Призрак водоёмов вернулся: после долгого молчания в Йосемити обнаружили исчезнувшего обитателя

В Йосемити вернулась черепаха после 20 лет исчезновения — Science&Vie

На фоне стремительных изменений в природных экосистемах редкие случаи восстановления исчезнувших видов становятся настоящим событием. Особенно если речь идёт о животных, которые были вытеснены агрессивными захватчиками, изменившими привычный ритм жизни водоёмов. В Йосемити после двадцатилетнего отсутствия вновь появилась пресноводная черепаха — вид, который считали полностью потерянным для парка. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пресноводная черепаха

Как вторжение одного вида может изменить целую экосистему

История возвращения местной черепахи началась задолго до её появления на поверхности водоёмов. В середине XX века в западные штаты США завезли американскую лягушку-быка. На востоке страны этот вид живёт естественно, но в Калифорнии он стал инвазивным: амфибия быстро размножалась, обладала огромным аппетитом и охотно поедала практически любую доступную добычу. По данным исследования Biological Conservation, численность популяций лягушек-быков могла достигать десятков тысяч особей в отдельных районах.

В Йосемити это вторжение привело к резким изменениям в водных экосистемах. Там, где селились лягушки-быки, исчезала местная пресноводная черепаха Actinemys marmorata. Жившие ранее стабильно популяции оказались вытеснены: выживали только отдельные взрослые особи, не способные дать потомство в условиях хищнического давления. Это привело к постепенному исчезновению черепах из контролируемых исследователями зон.

Такое вмешательство стало наглядным примером того, как интродукция даже одного вида при отсутствии должного контроля способна изменить пищевые цепи и поведение обитателей водоёмов.

Как началась борьба за восстановление природного баланса

Ситуация стала критической к середине 2010-х годов, и в 2016 году специалисты Калифорнийского университета запустили масштабную программу по снижению численности лягушек-быков. Главная цель заключалась в возвращении условий, при которых местные виды могли бы снова занять свои экологические ниши. Работа выполнялась вручную и требовала значительных усилий: каждую особь приходилось вылавливать по одной.

Эти меры затронули и головастиков, и яйцекладки — подход был комплексным. Всего за время программы было изъято свыше шестнадцати тысяч амфибий. Процесс занимал годы, поскольку каждая территория очищалась постепенно, а контролировать весь парк разом было невозможно.

Первые признаки успеха стали заметны уже спустя три года. В 2019 году учёные зафиксировали появление молодых черепах на территориях, где раньше доминировали лягушки-быки. Это стало показателем восстановления естественного цикла размножения, что было крайне важно для возвращения вида в экосистему.

Разница стала особенно очевидной при сравнении очищенных территорий с участками, где инвазивный вид ещё сохранялся: именно там численность черепах оставалась минимальной.

Почему возвращение черепахи так важно для парка

Пресноводная черепаха играет заметную роль в водных системах парка. Она участвует в переработке органики, помогает поддерживать баланс между растительностью, мелкими беспозвоночными и другими обитателями. Молодые черепахи особенно уязвимы для хищников, поэтому их исчезновение нарушало устойчивость всей экосистемы.

С возвращением черепах изменились и процессы в водно-болотных угодьях. В местах, где доминировали лягушки-быки, наблюдалось снижение биоразнообразия: многие мелкие виды исчезли из-за конкуренции за корм. Возрождение черепах стало сигналом того, что экосистема постепенно выходит из состояния дисбаланса.

Кроме того, успешное восстановление вида показало эффективность долгосрочных программ по борьбе с инвазивными видами. Важно, что работы проводились именно там, где риск повторного вторжения был минимален. Это существенно повышало шансы на сохранение результата.

Сравнение стратегий борьбы с инвазивными видами

Практика Йосемити позволяет выделить три ключевых подхода, которые используют службы охраны природы в разных регионах.

Ручное изъятие особей — метод, который даёт высокую точность и минимизирует воздействие на другие виды. Это трудозатратно, но эффективно там, где площадь воздействия ограничена.

Барьерные меры и перекрытие путей миграции инвазивных видов помогают снизить вероятность повторного появления захватчиков. Они особенно полезны в местах со сложным рельефом.

Комплексные восстановительные проекты включают мониторинг, удаление инвазивных видов и параллельную поддержку местных видов, например установку защитных зон для молодняка.

В Йосемити успешно применили первое направление, но опыт парка показывает, что серьёзный результат возможен только при комбинации нескольких инструментов.

Популярные вопросы о борьбе с инвазивными видами

Можно ли полностью искоренить инвазивный вид?

Это возможно только при низком риске повторного вторжения и при постоянном контроле территории. Почему лягушка-бык опасна для черепах?

Она активно охотится на молодняк и конкурирует за корм, полностью нарушая естественные цепи питания. Как быстро восстанавливаются местные виды после удаления инвазивных?

Чаще всего первые изменения заметны спустя несколько лет, как это произошло с черепахами в Йосемити.