Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пауки Cyclosa создают объёмные макеты для маскировки
Смесь соды, воды и уксуса названа эффективной для чистки духовки — Primainspirace
С 1 февраля 2026 года правила оформления семейной ипотеки в России изменятся
Оксана Самойлова может потерять весь свой бизнес
Сквозняки провоцируют увядание пуансеттии отмечает Mein schöner Garten
Круиз Explora Journeys пройдёт вокруг света в 2029 году — директор Иткин
Компания "Абрау-Дюрсо" и индийская IndoBevs подписали соглашение о сотрудничестве
Парижанка показала свой путь домой, который включает девять дверей с препятствиями
Учёные нашли амёбу, способную размножаться при температурах до 63°C

Гигантская сеть в 6 тысяч км меняет карту континента: под землёй растёт новый скрытый мир

Суперколония аргентинских муравьёв в Европе протянулась на 6 тысяч километров
Зоосфера

Невидимый с поверхности, но огромный по масштабам мир муравьёв до сих пор поражает биологов и любителей природы. Под землёй скрываются разветвлённые системы тоннелей, камер и целых "кварталов", где кипит жизнь миллионов особей. Самые впечатляющие структуры создают виды, которые за тысячелетия эволюции научились возводить настоящие подземные города.

Муравьи
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравьи

Муравьиные города: масштаб, который сложно представить

Даже привычные луговые муравейники производят впечатление, однако в сравнении с постройками экзотических видов они выглядят лишь небольшими холмами. В природе встречаются колонии, занимающие площади, сравнимые со спортивными площадками, и уходящие под землю на значительную глубину. Эти поселения формируются в результате сложного иерархического труда, где каждая особь выполняет свои функции. Исследователи отмечают, что такие структуры отличаются стабильностью и продуманностью, развиваясь десятилетиями и отвечая всем потребностям огромного сообщества.

В Центральной и Южной Америке особенно известны муравьи-листорезы. Их подземные лабиринты включают грибные сады, служащие источником пищи, мусорные камеры, а также специальные пространства для выращивания потомства. Сети ходов тянутся на десятки метров и образуют сложные перекрёстки. Опыты с заливкой латекса и гипса позволили учёным получить слепки этих тоннелей и увидеть масштаб сооружений: отдельные участки достигали размеров автофургона, что подтверждает предположение о том, что в одной колонии может жить до шести миллионов насекомых.

Анализ подобных структур показывает, насколько высок уровень организации в таких сообществах. Муравьи способны поддерживать благоприятный микроклимат, регулируя вентиляцию, влажность и температуру. Каждый элемент их дома — результат адаптации и коллективного опыта.

Самые огромные колонии планеты

Среди всех видов муравьёв рекордсменами по размерам поселений считаются аргентинские муравьи. Этот инвазивный вид распространился по миру благодаря человеческой деятельности, оказавшись в Северной Америке, Японии, Австралии, Южной Африке и Европе. В новых условиях отдельные колонии перестали конкурировать друг с другом, постепенно объединившись в суперколонии.

В Европе одна из таких сверхструктур растянулась вдоль побережья Португалии, Испании, Франции и Италии примерно на 6000 км. Это единая сеть, состоящая из миллионов взаимосвязанных гнёзд, обитаемых бесчисленными рабочими муравьями. Биологи отмечают, что такое масштабное объединение могло появиться благодаря родственным связям особей и их способности к кооперации, что снижает агрессию между соседними группами.

Постепенно эти суперколонии продолжают расширяться, сохраняя общие химические сигналы и способность взаимодействовать друг с другом. Учёные предполагают, что подобные сообщества могут значительно влиять на локальные экосистемы, вытесняя местные виды и изменяя природный баланс.

Жилища как отражение эволюции

Муравейники разных видов демонстрируют удивительное разнообразие. Одни строят высокие земляные купола, другие предпочитают жить в древесине или использовать упавшие листья, а третьи создают сложные подземные города, сопоставимые с архитектурой млекопитающих. Каждая из этих стратегий — результат долгой эволюции и адаптации к окружающей среде. Территория проживания, влажность, доступность пищи и риски нападения хищников формируют особенности каждого жилища.

Удивительно, что даже небольшие группы муравьёв способны за короткое время восстанавливать повреждённые части гнезда. Это демонстрирует не только высокую работоспособность, но и способность к коллективному принятию решений. Наблюдения за муравейниками помогают учёным лучше понять механизмы самоорганизации и принципы, по которым формируются устойчивые системы.

Исследования таких поселений дают учёным ценный материал для изучения экосистем в целом. Принципы взаимодействия внутри колонии могут служить моделью для анализа поведения других общественных насекомых и даже социальных структур в природе.

Сравнение муравьиных построек и сооружений других животных

Строительство в животном мире принимает самые разные формы. Муравьи создают подземные сети, термиты возводят высокие башни, а птицы строят сложные гнёзда. Эти сооружения можно сравнить по нескольким параметрам, чтобы понять особенности инженерного мастерства разных видов.

  1. По масштабу муравьиные суперколонии многократно превосходят большинство животных построек, достигая размеров целых регионов.
  2. По сложности внутренней структуры термитники сопоставимы с муравейниками-листорезами, однако принцип их организации другой.
  3. По скорости возведения муравьи работают быстрее многих других видов, используя коллективный труд тысяч особей.
  4. По влиянию на экосистему муравейники могут быть как полезными, так и разрушительными — особенно в случае инвазивных видов.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Домашние животные
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Лавр является источником витаминов A, C, B6 и фолиевой кислоты — Чемпионат
С 1 февраля 2026 года правила оформления семейной ипотеки в России изменятся
Курица запекается в соли за 90 минут по старому рецепту — "Кухня наизнанку"
Оксана Самойлова может потерять весь свой бизнес
Сквозняки провоцируют увядание пуансеттии отмечает Mein schöner Garten
Идеальный раскол скалы Аль-Наслаа признан геологическим феноменом — Livescience
Круиз Explora Journeys пройдёт вокруг света в 2029 году — директор Иткин
Компания "Абрау-Дюрсо" и индийская IndoBevs подписали соглашение о сотрудничестве
Парижанка показала свой путь домой, который включает девять дверей с препятствиями
Учёные нашли амёбу, способную размножаться при температурах до 63°C
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.