Солнце стало их врагом: миллионы видов ушли во тьму, чтобы не сгореть заживо и выжить

Животные переходят в ночь ради защиты от жары и хищников — National Geographic
Зоосфера

Ночь для одних — время отдыха, а для других — начало самой важной части суток. Пока дневные виды прячутся в укрытиях, "ночная смена" выходит на охоту, ищет партнёра и осваивает территорию. Такой образ жизни называют ночной активностью, и за ним стоит целый набор тонких приспособлений. Об этом сообщает National Geographic.

Мадагаскарская руконожка
Фото: commons.wikimedia.org by nomis-simon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мадагаскарская руконожка

Почему животные выбирают темноту

Ночная активность встречается у самых разных групп — от сов и крупных кошек до насекомых, пауков и летучих мышей. Причины обычно практичные: ночью легче подкрасться к добыче, меньше конкурентов и ниже риск перегреться в жарком климате. Для некоторых видов темнота ещё и безопаснее: дневные хищники хуже охотятся в сумерках, а в укрытиях проще переждать светлые часы.

Кроме охоты, ночь удобна и для размножения. Запахи и звуки распространяются иначе, а многие сигналы — например, брачные призывы — заметнее в ночной тишине, чем в шумном дневном пространстве. Поэтому у некоторых животных пик активности приходится именно на тёмное время.

Как ночные животные видят в темноте

Первое, что приходит в голову, — большие глаза. И правда: у многих ночных видов они заметно крупнее относительно головы, а зрачок способен сильно расширяться, пропуская больше света. У сов глаза настолько большие, что практически не "проворачиваются" в глазницах, поэтому птица компенсирует это подвижной шеей и точным поворотом головы.

Но размер — лишь половина истории. Важна и "начинка" сетчатки. Когда света мало, главную работу берут на себя палочки — фоторецепторы, которые лучше улавливают слабое освещение, чем колбочки (последние важнее для цвета и детализации днём). У ночных животных доля палочек обычно выше, поэтому они быстрее реагируют на движение и едва заметные изменения яркости.

Ещё один полезный механизм — отражающий слой за сетчаткой (тапетум), из-за которого у кошек, собак и многих диких хищников иногда "светятся" глаза в луче фонарика. Он работает как повторный шанс для фотонов: свет, прошедший через сетчатку, отражается и снова попадает на фоторецепторы. За бонус приходится платить — изображение может быть чуть менее резким, зато шанс заметить добычу или препятствие в темноте растёт.

Не только зрение: слух, обоняние, вкус и осязание

Даже отличные глаза не решают всё: ночью мир становится "мягче", контуры теряются, а многие объекты проще услышать или унюхать, чем разглядеть. Поэтому у части ночных охотников ключевую роль играет слух. У сов слуховая система настолько точная, что они способны определять положение мыши в траве по едва различимым шорохам. У некоторых видов уши расположены несимметрично, и такая "геометрия" помогает оценивать направление и высоту источника звука.

Запах — ещё один ночной инструмент, особенно у млекопитающих. Многие виды помечают территорию и "переписываются" метками: так можно оставить информацию о себе, не встречаясь лично. У ряда животных в этом помогает дополнительная система восприятия химических сигналов — орган Якобсона (вомероназальный орган). Характерная гримаса с приподнятой губой, которую иногда можно увидеть у кошек или копытных, усиливает доступ запаховых частиц к этой зоне и делает сигнал понятнее.

Есть и совсем неожиданные стратегии. Змеи часто задействуют язык для "сбора" химических следов: он переносит частицы к рецепторам, помогая ориентироваться и искать добычу. А у многих млекопитающих в темноте важнейшую роль играют чувствительные волоски (вибриссы). У кошек это усы, у ряда беспозвоночных — волоски по всему телу: они улавливают колебания воздуха и касания, позволяя "считывать" пространство почти как радаром. Пауки дополняют такую сенсорику паутиной: она становится не просто ловушкой, а системой сигнализации, сообщающей о добыче через вибрации.

