Призрак водоёмов вернулся: после долгого молчания в Йосемити обнаружили исчезнувшего обитателя

На фоне стремительных изменений в природных экосистемах редкие случаи восстановления исчезнувших видов становятся настоящим событием. Особенно если речь идёт о животных, которые были вытеснены агрессивными захватчиками, изменившими привычный ритм жизни водоёмов. В Йосемити после двадцатилетнего отсутствия вновь появилась пресноводная черепаха — вид, который считали полностью потерянным для парка. Об этом сообщает Science&Vie.
История возвращения местной черепахи началась задолго до её появления на поверхности водоёмов. В середине XX века в западные штаты США завезли американскую лягушку-быка. На востоке страны этот вид живёт естественно, но в Калифорнии он стал инвазивным: амфибия быстро размножалась, обладала огромным аппетитом и охотно поедала практически любую доступную добычу. По данным исследования Biological Conservation, численность популяций лягушек-быков могла достигать десятков тысяч особей в отдельных районах.
В Йосемити это вторжение привело к резким изменениям в водных экосистемах. Там, где селились лягушки-быки, исчезала местная пресноводная черепаха Actinemys marmorata. Жившие ранее стабильно популяции оказались вытеснены: выживали только отдельные взрослые особи, не способные дать потомство в условиях хищнического давления. Это привело к постепенному исчезновению черепах из контролируемых исследователями зон.
Такое вмешательство стало наглядным примером того, как интродукция даже одного вида при отсутствии должного контроля способна изменить пищевые цепи и поведение обитателей водоёмов.
Ситуация стала критической к середине 2010-х годов, и в 2016 году специалисты Калифорнийского университета запустили масштабную программу по снижению численности лягушек-быков. Главная цель заключалась в возвращении условий, при которых местные виды могли бы снова занять свои экологические ниши. Работа выполнялась вручную и требовала значительных усилий: каждую особь приходилось вылавливать по одной.
Эти меры затронули и головастиков, и яйцекладки — подход был комплексным. Всего за время программы было изъято свыше шестнадцати тысяч амфибий. Процесс занимал годы, поскольку каждая территория очищалась постепенно, а контролировать весь парк разом было невозможно.
Первые признаки успеха стали заметны уже спустя три года. В 2019 году учёные зафиксировали появление молодых черепах на территориях, где раньше доминировали лягушки-быки. Это стало показателем восстановления естественного цикла размножения, что было крайне важно для возвращения вида в экосистему.
Разница стала особенно очевидной при сравнении очищенных территорий с участками, где инвазивный вид ещё сохранялся: именно там численность черепах оставалась минимальной.
Пресноводная черепаха играет заметную роль в водных системах парка. Она участвует в переработке органики, помогает поддерживать баланс между растительностью, мелкими беспозвоночными и другими обитателями. Молодые черепахи особенно уязвимы для хищников, поэтому их исчезновение нарушало устойчивость всей экосистемы.
С возвращением черепах изменились и процессы в водно-болотных угодьях. В местах, где доминировали лягушки-быки, наблюдалось снижение биоразнообразия: многие мелкие виды исчезли из-за конкуренции за корм. Возрождение черепах стало сигналом того, что экосистема постепенно выходит из состояния дисбаланса.
Кроме того, успешное восстановление вида показало эффективность долгосрочных программ по борьбе с инвазивными видами. Важно, что работы проводились именно там, где риск повторного вторжения был минимален. Это существенно повышало шансы на сохранение результата.
Практика Йосемити позволяет выделить три ключевых подхода, которые используют службы охраны природы в разных регионах.
Ручное изъятие особей — метод, который даёт высокую точность и минимизирует воздействие на другие виды. Это трудозатратно, но эффективно там, где площадь воздействия ограничена.
Барьерные меры и перекрытие путей миграции инвазивных видов помогают снизить вероятность повторного появления захватчиков. Они особенно полезны в местах со сложным рельефом.
Комплексные восстановительные проекты включают мониторинг, удаление инвазивных видов и параллельную поддержку местных видов, например установку защитных зон для молодняка.
В Йосемити успешно применили первое направление, но опыт парка показывает, что серьёзный результат возможен только при комбинации нескольких инструментов.
Можно ли полностью искоренить инвазивный вид?
Это возможно только при низком риске повторного вторжения и при постоянном контроле территории.
Почему лягушка-бык опасна для черепах?
Она активно охотится на молодняк и конкурирует за корм, полностью нарушая естественные цепи питания.
Как быстро восстанавливаются местные виды после удаления инвазивных?
Чаще всего первые изменения заметны спустя несколько лет, как это произошло с черепахами в Йосемити.
