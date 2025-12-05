Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дельфины скрывали двойную жизнь: новое исследование разорвало карту Средиземного моря на части

ДНК-анализ показал скрытую структуру популяций средиземноморских афалин
Зоосфера

Неожиданные повороты в науке случаются редко, но именно так произошло с новым исследованием, посвящённым средиземноморским дельфинам-афалинам. Учёные рассчитывали подтвердить старую гипотезу об их разделении на восточную и западную группы, однако полученные данные разрушили привычную картину. В результате исследователи столкнулись с открытием, к которому не были готовы.

Прыжок дельфина у экскурсионной лодки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прыжок дельфина у экскурсионной лодки

Новый взгляд на структуру популяций афалин

Много лет считалось, что афалины Средиземноморья делятся по географическому принципу. Однако современный анализ ДНК показал иную картину — различия между дельфинами имеют не территориальный, а экотипический характер. Исследователи установили, что существуют две крупные группы: прибрежная и морская. Эти экотипы не пересекаются в поведении и почти не взаимодействуют друг с другом, так же как корабли, идущие ночью мимо друг друга.

"Мы думали, что их популяции разделены на восточную и западную части, основываясь на довольно старых генетических методах, которые сегодня не используются", — говорит ведущий автор Дэниел Мур, морской биолог из Эксетерского университета.

Современные методы, на которые опиралась команда, позволили увидеть скрытую структуру популяций. Исследователи подчеркивают, что дело не ограничивается распределением на карте — различия между группами глубже. Они проявляются в социальных взаимодействиях, вокализациях и генетике.

Результаты работы были опубликованы в журнале "Молекулярная экология", что добавило вес этому открытию и позволило обсудить его в международном научном сообществе.

Сицилия, Азоры и неожиданные генетические связи

Одним из удивительных выводов исследования стало открытие, что дельфины, живущие у берегов Сицилии, относятся к той же группе, что и афалины, обитающие у Азорских островов — несмотря на значительную удалённость этих регионов. При этом они почти не обмениваются генами с прибрежными группами дельфинов, через территории которых им теоретически приходится проходить.

"У этих дельфинов очень высокий уровень обмена генами между Сицилией и Азорскими островами, но практически отсутствует обмен генами между этими дельфинами и всеми прибрежными популяциями, мимо которых они должны проплывать", — поясняет ведущий автор Дэниел Мур, морской биолог из Эксетерского университета.

Такие наблюдения долгое время оставались предположениями местных исследователей, которые замечали различия во внешнем виде и поведении афалин.

"Когда вы видите их в естественной среде, вы понимаете, что они отличаются. Они крупнее и ведут себя иначе", — отмечает морской биолог и соавтор исследования Эмили Каннингем из MBE.

По её словам, подтверждение догадок стало моментом настоящего научного озарения.

Роль культуры и поведения в разделении экотипов

Исследователи подчеркивают, что дело не только в генетике. У дельфинов, как и у других умных морских животных, культура играет важнейшую роль. Разные группы имеют свои "диалекты", привычные паттерны поведения и устойчивые социальные структуры. Эти особенности формируют своеобразные барьеры между популяциями. В мире китообразных подобные культурные барьеры известны, например, у косаток — у разных групп свой "алфавит" звуков и уникальные традиции охоты.

Дополнительные материалы и визуальные наблюдения

BBC приводит фотографии афалин, сделанные Тиленом Геновым и Дэниелом Муром, а также изображения биопсийных образцов, собранных на Сицилии ещё в 2017 году. Они помогли исследователям подтвердить связь между Азорами и Сицилией.

Интересно, что команда изначально включила Азоры в исследование лишь для контроля, не ожидая, что это решение станет ключевым.

"Это должно было подтвердить, что наши средиземноморские дельфины живут отдельно. Никто не ожидал, что некоторые из них могут принадлежать к той же популяции. Без образцов с Азорских островов я не думаю, что мы бы это обнаружили", — подчёркивает ведущий автор Дэниел Мур, морской биолог из Эксетерского университета.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
