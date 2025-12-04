Миф об исключительности людей рухнул: приматы и тюлени используют смех как социальное оружие

Иногда мы уверены, что знаем о животных почти всё, а потом выясняется: даже то, что кажется сугубо "человеческим", у природы давно есть в разных вариантах. Смех — один из таких примеров: его привыкли связывать с людьми и ближайшими родственниками-приматами, но картина оказалась шире. Анализ научных публикаций показал, что "вокальная игра", похожая по функциям и признакам на смех, описана как минимум у 65 видов. Об этом сообщает Naked Science.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Весёлая макака

Что ученые называют "смехом" у животных

В исследованиях речь обычно идет не о смехе "как в кино", а о сигналах, которые возникают в контексте игры и помогают другим понять: ситуация безопасна, это не драка и не опасность. Для многих социальных животных игра — способ тренировать навыки, учиться взаимодействию и снижать напряжение в группе. Поэтому эволюции выгодно иметь понятный маркер, который "разряжает" обстановку и приглашает продолжать контакт.

У людей смех работает примерно так же: он показывает, что нам весело, и поддерживает общение. У животных похожую роль могут выполнять специфические звуки, ритмичные "вдохи-выдохи", тихие или высокие вокализации, а также мимические элементы. Важно, что ученые оценивают не один звук сам по себе, а сочетание признаков и контекст: когда именно сигнал появляется, как на него реагируют другие и повторяется ли он в игровых ситуациях.

Как проходило исследование и что именно искали

Команда ученых из Калифорнийского университета (США) не отлавливала животных для экспериментов, а сделала то, что часто дает неожиданный результат: систематически просмотрела научную литературу о игровом поведении. Их интересовали упоминания о "игровых" вокализациях и детали этих сигналов.

Исследователи обращали внимание на характеристики звука: громкий он или тихий, высокий или низкий, короткий или протяжный, одиночный или ритмический. Отдельно рассматривали и мимику, потому что у многих видов звуковые сигналы сопровождаются движениями морды, позой тела, жестами. Такой подход позволил не "подгонять" наблюдения под человеческий смех, а выделить набор схожих признаков: сигнал есть, он повторяется в игре и помогает партнерам корректно понимать друг друга.

"Когда мы смеемся, то показываем другим, что нам весело, и приглашаем их присоединиться", — говорит один из авторов исследования Саша Л. Викнлер.

Какие животные попали в список и почему это удивляет

Ранее о "смехоподобных" сигналах чаще говорили применительно к приматам: у них сложная социальная жизнь, много игры, развитая мимика. Также известны работы о крысах и еще нескольких группах, где игровые звуки хорошо описаны. Но новый обзор расширяет рамки: на похожие функции и признаки указывают данные как минимум по 65 видам.

В список вошли не только разные приматы, но и собаки, домашние коровы, лисы, тюлени, мангусты, а также несколько видов птиц, включая попугаев и австралийских сорок. Это важный момент: сходство проявляется у животных с разным образом жизни и разной "архитектурой" коммуникации. Там, где есть игра и социальные контакты, эволюция снова и снова находит способы обозначить дружелюбие и снизить риск конфликта.

Что это меняет в нашем взгляде на эмоции и коммуникацию

Такие результаты не означают, что животные смеются "как люди" и переживают те же эмоции в тех же оттенках. Но они показывают другое: у многих видов есть устойчивые игровые сигналы, которые выполняют схожую социальную функцию. Для биологии поведения это ценно, потому что помогает точнее понять, как формируются кооперация, доверие и навыки общения.

Практический вывод тоже есть. Когда люди взаимодействуют с животными — в быту, в дрессировке, в уходе за домашними видами или в работе с реабилитацией — полезно помнить: игра сопровождается маркерами, и они могут отличаться от наших ожиданий. Иногда "странный звук" или необычная мимика — не признак раздражения, а способ сказать: "всё нормально, продолжаем". Чем лучше мы понимаем такие сигналы, тем меньше ошибок в интерпретации и тем безопаснее контакт для обеих сторон.

Сравнение игровых "сигналов смеха" у разных групп животных

Условно можно выделить несколько "стилей" смехоподобной коммуникации, которые чаще всего обсуждают исследователи.

Приматы. Смешанная система: звуки плюс заметная мимика. Сигнал часто возникает в активной игре, где легко перепутать контактную возню с агрессией. Грызуны (например, крысы). Вокализации могут быть высокочастотными и не всегда воспринимаются человеком напрямую, но в исследованиях хорошо видно, что они связаны с игрой и позитивным взаимодействием. Домашние и дикие млекопитающие (собаки, лисы, тюлени, мангусты, коровы). Здесь чаще описывают именно "вокальную игру" как маркер дружелюбного намерения, который помогает удерживать безопасный сценарий взаимодействия. Птицы (например, попугаи, австралийские сороки). У них иная природа вокализации, но ключевым становится повторяемость сигналов в игровом контексте и реакция партнеров.

Общее у этих примеров одно: сигнал работает как "социальная подсказка", снижая вероятность конфликта в игре.

Популярные вопросы о смехе у животных

Правда ли, что животные "смеются", как люди?

Нет, речь не о полном совпадении. Ученые описывают вокальные сигналы в игре, которые по функциям и ряду признаков напоминают человеческий смех.

Какие виды чаще всего упоминают в научных работах?

Помимо приматов, в обзоре отмечают собак, коров, лис, тюленей, мангустов и несколько видов птиц, включая попугаев и австралийских сорок.

Зачем животным такие сигналы?

Чтобы показать дружелюбные намерения, поддерживать безопасную игру и снижать риск того, что игровое взаимодействие будет воспринято как агрессия.

Можно ли использовать эти знания в быту с домашними животными?

Да, как минимум для более точной интерпретации поведения во время игры. Но важно не "очеловечивать" эмоции, а смотреть на контекст и реакцию животного.