики — эксперты

Кошка может сделать вид, что не слышит собственную кличку, но стоит произнести знакомое "кис-кис" — и многие питомцы хотя бы повернут голову. Этот эффект кажется почти магией, хотя объяснение у него вполне земное. Секрет не в "волшебной букве", а в привычке и акустике звука.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка жалобно мяукает

Почему кличка не всегда работает, а "кис-кис" — часто да

Кличка для кошки не всегда является "командой", как у собак. Если имя звучит редко, произносится разными интонациями и не связано с понятным результатом, животное не видит смысла реагировать. Зато "кис-кис" обычно используется в одном и том же контексте: человека рядом, внимание, еда, игра или хотя бы попытка контакта. Со временем у кошки формируется простая ассоциация: этот сигнал — про взаимодействие и потенциальную выгоду, то есть это выученный отклик.

Есть и второй слой — звуковой. Сочетания вроде "с-с-с" или "пс-пс-пс" относятся к шипящим/сибилянтам: они резкие, "режут" фон, хорошо выделяются на фоне бытового шума и могут быстрее привлекать внимание. В популярном объяснении также встречается мысль, что такие высокочастотные компоненты напоминают звуки, на которые кошки эволюционно настроены реагировать (например, шорохи и писк мелкой добычи), хотя однозначного "одного-единственного" научного ответа тут нет.

Почему за границей "кис-кис" может не сработать

Теория про "универсальную букву "с”" звучит красиво, но на практике кошки чаще откликаются на то, что слышали с раннего возраста. В разных странах люди подзывают кошек по-разному — и животные привыкают к местному "паролю". Поэтому в незнакомой среде привычное "кис-кис" может оказаться просто одним из шумов, не несущим понятного смысла.

При этом у многих языков действительно есть созвучные варианты — не потому что "так устроены все кошки", а потому что людям удобно издавать короткие повторяющиеся шипящие звуки, которые легко произнести, не повышая голос. Об этом сообщает "Белновости".

Сравнение: как кошек подзывают в разных странах (в текстовом формате)

Чтобы было понятнее, почему питомец "привязан" к знакомому сигналу, удобно сравнить самые распространённые варианты призыва.

Россия и ряд соседних традиций: чаще звучит "кис-кис" или близкие повторения.

чаще звучит "кис-кис" или близкие повторения. Франция: распространённый вариант — "minou-minou".

распространённый вариант — "minou-minou". Польша и Чехия: нередко используют "či-či-či" (или близкие звучания).

нередко используют "či-či-či" (или близкие звучания). Англоязычная среда: встречаются "pspsps" и варианты "kitty-kitty" (и похожие повторяющиеся призывы).

встречаются "pspsps" и варианты "kitty-kitty" (и похожие повторяющиеся призывы). Индия (в популярных подборках): иногда упоминают подзыв "meow-meow", то есть "мяу-мяу".

Суть у всех вариантов одна: короткий узнаваемый сигнал, который много раз повторялся рядом с едой, лаской или игрой — и стал понятным "кодом" для кошки.

Что важно помнить: отклик — не обязанность, а выбор

Даже если кошка слышит сигнал, она может не подойти: например, если занята, насторожена, испытывает стресс или считает ситуацию небезопасной. Поэтому отсутствие реакции не всегда означает "не узнаёт" — иногда это просто решение не взаимодействовать в конкретный момент. В этом смысле "кис-кис" работает чаще, потому что обычно произносится мягко, не угрожающе и ассоциируется с чем-то приятным.

Плюсы и минусы привычного "кис-кис"

Такой способ подзывать кошку удобен, но у него есть нюансы, которые полезно учитывать.

Плюс: сигнал короткий и хорошо различимый, его легко повторять без крика.

Плюс: если он связан с положительным подкреплением, кошка быстрее учится откликаться.

Минус: если "кис-кис" используют, чтобы поймать кошку для неприятных процедур, доверие к сигналу снижается, и отклик может ослабнуть.

Минус: в другой стране или в новой семье сигнал может быть "чужим", и животному нужно время на переобучение.

Как научить кошку откликаться на ваш призыв

Выберите один короткий сигнал и используйте его одинаково: "кис-кис", "пс-пс-пс" или любое другое звучание. Первые дни закрепляйте связь "сигнал → приятное": лакомство, игрушка или ласка, но без навязчивости. Начинайте с малого расстояния и спокойной обстановки, затем постепенно усложняйте условия. Не превращайте призыв в "ловушку" для неприятных действий: иначе сигнал начнёт ассоциироваться с риском. Следите за интонацией: мягкий, спокойный тон обычно воспринимается лучше, чем громкий и резкий.

Популярные вопросы о том, почему кошки откликаются на "кис-кис"

Правда ли, что кошки "обожают звук "с”"?

Частично дело может быть в том, что шипящие и "пс"-звуки хорошо выделяются на фоне шума и привлекают внимание. Но решающую роль обычно играет привычка и подкрепление: кошка запоминает, что за сигналом следует что-то приятное.

Почему моя кошка реагирует, но не подходит?

Отклик может быть разным: кошка слышит, поворачивает уши или голову, но не считает нужным приближаться. На решение влияют настроение, безопасность, интерес к тому, что вы предлагаете, и прошлый опыт взаимодействия.

Как выбрать "лучший" призыв: "кис-кис" или "пс-пс-пс"?

Лучший — тот, который вы используете стабильно и который связан у кошки с положительными событиями. Во многих странах популярны варианты с шипящими, но универсального "идеального" звука не существует.

Сколько стоит научить кошку откликаться на сигнал?

Если говорить о деньгах, чаще всего это практически бесплатно: нужна регулярность и небольшие поощрения. Расходы возможны только если вы выбираете специальные лакомства или игрушки, но они не обязательны.