Когда "шестое чувство" становится навигацией

Отдельная категория — животные, которые буквально подсвечивают мир звуком или теплом. Летучие мыши используют эхолокацию: издают высокочастотные сигналы и по отражённому эху понимают, где препятствия и насколько близко добыча. Это особенно полезно там, где глазам почти не за что зацепиться — в полной темноте, в пещерах или среди густой растительности.

У некоторых змей есть тепловая чувствительность: специальные рецепторы помогают улавливать инфракрасное излучение от тёплокровной добычи. По смыслу это похоже на тепловизор, дополняющий обычные чувства, когда визуальных подсказок мало. В итоге ночь перестаёт быть слепой зоной — она превращается в среду, где работают другие каналы информации.

Сравнение: ночные, дневные и сумеречные виды

  • Ночные животные (nocturnal) активны преимущественно после заката. Их сильная сторона — чувствительность к слабому свету, развитые слух и обоняние, умение тихо двигаться и быстро реагировать на шорохи.

  • Дневные виды (diurnal) ориентированы на яркий свет: им важнее высокая детализация, способность различать цвета и работать "на скорости" в условиях хорошей видимости. Поэтому у них иначе устроена сетчатка, а поведение завязано на солнце и температуре.

  • Сумеречные (crepuscular) занимают промежуточную нишу и выходят на пик активности на рассвете и закате. Это компромисс между безопасностью и энергозатратами: света ещё достаточно, но жара спала, а часть хищников не активна. Во многих экосистемах именно эта группа снижает конкуренцию, распределяя активность по времени.

Плюсы и минусы ночного образа жизни

Ночная стратегия даёт эволюционные преимущества, но не бывает бесплатной. Обычно она выигрывает там, где ночь обеспечивает доступ к ресурсам и снижает риски.

Плюсы ночной активности

  • Меньше перегрева и потери влаги в жарких регионах.

  • Проще избегать части дневных хищников и конкурентов.

  • Легче подкрадываться к добыче, используя тишину и темноту.

  • Удобнее общаться запахами и звуками на "свободном" фоне.

Минусы

  • Сложнее ориентироваться без света, поэтому возрастает зависимость от слуха, запаха, вибраций.

  • Меньше возможностей для цветовых сигналов и визуального общения.

  • Выше цена ошибки: одно неверное движение — и добыча исчезла или хищник оказался ближе, чем кажется.

  • Ночные условия усиливают влияние погоды: ветер, дождь и холод могут резко менять эффективность охоты.

Популярные вопросы о ночных животных

Правда ли, что все ночные животные плохо видят днём?

Не всегда. Многие действительно чувствительнее к яркому свету и предпочитают прятаться, но это не означает "плохое зрение". Чаще речь о том, что их органы чувств настроены на другое освещение, а поведение оптимизировано под ночь.

Можно ли определить ночной вид по глазам?

Частично. У ряда видов заметны крупные глаза и способность зрачка к сильному расширению, а "свечение" глаз указывает на отражающий слой. Но это не универсальный признак: ночная активность поддерживается целым набором чувств, а не только зрением.

Что лучше для ориентации в темноте: зрение или слух?

Зависит от вида и среды. Совы опираются на слух, летучие мыши — на эхолокацию, многие млекопитающие — на обоняние и вибриссы (усы), а змеи могут дополнять картину тепловой чувствительностью.

Сколько стоит оборудование для наблюдений ночью?

Минимальный набор может быть совсем недорогим: удобный фонарик с регулируемой яркостью и простая оптика. Если хочется углубиться в хобби, дороже обойдутся приборы ночного видения и тепловизоры, но для первого знакомства с ночной фауной они не обязательны.

Как выбрать фонарик для ночных прогулок по природе?

Смотри на наличие красного светофильтра или минимального режима яркости, широкий рассеянный луч и удобное крепление (например, налобный формат). Важно, чтобы свет не был слишком резким.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
