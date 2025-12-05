Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лунка дрогнула — и трофей оказался пушистым: спокойный день на льду внезапно пошёл не по плану

На зимней рыбалке в Тюмени из лунки достали ондатру вместо рыбы
Зоосфера

Необычный кадр с зимней рыбалки привлек внимание тюменцев: среди привычных трофеев подо льдом оказался пушистый нарушитель спокойствия. Снимки и рассказ быстро разошлись по соцсетям, вызвав смесь удивления и сочувствия. Ситуация стала напоминанием о том, что даже знакомые водоемы способны скрывать сюрпризы.

Зимняя рыбалка
Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зимняя рыбалка

Непредсказуемая находка подо льдом

Выход на подледную рыбалку обернулся для Виктории из Тюмени испытанием, которое она вряд ли могла предугадать. Девушка рассчитывала на спокойный день у лунки, но вместо очередной рыбы из воды показалась ондатра. Животное, по словам рыболовов, нередко встречается на водоемах региона, однако подобные случаи остаются редкими.

Виктория рассказала в соцсетях, что сначала действительно поймала щуку, но следом снасть дернуло куда сильнее и непривычно. Когда из лунки показалась круглая мордочка, стало понятно — улов оказался не из разряда привычных.

"Сначала радость — поймала щуку! А потом… Ну, тут уже не так весело. Бедная ондатра схватила крючок прямо за щеку!", — написала тюменка Виктория.

Как прошла неожиданная "спасательная операция"

Ситуация на льду быстро превратилась из рыболовной удачи в попытку помочь дикому зверю. По словам девушки, ондатра сопротивлялась и пугалась, что затрудняло освобождение. При этом она подчеркивала, что действовала осторожно, чтобы не причинить животному дополнительной боли.

Несмотря на стресс, рыболовам удалось аккуратно снять крючок. На опубликованном фото, приложенном к посту, видно испуганное животное, которое, по словам автора, после освобождения поспешило скрыться подо льдом. И хотя случай завершился благополучно, Виктория призналась, что переживала за зверька не меньше, чем за исход собственной рыбалки.

Контекст зимнего сезона

История тюменки совпала с периодом активного выхода рыболовов на первый лед. Зимняя рыбалка требует внимательной подготовки. В публикации напоминалось о необходимости избегать участков с тонким льдом, выбирать теплую одежду и проверенные снасти, сообщает URA. RU

Появление в лунке дикого животного лишь подчеркивает, насколько непредсказуемым бывает сезон, когда люди и природа сталкиваются в условиях ограниченного пространства. И хотя большинство историй о рыбалке заканчиваются обычными трофеями, иногда водоемы преподносят совсем иные сюрпризы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
