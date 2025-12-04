Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Багаж с сюрпризом шокировал таможню: живой груз пытались провести через границу с особой жестокостью

Мужчина спрятал голубей в носки для перевозки – Псковская таможня
Зоосфера

На российско-латвийской границе в Псковской области таможенники задержали чемодан с живыми голубями, которых пытались нелегально ввезти в Россию. Ведомство опубликовало фото изъятой партии: птиц обнаружили в небольшом багаже, подготовленном так, чтобы скрыть содержимое от досмотра. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу Псковской таможни.

Голуби
Фото: eadaily.com by Северо-Западное таможенное управление
Голуби

Чемодан вместо клетки

По данным таможни, голуби находились в тесном чемодане без условий для перевозки. Чтобы птицы не били крыльями и не подавали признаков жизни, их обездвижили с помощью носков, причем "довольно плотно", как отмечается в сообщении. Такой способ явно рассчитан на то, чтобы снизить шум и движение, которые могли бы привлечь внимание инспекторов.

Сам факт перевозки живых животных через границу предполагает строгие правила: обычно требуется декларирование, документы и соблюдение условий транспортировки. В этом случае речь шла не о легальной перевозке, а о попытке скрытного провоза, поэтому ситуация сразу получила квалификацию как контрабандная.

Почему именно голуби

Какая цель стояла за перевозкой, пока неясно. Не сообщается, были ли птицы редкой породы или предназначались для разведения, спорта или перепродажи. Этот пробел и породил волну обсуждений: пользователи в соцсетях сравнили историю с сюжетами советской комедии "Бриллиантовая рука" режиссера Леонида Гайдая, где контрабандисты использовали неожиданные способы доставки запрещённых товаров.

Сходство не только в абсурдной изобретательности, но и в "реквизите": чемодан в этой истории стал главным инструментом, а носки — способом превратить живой груз в почти неподвижный. Однако за внешней комичностью — риск для животных и нарушение режима пересечения границы.

Чем закончилась попытка провоза

Водителя, который пытался ввезти голубей, оштрафовали. Птиц, как уточняется в сообщении, отпустили — они "полетели обратно в Латвию". Каких-либо данных о возбуждении отдельного дела или о дальнейших проверках в отношении перевозчика в заметке не приводится.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
