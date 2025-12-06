Вечная беременность существует: это животное вынашивает детей без перерыва на отдых

Самки валлаби остаются беременными на протяжении всей жизни — National Geographic

После спаривания новый эмбрион у болотного валлаби не развивается непрерывно. Он замирает на стадии бластоцисты — это ранний этап, когда эмбрион состоит из небольшого числа клеток и ещё не имплантирован в стенку матки. Такое состояние называют эмбриональной диапаузой: развитие как бы ставится на паузу, пока условия не станут оптимальными.

Подобная задержка эмбрионального развития встречается у множества видов млекопитающих и помогает синхронизировать рождение детёныша с сезоном корма, температурой и ресурсами матери. В обзорах по теме отмечается, что диапауза описана более чем у 130 видов, а управляется она сложными взаимодействиями гормонов и сигналов между маткой и эмбрионом.

У болотного валлаби эта пауза становится частью конвейера: один детёныш растёт в сумке, а следующий ждёт своего часа в матке. Такая схема особенно логична, если учитывать сезонность австралийских экосистем: появлению подросшего детёныша выгодно совпадать с периодом более доступной зелёной растительности.

Как исследование проверяли на практике

Команда наблюдала за 10 самками в неволе и проводила УЗИ в разные периоды года, фиксируя моменты спаривания и признаки беременности. После спаривания у большинства животных исследователи видели "дремлющую" бластоцисту, причём в то время, когда в сумке уже находился детёныш, родившийся буквально накануне. Именно сочетание визуализации и календаря репродуктивных событий позволило уверенно связать зачатие с периодом до родов.

"Мы использовали высокоточное ультразвуковое исследование, чтобы отслеживать беременность и спаривание у 10 самок болотного валлаби", — говорится в сообщении Университета Мельбурна.