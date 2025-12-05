Горожане бросают орехи — а природа меняет правила: подкормка запускает процессы, меняющие ритм белок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подкормка орехами повышает вероятность размножения у городских белок — данные Earth
Зоосфера

Горожане редко задумываются о том, что обычное кормление белок в парке может менять целые природные процессы. Пара горстей орехов, которые кто-то приносит на прогулку, постепенно превращаются в ресурс, влияющий на темпы размножения животных. Новые наблюдения японских исследователей показывают, что городские рыжие белки беременеют заметно чаще своих лесных сородичей, и причина скрыта в человеческих привычках. Об этом сообщает Earth.

Бельчонок в лесу
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бельчонок в лесу

Как человеческая еда меняет ритмы городской природы

В разных уголках мира лесные зоны постепенно уступают место городам, и животные вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Многие виды исчезают, но некоторые — особенно гибкие и смелые — начинают активно использовать возможности, которые создаёт соседство с людьми. Белки относятся именно к таким видам: они исследуют новые участки, привыкают к шуму и движению транспорта, находят дополнительные источники пищи в любое время года.

Одним из ключевых факторов, влияющих на их поведение, становится подкормка, то есть практика, при которой жители оставляют на открытых пространствах орехи, семечки или хлеб для птиц и мелких млекопитающих. Для белок такая еда становится регулярным и калорийным дополнением к рациону. Высокая энергетическая ценность позволяет животным расходовать больше сил на развитие потомства.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что городские белки имеют лучшие условия для размножения, чем сельские", — отметил доктор Такахата.

Работа учёных под руководством доктора Ю Такэхаты из Университета Рицумейкан демонстрирует, насколько сильным оказывается влияние человеческих привычек на судьбу диких животных, живущих рядом с жилыми кварталами. Исследовательская группа уже несколько лет изучает, как рыжие белки используют городскую инфраструктуру и пищу, связанную с активностью людей.

Исследование в парках и лесах: как меняется репродуктивный цикл белок

Чтобы понять, насколько подкормка влияет на физиологию и репродуктивные возможности животных, команда наблюдала за самками белок в четырёх городских парках и пяти лесных массивах неподалёку от Обихиро. В течение трёх весенних сезонов — с марта по июнь — исследователи ежедневно фиксировали состояние всех отмеченных самок, отслеживая динамику размножения.

Учёные анализировали шесть основных показателей: возраст начала и окончания репродуктивной активности, вероятность беременности, количество детёнышей в первом и втором помётах, а также долю малышей, которые дожили до момента отлучения от матери. Такой подход позволил сравнить жизненные стратегии городских и лесных животных.

Оказалось, что самки, живущие в парках, размножаются существенно активнее. Они начинали приносить потомство примерно на год раньше, чем лесные белки, а их беременность наступала чаще. Более того, только у городских самок зафиксирован второй помёт за сезон — явление, которое наблюдалось почти у половины всех изученных животных.

В среднем у городских белок выживало около трёх детёнышей в первом помёте, в то время как у лесных — примерно полтора. Эта разница оказалась устойчивой и сохранялась на протяжении всех лет исследования.

Почему дополнительное питание так сильно влияет на белок

Ранее та же научная группа установила, что городские самки в Обихиро заметно тяжелее лесных. Такой вес связан не с ожирением, а с более выраженными запасами жира и мышечной массы, формирующимися благодаря круглогодичному доступу к семенам и орехам — как естественным, так и тем, что появляются в кормушках.

Полноценное питание помогает самкам млекопитающих легче преодолевать энергетический порог, необходимый для выработки яйцеклеток, вынашивания беременности и кормления детёнышей. У животных, живущих в городских условиях, высококалорийные продукты уменьшают нагрузку на организм и позволяют воспроизводить потомство раньше и чаще.

Кроме питания, исследователи выделили и другие факторы, способные влиять на репродуктивную систему: более тёплые зимы, постоянный искусственный свет и укрытия в зданиях. Ночные источники света могут изменять работу гормональной системы животных, создавая условия для более раннего начала цикла.

Город и дикая природа: эффекты подкормки

По всему миру миллионы домов размещают в садах кормушки или регулярно оставляют пищу для птиц и мелких млекопитающих. Долгосрочные исследования показывают, что такая практика способна менять численность видов, формировать доминирование одних животных над другими и даже влиять на географию распространения.

С другой стороны, подкормка несёт риски: скученность у кормушек способствует передаче заболеваний, слишком калорийные или неподходящие продукты могут нарушить рацион, а агрессивная конкуренция — изменить поведение животных.

Тем не менее, белки лучше адаптируются к продуктам, близким к их естественной пище. Орехи и семена деревьев становятся оптимальным вариантом, который позволяет поддерживать здоровье животных без вреда для экосистемы.

Сравнение: городские и лесные белки

Сравнение условий жизни и темпов размножения двух популяций показывает, что городские белки обладают очевидными преимуществами.

Городские самки:

  • Начинают размножаться на год раньше.

  • Чаще беременеют в течение сезона.

  • Приносят больше детёнышей.

  • Имеют шанс на второй помёт благодаря дополнительной энергии.

Лесные самки:

  • Зависят от естественной сезонности кормовой базы.

  • Тратят больше энергии на поиск пищи.

  • Реже достигают порога, необходимого для успешного размножения.

  • Имеют меньше возможностей для выживания молодняка.

Такое сравнение подчёркивает, насколько чувствительно животные реагируют на изменения в доступности ресурсов — особенно те, что используют ночную активность как стратегию адаптации.

Плюсы и минусы подкормки диких животных

Подкормка белок имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Плюсы:

  • помогает животным переживать холодные периоды;
  • увеличивает вероятность успешного размножения;
  • способствует сохранению некоторых видов в условиях урбанизации.

Минусы:

  • может вызывать скученность и распространение заболеваний;
  • привлекает животных в потенциально опасные места, например на дороги;
  • при неправильном подборе продуктов нарушает естественный рацион.

Эти аспекты помогают понять, что любая помощь дикой природе должна быть осознанной и умеренной.

Советы по безопасной подкормке белок

Используйте только подходящие продукты: семена, орехи, несоленые ядра.
Не давайте хлеб, сладости, жареные и солёные продукты.
Размещайте кормушки в безопасных, удалённых от дорог участках.
Следите за чистотой — это снижает риск инфекций.
Не перекармливайте животных, чтобы не формировать зависимость.

Популярные вопросы о влиянии городской подкормки на белок

Как выбрать корм для белок?
Лучше всего подходят орехи и семена, которые максимально похожи на естественные продукты в рационе белок.

Почему городские белки размножаются чаще?
Они имеют доступ к постоянным источникам калорийной пищи, что облегчает беременность и выращивание потомства — так же, как это происходит у видов, успешно адаптирующихся к городам, например у городских енотов.

Что лучше: кормушки или естественная подкормка?
Кормушки удобны, но требуют регулярной чистки. Естественная подкормка — размещение орехов под деревьями — безопаснее.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
