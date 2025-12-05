Горожане бросают орехи — а природа меняет правила: подкормка запускает процессы, меняющие ритм белок

Подкормка орехами повышает вероятность размножения у городских белок — данные Earth

Горожане редко задумываются о том, что обычное кормление белок в парке может менять целые природные процессы. Пара горстей орехов, которые кто-то приносит на прогулку, постепенно превращаются в ресурс, влияющий на темпы размножения животных. Новые наблюдения японских исследователей показывают, что городские рыжие белки беременеют заметно чаще своих лесных сородичей, и причина скрыта в человеческих привычках. Об этом сообщает Earth.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бельчонок в лесу

Как человеческая еда меняет ритмы городской природы

В разных уголках мира лесные зоны постепенно уступают место городам, и животные вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Многие виды исчезают, но некоторые — особенно гибкие и смелые — начинают активно использовать возможности, которые создаёт соседство с людьми. Белки относятся именно к таким видам: они исследуют новые участки, привыкают к шуму и движению транспорта, находят дополнительные источники пищи в любое время года.

Одним из ключевых факторов, влияющих на их поведение, становится подкормка, то есть практика, при которой жители оставляют на открытых пространствах орехи, семечки или хлеб для птиц и мелких млекопитающих. Для белок такая еда становится регулярным и калорийным дополнением к рациону. Высокая энергетическая ценность позволяет животным расходовать больше сил на развитие потомства.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что городские белки имеют лучшие условия для размножения, чем сельские", — отметил доктор Такахата.

Работа учёных под руководством доктора Ю Такэхаты из Университета Рицумейкан демонстрирует, насколько сильным оказывается влияние человеческих привычек на судьбу диких животных, живущих рядом с жилыми кварталами. Исследовательская группа уже несколько лет изучает, как рыжие белки используют городскую инфраструктуру и пищу, связанную с активностью людей.

Исследование в парках и лесах: как меняется репродуктивный цикл белок

Чтобы понять, насколько подкормка влияет на физиологию и репродуктивные возможности животных, команда наблюдала за самками белок в четырёх городских парках и пяти лесных массивах неподалёку от Обихиро. В течение трёх весенних сезонов — с марта по июнь — исследователи ежедневно фиксировали состояние всех отмеченных самок, отслеживая динамику размножения.

Учёные анализировали шесть основных показателей: возраст начала и окончания репродуктивной активности, вероятность беременности, количество детёнышей в первом и втором помётах, а также долю малышей, которые дожили до момента отлучения от матери. Такой подход позволил сравнить жизненные стратегии городских и лесных животных.

Оказалось, что самки, живущие в парках, размножаются существенно активнее. Они начинали приносить потомство примерно на год раньше, чем лесные белки, а их беременность наступала чаще. Более того, только у городских самок зафиксирован второй помёт за сезон — явление, которое наблюдалось почти у половины всех изученных животных.

В среднем у городских белок выживало около трёх детёнышей в первом помёте, в то время как у лесных — примерно полтора. Эта разница оказалась устойчивой и сохранялась на протяжении всех лет исследования.

Почему дополнительное питание так сильно влияет на белок

Ранее та же научная группа установила, что городские самки в Обихиро заметно тяжелее лесных. Такой вес связан не с ожирением, а с более выраженными запасами жира и мышечной массы, формирующимися благодаря круглогодичному доступу к семенам и орехам — как естественным, так и тем, что появляются в кормушках.

Полноценное питание помогает самкам млекопитающих легче преодолевать энергетический порог, необходимый для выработки яйцеклеток, вынашивания беременности и кормления детёнышей. У животных, живущих в городских условиях, высококалорийные продукты уменьшают нагрузку на организм и позволяют воспроизводить потомство раньше и чаще.

Кроме питания, исследователи выделили и другие факторы, способные влиять на репродуктивную систему: более тёплые зимы, постоянный искусственный свет и укрытия в зданиях. Ночные источники света могут изменять работу гормональной системы животных, создавая условия для более раннего начала цикла.

Город и дикая природа: эффекты подкормки

По всему миру миллионы домов размещают в садах кормушки или регулярно оставляют пищу для птиц и мелких млекопитающих. Долгосрочные исследования показывают, что такая практика способна менять численность видов, формировать доминирование одних животных над другими и даже влиять на географию распространения.

С другой стороны, подкормка несёт риски: скученность у кормушек способствует передаче заболеваний, слишком калорийные или неподходящие продукты могут нарушить рацион, а агрессивная конкуренция — изменить поведение животных.

Тем не менее, белки лучше адаптируются к продуктам, близким к их естественной пище. Орехи и семена деревьев становятся оптимальным вариантом, который позволяет поддерживать здоровье животных без вреда для экосистемы.

Сравнение: городские и лесные белки

Сравнение условий жизни и темпов размножения двух популяций показывает, что городские белки обладают очевидными преимуществами.

Городские самки:

Начинают размножаться на год раньше.

Чаще беременеют в течение сезона.

Приносят больше детёнышей.

Имеют шанс на второй помёт благодаря дополнительной энергии.

Лесные самки:

Зависят от естественной сезонности кормовой базы.

Тратят больше энергии на поиск пищи.

Реже достигают порога, необходимого для успешного размножения.

Имеют меньше возможностей для выживания молодняка.

Такое сравнение подчёркивает, насколько чувствительно животные реагируют на изменения в доступности ресурсов — особенно те, что используют ночную активность как стратегию адаптации.

Плюсы и минусы подкормки диких животных

Подкормка белок имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Плюсы:

помогает животным переживать холодные периоды;

увеличивает вероятность успешного размножения;

способствует сохранению некоторых видов в условиях урбанизации.

Минусы:

может вызывать скученность и распространение заболеваний;

привлекает животных в потенциально опасные места, например на дороги;

при неправильном подборе продуктов нарушает естественный рацион.

Эти аспекты помогают понять, что любая помощь дикой природе должна быть осознанной и умеренной.

Советы по безопасной подкормке белок

Используйте только подходящие продукты: семена, орехи, несоленые ядра.

Не давайте хлеб, сладости, жареные и солёные продукты.

Размещайте кормушки в безопасных, удалённых от дорог участках.

Следите за чистотой — это снижает риск инфекций.

Не перекармливайте животных, чтобы не формировать зависимость.

Популярные вопросы о влиянии городской подкормки на белок

Как выбрать корм для белок?

Лучше всего подходят орехи и семена, которые максимально похожи на естественные продукты в рационе белок.

Почему городские белки размножаются чаще?

Они имеют доступ к постоянным источникам калорийной пищи, что облегчает беременность и выращивание потомства — так же, как это происходит у видов, успешно адаптирующихся к городам, например у городских енотов.

Что лучше: кормушки или естественная подкормка?

Кормушки удобны, но требуют регулярной чистки. Естественная подкормка — размещение орехов под деревьями — безопаснее.