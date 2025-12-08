Гигантская сеть в 6 тысяч км меняет карту континента: под землёй растёт новый скрытый мир

Суперколония аргентинских муравьёв в Европе протянулась на 6 тысяч километров

Невидимый с поверхности, но огромный по масштабам мир муравьёв до сих пор поражает биологов и любителей природы. Под землёй скрываются разветвлённые системы тоннелей, камер и целых "кварталов", где кипит жизнь миллионов особей. Самые впечатляющие структуры создают виды, которые за тысячелетия эволюции научились возводить настоящие подземные города.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравьи

Муравьиные города: масштаб, который сложно представить

Даже привычные луговые муравейники производят впечатление, однако в сравнении с постройками экзотических видов они выглядят лишь небольшими холмами. В природе встречаются колонии, занимающие площади, сравнимые со спортивными площадками, и уходящие под землю на значительную глубину. Эти поселения формируются в результате сложного иерархического труда, где каждая особь выполняет свои функции. Исследователи отмечают, что такие структуры отличаются стабильностью и продуманностью, развиваясь десятилетиями и отвечая всем потребностям огромного сообщества.

В Центральной и Южной Америке особенно известны муравьи-листорезы. Их подземные лабиринты включают грибные сады, служащие источником пищи, мусорные камеры, а также специальные пространства для выращивания потомства. Сети ходов тянутся на десятки метров и образуют сложные перекрёстки. Опыты с заливкой латекса и гипса позволили учёным получить слепки этих тоннелей и увидеть масштаб сооружений: отдельные участки достигали размеров автофургона, что подтверждает предположение о том, что в одной колонии может жить до шести миллионов насекомых.

Анализ подобных структур показывает, насколько высок уровень организации в таких сообществах. Муравьи способны поддерживать благоприятный микроклимат, регулируя вентиляцию, влажность и температуру. Каждый элемент их дома — результат адаптации и коллективного опыта.

Самые огромные колонии планеты

Среди всех видов муравьёв рекордсменами по размерам поселений считаются аргентинские муравьи. Этот инвазивный вид распространился по миру благодаря человеческой деятельности, оказавшись в Северной Америке, Японии, Австралии, Южной Африке и Европе. В новых условиях отдельные колонии перестали конкурировать друг с другом, постепенно объединившись в суперколонии.

В Европе одна из таких сверхструктур растянулась вдоль побережья Португалии, Испании, Франции и Италии примерно на 6000 км. Это единая сеть, состоящая из миллионов взаимосвязанных гнёзд, обитаемых бесчисленными рабочими муравьями. Биологи отмечают, что такое масштабное объединение могло появиться благодаря родственным связям особей и их способности к кооперации, что снижает агрессию между соседними группами.

Постепенно эти суперколонии продолжают расширяться, сохраняя общие химические сигналы и способность взаимодействовать друг с другом. Учёные предполагают, что подобные сообщества могут значительно влиять на локальные экосистемы, вытесняя местные виды и изменяя природный баланс.

Жилища как отражение эволюции

Муравейники разных видов демонстрируют удивительное разнообразие. Одни строят высокие земляные купола, другие предпочитают жить в древесине или использовать упавшие листья, а третьи создают сложные подземные города, сопоставимые с архитектурой млекопитающих. Каждая из этих стратегий — результат долгой эволюции и адаптации к окружающей среде. Территория проживания, влажность, доступность пищи и риски нападения хищников формируют особенности каждого жилища.

Удивительно, что даже небольшие группы муравьёв способны за короткое время восстанавливать повреждённые части гнезда. Это демонстрирует не только высокую работоспособность, но и способность к коллективному принятию решений. Наблюдения за муравейниками помогают учёным лучше понять механизмы самоорганизации и принципы, по которым формируются устойчивые системы.

Исследования таких поселений дают учёным ценный материал для изучения экосистем в целом. Принципы взаимодействия внутри колонии могут служить моделью для анализа поведения других общественных насекомых и даже социальных структур в природе.

Сравнение муравьиных построек и сооружений других животных

Строительство в животном мире принимает самые разные формы. Муравьи создают подземные сети, термиты возводят высокие башни, а птицы строят сложные гнёзда. Эти сооружения можно сравнить по нескольким параметрам, чтобы понять особенности инженерного мастерства разных видов.

По масштабу муравьиные суперколонии многократно превосходят большинство животных построек, достигая размеров целых регионов. По сложности внутренней структуры термитники сопоставимы с муравейниками-листорезами, однако принцип их организации другой. По скорости возведения муравьи работают быстрее многих других видов, используя коллективный труд тысяч особей. По влиянию на экосистему муравейники могут быть как полезными, так и разрушительными — особенно в случае инвазивных видов.