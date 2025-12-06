Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Зоосфера

Пока люди учатся держать дистанцию во время вспышек инфекций, животные давно применяют похожие приёмы — пусть и без осознания эпидемиологии. В природе болезни встречаются постоянно, поэтому многим видам пришлось выработать способы распознавать "опасного соседа" и снижать риск заражения. Причём речь не только о бегстве: иногда сообщество буквально изгоняет больного. Об этом сообщает National Geographic.

Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Альфа-самец шимпанзе в джунглях

Почему "социальная дистанция" есть не только у людей

Жизнь в группе даёт бонусы: легче искать пищу, защищаться, выращивать потомство. Но у плотных коллективов есть обратная сторона — патогенам проще распространяться, если все постоянно контактируют. Поэтому у ряда социальных видов появились правила поведения, уменьшающие вероятность передачи инфекции.

Главная сложность в том, что больной не всегда выглядит больным. По словам специалистов, у животных часто нет видимых признаков на раннем этапе, поэтому многое держится на других сигналах — запахах, химических метках и нюансах поведения. Некоторые виды способны определить проблему ещё до того, как симптомы станут очевидными, и заранее корректируют контакты.

Пчёлы: "гигиенический режим" улья

У медоносных пчёл коллектив — это единый организм, где безопасность потомства важна для всей семьи. Бактериальные болезни, поражающие расплод, могут быть особенно разрушительными. Например, американский гнилец буквально растворяет личинок изнутри и быстро подрывает здоровье улья.

"Отсюда и название: коричневая липкая масса. Пахнет очень-очень зловонно", — объясняет постдок Университета штата Северная Каролина Элисон МакАфи.

По данным её исследований, заражённые личинки выделяют характерные вещества, которые взрослые пчёлы способны уловить. Среди таких "маяков" — олеиновая кислота и β-оцимен (феромон, связанный с поведением пчёл). После распознавания опасности колония действует жёстко: больных личинок физически удаляют, выбрасывая из улья. С точки зрения семьи это не жестокость, а санитарная мера.

Поскольку такое поведение защищает колонию, пчеловоды и исследователи много лет отбирали пчёл с выраженной "гигиенической" реакцией. Итог — распространение линий, которые быстрее выявляют проблему и активнее очищают улей.

Шимпанзе: изгнание и возвращение "после паузы"

У приматов механизм выглядит иначе, но принцип схожий: минимизация контакта с потенциально опасным сородичем. В 1966 году в национальном парке Гомбе-Стрим Джейн Гудолл наблюдала шимпанзе по имени МакГрегор, заболевшего полиомиелитом (вирус очень заразен). Реакция группы оказалась резкой: сородичи нападали на него и изгоняли из стаи.

В одном эпизоде частично парализованный МакГрегор подошёл к шимпанзе, которые занимались грумингом на дереве. Он, испытывая нехватку общения, протянул руку, но остальные просто отодвинулись, не оглянувшись.

"Две полные минуты старый [МакГрегор] сидел неподвижно, глядя им вслед", — отмечает Джейн Гудолл в книге "В тени человека" (In the Shadow of Man).

Позже Гудолл обращала внимание, что в отдельных случаях отверженных заболевших шимпанзе всё же принимали обратно. То есть "дистанция" у них не всегда пожизненная: иногда это временная мера, пока риск кажется высоким.

Когда не нужно нападать: избегание как тонкая стратегия

Не все виды решают проблему изгнанием. Иногда достаточно просто держаться подальше. Ведущий учёный организации The Nature Conservancy Джозеф Кизекер подчёркивает: долго считалось, что контакты с заражёнными в природе случайны. Но практика показала, что реальность сложнее.

"Очевидно, что животные умнее", — говорит Кизекер.

В экспериментах с головастиками лягушки-быка он обнаружил: здоровые особи способны распознавать опасную дрожжевую инфекцию у других и активно избегают больных. Как и пчёлы, они ориентируются на химические сигналы.

Похожая история описана и у карибских лангустов (в оригинале часто spiny lobsters, которых ошибочно переводят как омаров). Эти животные социальны, но начинают сторониться заболевших задолго до того, как те становятся заразными. Вирусу требуется время, чтобы сделать животное опасным для окружающих, и всё же здоровые особи уходят от контакта раньше — вероятно, улавливая запаховые маркеры болезни.

Разборчивость в выборе партнёра

"Дистанция" включается не только в быту, но и при размножении. У многих видов выбор здорового партнёра — вопрос выживания потомства.

Самки домовых мышей способны по запаху мочи определять, заражён ли самец, и чаще выбирают здорового партнёра. У гуппи включается похожий принцип, только сигналы смешанные: самки обращают внимание и на визуальные признаки неблагополучия (бледность, прижатые плавники), и на вещества, выделяемые кожей заболевших самцов.

Сравнение: как разные виды "держат дистанцию"

Вид Стратегия Цель
Пчёлы Санитарная зачистка Удалить источник угрозы из улья
Шимпанзе Социальное изгнание Снизить риск контакта (иногда временно)
Головастики / Лангусты Избегание Уйти от опасности без конфликта
Мыши / Гуппи Половой отбор Не допустить размножения с больным

Плюсы и минусы "животного карантина"

Такие механизмы рациональны, но защита группы нередко достигается ценой благополучия отдельной особи.

  • Плюсы:

    • уменьшается вероятность вспышки эпидемии;

    • реакция происходит раньше появления явных симптомов (благодаря химии и запахам);

    • избегание снижает риск без прямой агрессии.

  • Минусы:

    • больные лишаются поддержки и защиты, что снижает их шансы на выживание;

    • возможны ошибки распознавания и несправедливая изоляция;

    • жёсткие меры (изгнание) повышают уровень стресса в группе.

Как наблюдать такие стратегии этично

  1. Не вмешивайтесь: Изгнание или избегание — часть естественной динамики, не пытайтесь "помирить" животных.

  2. Не трогайте больных: Контакт опасен и для вас, и для животного (стресс).

  3. Не разрушайте гнёзда: Наблюдая за насекомыми, не вскрывайте их жилища — вы нарушите их микроклимат и санитарные барьеры.

  4. Используйте зум: Наблюдение издалека позволяет увидеть естественное поведение.

Популярные вопросы

  • Похоже ли это на человеческое социальное дистанцирование?

    Внешне — да, но животные делают это инстинктивно, опираясь на запахи и сигналы, а не на осознанное понимание вирусной нагрузки.

  • Как они понимают, кто болен, без симптомов?

    Чаще всего через химические маркеры (феромоны, продукты распада), которые меняются при болезни.

  • Можно ли назвать это жестокостью?

    С человеческой точки зрения — возможно, но для природы это механизм выживания популяции. Интересы группы здесь выше интересов индивида.

В итоге поведение животных напоминает: эпидемии — не редкость, а постоянный фон эволюции. И хотя природные "правила безопасности" выглядят сурово, именно они позволяют видам выживать там, где одна ошибка могла бы погубить всю популяцию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
