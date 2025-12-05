Шерсть станет густой, а холод не страшен: эта добавка в еду работает лучше тёплого комбинезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Зимой собака может тратить меньше энергии, а значит — начать набирать вес там, где владельцу кажется, что ничего не изменилось. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев связывает сезонные минусовые температуры и снижение активности с необходимостью аккуратнее подходить к наполнению миски. Он подчёркивает, что корректировать питание безопаснее под контролем ветеринарного врача. И главный риск — попытка действовать "по наитию", когда небольшие изменения незаметно приводят к лишним килограммам.

Собака зимой
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака зимой

Активность как отправная точка

В первую очередь зимой оценивают, сколько энергии тратит конкретный питомец. Чаще всего активность у собак в холодный сезон снижается, поэтому и потребность в калориях меняется. Но существует важное исключение: ездовые породы, например сибирские хаски, в снежный период могут выходить на пик нагрузок, и их рацион будет иным.

Отсюда следует базовая логика: у домашних и рабочих собак меню не может быть одинаковым. Одним требуется больше калорий, чтобы поддерживать привычный уровень энергии, другим — меньше, чтобы не уйти в набор веса.

"Здесь нельзя ориентироваться на интуицию, поскольку любое, на первый взгляд незначительное, изменение может привести к набору лишнего веса. Однако важно понимать общий принцип, из чего складывается грамотный рацион собаки", — пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Жиры, белок и вода: три опоры зимнего рациона

Жиры называют источником "долгого" тепла: они помогают сохранять энергию, поддерживать оптимальную температуру, защищают внутренние органы. Отдельно отмечается и влияние на шерсть, которая зимой становится не просто эстетикой, а элементом защиты на прогулках. В качестве удачных источников упоминаются жирная рыба и растительные масла, при этом многие готовые корма уже содержат нужную норму.

Если собака питается натуральной пищей, рацион предлагают дополнять рыбьим жиром из расчёта 1-2 грамма на 1 кг веса, а активным животным допускается немного больше. Параллельно важен белок: он помогает поддерживать мышечную массу и здоровье тканей, а ориентир по норме указан как примерно 4-5 граммов на 1 кг. Основными источниками названы свежее мясо и субпродукты, яйца, но подчёркивается и обратная сторона — избыток белка опасен из-за нагрузки на почки.

Не менее принципиальна вода, которую авторы называют основой метаболизма. У собаки постоянно должна быть чистая вода, а зимой дополнительно стоит следить за миской из-за отопления: жидкость может быстрее "уходить". Если питомец пьёт мало, в качестве поддержки предлагают листья салата или огурцы — там есть влага и клетчатка, как сообщает "Радио 1"

Контроль веса, группы риска и "тёплая миска"

Зимой рацион предлагают проверять через регулярный контроль веса. Владельцам советуют взвешивать собаку и прощупывать рёбра: они не должны "заплывать" жиром, и это рассматривается как понятный индикатор состояния. Отдельно подчёркивается, что даже прибавка на несколько граммов к концу сезона способна превратиться уже в пару лишних килограммов.

Особое внимание рекомендуют уделять "группам риска" — тем, кто мерзнет быстрее: небольшим и короткошерстным породам. Также в отдельной категории перечислены пожилые и беременные собаки и питомцы с хроническими заболеваниями: им может понадобиться особый рацион, иногда специальный корм и добавки для поддержания иммунитета, которые должен назначать врач. Авторы отмечают, что холод в таких случаях способен спровоцировать обострение болезни.

Последний принцип сформулирован как правило "тёплой миски". Собаку советуют кормить тёплой, но не горячей пищей, а воду — слегка подогревать. Такой подход, по сути, снижает необходимость тратить внутреннюю энергию на согревание еды и помогает переживать холодный сезон более комфортно.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
