Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем из сметаны придаёт торту без выпечки мягкую структуру — Белновости
Раннее поседение может быть связано с дефицитом меди — дерматолог Скорогудаева
Фрилансеры грамотно распределяют свой бюджет — финансовый советник Карпычева
Диета Дюкана повышает риск почечной недостаточности — доцент терапии Волгина
Извержения 1345 года вызвали похолодание и неурожай в Европе — Кембридж
Гриб шиитаке эффективен для борьбы с инфекциями — Наши 6 соток
Изменение тактильных ощущений в снегу радует собак — зоопсихологи
Маска из авокадо питает и восстанавливает кожу в холодное время года — Malatec
Бен Шепард показал комплекс подвижности для людей 50+ — Men’s Health

Лечение хвоста превращается в длинный чек: варианты экономии без для вреда для питомца и кусачих цен

Стоимость ветеринарных услуг выросла на 20% — доцент Елена Воронова
Зоосфера

Ветеринарная помощь в России становится всё дороже: за последний год стоимость услуг выросла на 15-20%. Основные причины — дефицит квалифицированных специалистов, рост цен на препараты и расширение перечня обязательных процедур.

Ветеринар осматривает кошку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ветеринар осматривает кошку

Почему ветеринарные услуги дорожают

Сегодня визит к ветеринару включает не только вакцинацию. Всё чаще специалисты назначают комплексные обследования: анализы крови, УЗИ, а для возрастных питомцев — чистку зубов. Такой подход помогает вовремя выявить заболевания, но увеличивает итоговую стоимость.

Помимо этого, растёт число домашних животных с хроническими болезнями. Одной из частых причин становится недобросовестное разведение, из-за которого у питомцев снижен иммунитет. Проблемы со здоровьем у животных требуют более частого обращения к ветеринару, а значит — дополнительных затрат.

"Лечить онкобольное животное в настоящее время — крайне дорого, это объясняется дефицитом и нехваткой лекарственных ветеринарных средств, специализированного питания. Причём цены в этой области не перестают расти", — подчеркнула доцент Финансового университета Елена Воронова.

Дефицит лекарств и рост расходов владельцев

Введение рецептурного отпуска многих препаратов стало одной из причин повышения стоимости. Теперь владельцы домашних животных вынуждены получать рецепты на антибиотики, гормональные и седативные средства, что делает лечение более затратным.

Подорожали и профилактические услуги — вакцинация, лабораторная диагностика, рентген и МРТ. Особенно ощутимо повышение цен на импортные препараты и расходные материалы. При этом клиники вынуждены учитывать рост аренды и коммунальных расходов.

Сильнее всего изменения ощущаются в мегаполисах, где спрос на ветеринарные услуги растёт быстрее, чем количество специалистов. Об этом сообщает Live.

Как владельцы адаптируются к новым реалиям

Чтобы сократить расходы, владельцы всё чаще выбирают альтернативные варианты обслуживания. Популярностью пользуются клиники с годовыми абонементами, которые позволяют планировать профилактику и экономить на регулярных визитах.

Набирают популярность и онлайн-консультации. Они помогают получить предварительную оценку состояния питомца и советы по уходу, не выходя из дома. Тем не менее серьёзные случаи требуют очного осмотра, особенно когда речь идёт о хронических заболеваниях или возрасте животного.

Растёт и спрос на отечественные препараты и корма. Российские производители активно развивают направление ветеринарных товаров и лекарств, предлагая аналоги зарубежных по более доступной цене.

Плюсы и минусы разных форматов клиник

При выборе ветеринарного центра важно учитывать не только цену, но и уровень оснащения.

Преимущества крупных сетевых центров:

  • наличие современного оборудования и узких специалистов;
  • возможность круглосуточного приёма;
  • быстрые результаты диагностики.

Недостатки:

  • высокая стоимость услуг;
  • стандартный подход без индивидуализации.

Преимущества небольших клиник и частных врачей:

  • персональное отношение к животному;
  • гибкий график и возможность вызова на дом;
  • более демократичные цены.

Минусы:

  • ограниченные диагностические возможности;
  • отсутствие узких специалистов.

Ветеринарная помощь в России и за рубежом

В странах Европы и США визиты к ветеринару обходятся дороже, но там распространено страхование животных. Полис покрывает не только лечение, но и профилактику: анализы, прививки, хирургические вмешательства.

В России система страховок для питомцев только формируется. Большинство владельцев продолжают оплачивать все расходы самостоятельно, поэтому рост цен ощущается сильнее. Тем не менее развитие частной ветеринарии и телемедицины постепенно делает помощь доступнее.

Советы по снижению затрат

  1. Планируйте профилактические процедуры заранее. Весной и осенью цены часто ниже.
  2. Следите за рационом питомца — это снижает риск проблем с ЖКТ и аллергий.
  3. Пользуйтесь программами лояльности или абонементами.
  4. При возможности выбирайте отечественные препараты.
  5. Делайте онлайн-консультации перед визитом в клинику.

Популярные вопросы о ветеринарных услугах

Сколько стоит ежегодное обслуживание питомца?

В среднем осмотр, вакцинация и базовые анализы обходятся от 6 до 10 тысяч рублей в год для кошки и до 15 тысяч — для собаки.

Можно ли сэкономить на лечении?

Да, если использовать клинические пакеты или программы годового обслуживания.

Когда нужно обращаться к ветеринару вне графика?

При вялости, отказе от пищи, изменении поведения или проблемах с дыханием. Чем раньше выявить проблему, тем дешевле лечение.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Последние материалы
Казачья молодежь определяет путь развития
Медь дорожает из-за провалов в поставках и ажиотажа — аналитики ANZ Research
Эмоциональный интеллект можно развивать в любом возрасте — психолог Метелина
Возрастные изменения замедляют обновление кожи головы — Мarie Claire
Учёные восстановили путь горячих звёзд рядом с Солнечной системой — Earth
Спрос на российскую нефть растёт: данные из Китая это подтверждают
Регулярное обновление слоя мульчи защищает розы от холода — Actualno
Фильтр-кофе теряет вкусовые соединения уже после первой экстракции — Russian Barista
Стоимость ветеринарных услуг выросла на 20% — доцент Елена Воронова
Чем выше физическая подготовленность тем ниже риск смерти — The Conversation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.