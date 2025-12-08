Инстинкты дали сбой: перелетные птицы остаются зимовать в городе, и виноваты в этом люди

Животные, уже ушедшие в зимнее укрытие, могут столкнуться с рисками при резком похолодании, если в Московском регионе так и не установится снежный покров. Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин объяснил, что отсутствие снега при отрицательных температурах способно усилить промерзание почвы и сделать условия зимовки менее комфортными. При этом нынешний температурный фон в столице и области он назвал более тёплым, чем в предыдущие сезоны, но подчеркнул, что это не провоцирует массовый выход животных из спячки.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Птицы в небе

Спячка зверей: тепло само по себе не будит

По словам специалиста, в Московском регионе в спячку уже впали, например, ежи и барсуки.

"В Московском регионе в спячку уже впали, например, ежи и барсуки. Сейчас звери не проснутся, потому что температура держится около нуля градусов. Однако, помимо этого показателя, на их жизнедеятельность влияет длина светового дня, которая сокращается, поэтому сейчас все идет по плану", — сказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

Эксперт обратил внимание, что для зимующих животных важна не только погода "здесь и сейчас", но и сезонные сигналы, которые задаёт природа. Сокращение светового дня остаётся ключевым ориентиром, поэтому стабильные около нуля градусов не воспринимаются организмом как повод "перезапустить" активность. Но резкое падение температуры при отсутствии снега, уточнил он, может стать проблемой для тех, кто уже укрылся в земле, сообщает издание "Москва 24".

Перелётные птицы и фактор человека

Отдельно Кунафин отметил, что на поведение перелётных птиц влияет не только климатическая обстановка. Среди причин, способных удерживать часть пернатых на месте, он назвал человеческую деятельность. В частности, некоторые птицы остаются там, где их подкармливают на незамерзающих водоёмах.

Такое соседство меняет привычный "график" миграции: доступ к пище и открытой воде снижает необходимость в дальнем перелёте. При этом речь идёт не о единственном факторе, а о комбинации условий, которые могут делать зимовку в регионе более привлекательной для отдельных видов. Эксперт подчёркивает: влияние человека в подобных ситуациях становится заметным именно на фоне мягкой погоды.

Растения и насекомые: решает световой день и порог температуры

Для растений определяющим фактором остаётся длина светового дня, поскольку они завязаны на фотосинтез. Кунафин пояснил, что даже при температуре около нуля почки не набухают, а в целом природные процессы в Московском регионе идут стандартно. То есть мягкая погода сама по себе не означает автоматического "сдвига" сезонных фаз.

Беспозвоночные, включая насекомых, по словам эксперта, также не начнут просыпаться при текущих условиях. Он уточнил, что активность возможна, когда среднесуточная температура превышает 5 градусов. Сейчас же она, как отметил Кунафин, держится на уровне около 0-1 градуса, что остаётся условием для продолжения спячки.

Тёплый ноябрь и неожиданное цветение

Ранее, как сообщалось, в ноябре из-за аномально тёплой погоды в Москве зацвели некоторые растения, включая краснокнижную пупавку красильную. Растение жёлтого цвета, похожее на ромашку, обычно цветёт в июле и августе. Помимо пупавки, специалисты фиксировали цветение лютика едкого, василька шероховатого и короставника полевого.

Эти случаи обнаружили во время обследования долины реки Москвы у села Спас в районе Митино. Наблюдения подчёркивают, что отдельные виды могут реагировать на необычно тёплые периоды даже вне "своего" сезона. Но в текущей ситуации, по оценке эксперта, общий ход природных процессов остаётся в пределах нормы.