Зима превращается в испытание: породы, которые внезапно сдаются на морозе и ищут спасения

Домашние собаки мёрзнут даже при коротких зимних прогулках — сообщает Topetmou

Многие уверены, что собаки не чувствуют холод и могут находиться на улице в любую погоду, но реальность совсем иная. Большая часть домашних питомцев плохо переносит низкие температуры и нуждается в защите от холода. Даже короткая прогулка зимой может оказаться для них испытанием. Об этом сообщает Topetmou.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Йоркширский терьер

Почему собаки мёрзнут и в чём причины их уязвимости

Устойчивый миф о том, что собаки "не чувствуют холода", появился из-за представления о них как о родственниках волков. Но современные питомцы давно утратили способность жить только под открытым небом: столетия рядом с человеком сформировали у них привычку к комфортной температуре в доме. Зимний воздух, пронизывающий ветер и мороз для большинства домашних собак — стресс, который влияет на здоровье дыхательной системы, суставы и общее самочувствие.

При этом нельзя забывать, что каждая собака реагирует на холод индивидуально. На переносимость влияют размеры тела, толщина шерсти, возраст, состояние здоровья и даже особенности дыхания. Есть породы, приспособленные к снегу и отрицательным температурам, но есть и те, кто начинает дрожать ещё до выхода из дома. Важно понимать, к какой категории относится ваш питомец, чтобы заранее позаботиться о его защите.

Некоторые животные демонстрируют свою реакцию особенно ярко: отказываются идти гулять, стремятся спрятаться в тёплом укрытии, дрожат или меняют привычную активность. Чтобы помочь собаке чувствовать себя уверенно, необходимо учитывать её физиологические потребности и особенности породы.

Какие собаки сильнее всего страдают от холода

Существует несколько групп собак, которым холод особенно вреден. Их тело теряет тепло быстрее, а адаптация к низким температурам проходит тяжелее.

Пожилые собаки

Возрастные питомцы хуже регулируют температуру тела, а многие страдают от артрита, который обостряется в сырую и холодную погоду. Такие собаки могут избегать прогулок, чаще оставаться в лежачем положении, искать тёплые места возле батареи или камина и демонстрировать признаки скованности.

Кунята

Организм маленьких щенков ещё не способен быстро поддерживать стабильную температуру тела, поэтому даже небольшое снижение окружающей температуры вызывает дрожь и дискомфорт. Щенкам необходимо тепло, укрытие и ограничение пребывания на холодном воздухе.

Собаки с хроническими заболеваниями

Ослабленный организм сильнее подвержен перемерзанию. Патологии сердца, дыхательной системы или обмена веществ снижают устойчивость к холоду, поэтому такие животные особенно нуждаются в тёплой среде. Проблема осложняется тем, что уличные собаки лишены защиты и нередко сталкиваются с переохлаждением.

Короткошёрстные породы

У собак с тонкой шерстью практически нет естественной теплоизоляции. Такие животные быстро теряют тепло, особенно в ветреную погоду, и им чаще требуется дополнительная одежда.

Мелкие собаки

Компактные породы теряют тепло быстрее, потому что их тело имеет большую площадь поверхности по отношению к массе. Поэтому миниатюрные питомцы мёрзнут заметно сильнее.

Брахицефальные породы

Особенности строения дыхательных путей у мопсов, французских бульдогов и им подобных затрудняют адаптацию к холоду: таким собакам сложнее согревать входящий воздух.

Легковесные собаки

Жировая прослойка служит естественным утеплителем. Худые животные быстрее замерзают, особенно если не получают достаточно калорий в холодный сезон.

Собаки со светлой шерстью

Шерсть тёмного цвета лучше поглощает солнечное тепло, тогда как светлая отражает его. Но на чувствительность к холоду влияет и структура шерсти — густота, длина, плотность подшёрстка.

Примеры пород, которые особенно тяжело переносят холод

К наиболее чувствительным относятся чихуахуа, грейхаунды, таксы, йоркширские терьеры, уиппеты, бостон-терьеры, французские бульдоги и мопсы. Эти породы нуждаются в дополнительной защите зимой даже при непродолжительных прогулках.

Но независимо от породы, размера и типа шерсти, каждый питомец должен быть защищён от воздействия холода. Важно заранее подготовить условия, которые помогут собаке жить комфортно.

Как помочь собаке чувствовать себя комфортнее зимой

Одежда для питомца может быть полезна как на улице, так и в помещении, если в доме прохладно. Главное — чтобы она не стесняла движения и не натирала кожу. Можно организовать тёплый уголок: уложить плотное одеяло или мягкую подстилку, добавить место, где собака сможет укрыться от сквозняков и отдохнуть.

Дополнительную заботу требуют и бездомные животные. Зимой даже простейшие укрытия — короб, утеплённый пледом, навес или плотная ткань — помогают им пережить холод. Чистая вода и доступная пища позволяют поддерживать энергию и избегать обезвоживания.

Если нуждается помощь конкретному уличному животному, стоит обращаться в муниципальные службы или местные зоозащитные организации. Они помогают организовать передержку, медицинский осмотр или поиск временного дома.

Наши питомцы зависят от того, насколько внимательно мы относимся к их состоянию. Тепло, забота и своевременная помощь позволяют им жить рядом с нами в безопасности и с удовольствием.

Сравнение: породы, плохо переносящие холод, и породы, устойчивые к морозу

Существуют существенные отличия между собаками, которые легко адаптируются к зиме, и теми, кто буквально не переносит низкие температуры. К устойчивым относятся породы с густым подшёрстком — хаски, маламуты, самоеды. Их шерсть состоит из двух слоёв и удерживает тепло даже при снегопадах. Породы, чувствительные к холоду, напротив, имеют тонкую шерсть, маленький размер или особенности дыхательной системы.

Разница проявляется и в поведении: морозоустойчивые собаки остаются активными на прогулках, тогда как чувствительные стараются быстрее возвращаться домой, дрожат, ищут укрытие или меняют движения.

Плюсы и минусы зимней одежды для собак

Зимняя одежда помогает питомцам легче переносить холод. Но важно выбрать подходящий вариант.

Преимущества:

защита груди и спины от ветра;

снижение риска переохлаждения;

комфорт для собак с короткой шерстью;

возможность долгих прогулок без стресса.

Недостатки:

не все собаки привыкли к одежде;

неправильный размер ограничивает движения;

дешёвые материалы могут вызывать раздражение кожи;

требуется регулярная стирка и подбор тёплого, но дышащего материала.

Советы по защите собаки от холода

Выбирайте тёплую одежду, подходящую по размеру.

Следите, чтобы лапы не обмораживались, при необходимости используйте ботинки.

Ограничивайте время прогулок в морозные дни.

Обеспечьте доступ к тёплой лежанке дома.

Увеличьте калорийность рациона, если собака активно гуляет.

Избегайте купания в холодный сезон.

Следите за признаками переохлаждения — дрожью, вялостью, изменением дыхания.

Популярные вопросы о том, какие собаки не переносят холод

Почему маленькие собаки мёрзнут быстрее?

Из-за высокой площади поверхности тела по отношению к массе они быстрее теряют тепло, чем крупные породы. Нужна ли одежда собакам с короткой шерстью?

Да, такие питомцы мало защищены от холода, поэтому тёплый комбинезон или жилет необходим в зимний сезон. Можно ли долго гулять с собакой зимой?

Это зависит от породы. Морозоустойчивые собаки гуляют дольше, а чувствительным рекомендуется ограничивать время пребывания на морозе и тщательно следить за состоянием.