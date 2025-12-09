Африка теряет своего пингвина: линька вместо передышки становится опасным испытанием

Учёные установили гибель 62 тысяч пингвинов из-за голода — Ричард Шерли

Очковый пингвин стремительно теряет численность, и исследователи фиксируют всё более тревожные тенденции. На первый план выходит проблема нехватки кормовой базы, что усиливает смертность в периоды, когда птицы наиболее уязвимы. Ситуация усложняется тем, что ежегодное голодание, связанное с линькой, превращается для них в испытание на выживание. Об этом сообщает научный журнал "Страус: журнал африканской орнитологии".

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Исчезающая популяция и роль кормовой базы

Очковый пингвин — единственный представитель семейства, обитающий на африканском побережье, и именно его популяция оказалась под серьёзным прессингом. За период с 2004 по 2011 год в двух ключевых колониях на островах Дассен и Роббен наблюдалось почти полное вымирание размножающихся птиц. Убыли достигли порядка 95 процентов, и это значение стало одним из самых резких спадов среди морских птиц региона. В последние годы мониторинг также подтверждает продолжение тенденции: эксперты оценивают текущий прогноз по дальнейшему снижению поголовья как крайне неблагоприятный. Красный список, куда вид был внесён как находящийся под угрозой исчезновения, отражает масштаб угрозы для всего вида.

"Текущие, почти полные данные подсчета численности гнездящихся пар показывают тревожное ускорение сокращения", — отмечается на сайте объединения.

Прогнозируемое сокращение популяции составляет более 80 процентов в настоящее время и в будущем в течение трех поколений.

Эти показатели связаны с резким падением доступности основных кормов — сардин и анчоусов, которые являются важнейшими объектами охоты для очковых пингвинов. Сместившаяся структура кормовой базы бьёт по их устойчивости, особенно если дефицит приходится на периоды, когда энергетические затраты растут. Воздействие усиливают факторы, связанные с климатическими изменениями и конкуренцией с рыболовством, что ограничивает способность птиц формировать достаточные запасы перед линькой.

Исследовательская группа под руководством биолога, морского эколога и специалиста по сохранению природы Ричарда Шерли установила, что за указанные семь лет около 62 тысяч очковых пингвинов погибли от голода. Эта цифра сопоставима с почти всей колонией 2004 года, когда на островах гнездилось около 65 тысяч взрослых особей. Потери стали следствием критического снижения доступности кормов в водах западной части акватории Южной Африки. Длительное удержание популяции сардин на уровне ниже четверти прежнего максимума привело к разрыву привычных пищевых цепочек. На это косвенно указывают и наблюдения за олушами у берегов Южной Африки: птицы вынуждены активно охотиться на сардин, что отражает ухудшение кормовой базы в регионе.

"В период с 2004 по 2011 год поголовье сардин у западного побережья Южной Африки постоянно находилось ниже 25 процентов от своего пика, что, по-видимому, привело к серьёзной нехватке продовольствия у очковых пингвинов", — сообщает биолог Ричард Шерли.

Критический период линьки и последствия нехватки пищи

Линька очковых пингвинов превращается в один из самых опасных этапов их годового цикла. В течение примерно трёх недель птицы полностью зависят от накопленных до этого запасов: они остаются на суше и не могут добывать пищу. Любое отклонение в объёме доступной рыбы за несколько недель до линьки приводит к тому, что птицы входят в неё ослабленными. Нехватка калорий формирует цепочку рисков, которая способна привести к массовой гибели отдельных групп внутри колонии.

"Если пищу трудно найти до или сразу после линьки, ее запасов будет недостаточно, чтобы пережить фазу", — отмечает биолог Ричард Шерли.

Дополнительным стресс-фактором становится восстановительный период: после линьки птицы теряют почти половину массы тела и испытывают повышенную потребность в калорийной пище. Недостаток рыбы в акватории приводит к тому, что часть особей не успевает вернуть мышечную массу, продолжает терять силы и в итоге погибает уже после возвращения в океан. Более высокие скорости охоты у птиц после обновления оперения позволяют им быстрее восстанавливать форму, но только при условии стабильной доступности кормов. Значимость этого фактора подчёркивается и тем, что угроза африканским пингвинам из-за рыболовства становится объектом природоохранного обсуждения.

Правительство Южной Африки предприняло меры по ограничению рыболовства в районах, где располагаются ключевые колонии. Запретные зоны создавались для того, чтобы восстановить кормовую базу вокруг островов и сократить давление на рыбные запасы. На практике эти территории оказались значительно меньше, чем требовалось для стабильного восстановления популяции, и только недавнее расширение зон позволило приблизиться к формату, который может поддержать выживаемость вида.

Сравнение очкового пингвина с другими видами пингвинов

Очковый пингвин заметно отличается от своих антарктических сородичей. Его среда обитания — тёплые прибрежные воды юга Африки, где кормовая база зависит от миграций рыб и чувствительна к изменениям температуры. Императорские и аделийские пингвины живут в условиях стабильных холодных экосистем, где кормовые циклы подчинены сезонности. У африканского вида эта стабильность отсутствует, что повышает зависимость от локальных условий охоты.

Другие пингвины нередко совершают дальние выходы в море, тогда как очковый пингвин чаще использует ограниченные районы вокруг колонии. Это снижает возможности быстро компенсировать дефицит рыбы. У видов, привязанных к антарктическим широтам, размножение строго сезонно, что выравнивает нагрузку на кормовое пространство. Очковый же пингвин может размножаться нерегулярно, и это создаёт дополнительные риски в периоды нестабильности ресурсов.

Особенности африканского климата и влияние промышленного рыболовства формируют уникальный набор угроз, с которым другие виды сталкиваются реже. В совокупности это объясняет, почему очковый пингвин демонстрирует более резкое падение численности по сравнению с теми видами, которые живут в условиях менее изменчивых экосистем.

Советы по сохранению морских экосистем

Комплексный подход к сохранению популяции включает мониторинг миграции рыб, оценку состояния кормовых массивов и использование научных данных при установлении квот. Анализ распределения сардин и анчоусов позволяет прогнозировать риски для морских птиц. Корректировка выловов в периоды восстановления рыбных стаек снижает вероятность коллапса пищевой цепочки.

Расширение охранных зон создаёт буфер для экосистемы, а исследования влияния изменения климата позволяют оценивать долгосрочные тенденции. Программы экологического просвещения также играют роль: снижение антропогенной нагрузки на побережье улучшает устойчивость прибрежных экосистем, уменьшая риск дальнейшего падения численности.

Популярные вопросы о сохранении очковых пингвинов

Почему численность очковых пингвинов так быстро сокращается?

Главный фактор — дефицит корма, к которому добавляются климатические изменения и конкуренция с рыболовством.

Что эффективнее — ограничить вылов или расширить охранные зоны?

Максимальный результат достигается сочетанием мер: охранные зоны дают пространство для восстановления ресурсов, а регулирование рыбного промысла снижает давление на экосистему.

Как определить, какие меры нужны конкретной колонии?

Учитывают состояние кормовой базы, численность размножающихся пар, географию акватории и сезонную доступность рыбных видов.