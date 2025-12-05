Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замок Фенис признан символом Валле-д'Аоста — WOW Travel
Подъём по лестнице укрепляет когнитивные функции — Мишель Восс
Porsche — лидер по быстрой перепродаже новых авто за год — Tvanouvelles
Эксперты ускорили проращивание гладиолусов с помощью опилок — 7dach
Силовая зарядка после 40 замедляет потерю мышц на 3–5% в десятилетие
С 2026 года меняются правила налога на недвижимость и расширяются семейные вычеты
Преимущество лёгкой пропарки для брокколи установили нутрициологи
Xiaomi рассматривает гуманоидов как часть будущей продуктовой стратегии — Beijing Dai
Банки с дёгтем в земле помогают изгнать кротов с грядок

Пещера раскрыла секрет, который прятала десятилетиями: в Бразилии столкнулись с неожиданной угрозой

Новый вид краба Aegla tamanduatei обнаружили в пещере Санта-Лузия
Зоосфера

Редкое научное открытие иногда переворачивает привычное представление о мире живой природы. Так произошло и на юго-востоке Бразилии, где в глубине одной единственной пещеры исследователи обнаружили необычный вид речного краба. Он десятилетиями оставался скрытым от науки и стал не просто находкой, а настоящим ориентиром для развития спелеологии страны. Об этом сообщает редакция издания, освещающая тему окружающей среды.

Новый пещерный вид краба в Бразилии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новый пещерный вид краба в Бразилии

Новый вид: как его обнаружили

История открытия началась ещё более десяти лет назад, когда группа спелеологов и биологов занялась систематическим изучением Грота Санта-Лузия — пещеры, расположенной на территории Mauá в составе агломерации Сан-Паулу. Исследователи отмечают, что работа, которая привела к описанию вида Aegla tamanduatei, включала детальный анализ морфологических особенностей и генетическое сравнение с другими представителями рода Aegla. Эти ракообразные известны своей привязкой к труднодоступным и экологически уязвимым местообитаниям, что делает любые открытия в этой области особенно значимыми.

Aegla tamanduatei отличается небольшими размерами — всего около двух-трёх сантиметров — и обитает исключительно в подземных водах пещеры. Такая узкая адаптация к специфической среде вызывает у специалистов опасения, поскольку малейшие изменения в экосистеме могут отразиться на численности и устойчивости популяции.

По словам исследовательской группы, первое документированное наблюдение краба произошло в 2012 году, когда во время топографической съёмки Грота Санта-Лузия специалисты случайно заметили ракообразное, внешне похожее на представителей рода Aegla. Этот род включает 72 известных вида, обитающих в пресной воде Южной Америки, и для него характерно строгое распределение по отдельным водоёмам и пещерам.

В Бразилии описано десять эндемичных видов aegl, и они сосредоточены преимущественно в регионах Юга и Юго-Востока. Однако новый вид оказался уникальным: его ареал ограничен только одной пещерой, и до сих пор не найдено ни одного подтверждения существования Aegla tamanduatei за пределами этой подземной системы.

Значение экосистемы Санта-Лузия

Пещера располагается на территории Эко-парка Санта-Лузия — охраняемой природной зоны, признанной государством значимым экологическим и историческим объектом. Здесь сохранился фрагмент Атлантического леса площадью около 450 тысяч квадратных метров. Именно эта территория служит естественным резервуаром подземных вод, питающих ручьи и источники, формирующие условия для существования нового вида краба.

Выживание Aegla tamanduatei напрямую зависит от качества воды. Даже небольшое изменение состава или уровня загрязнения способно нарушить баланс в подземной экосистеме. Поскольку пещера является началом реки Тамандуатеи, угрозы водоёму проявляются в ходе её пути через густонаселённые районы Сан-Паулу, где риск загрязнения значительно выше.

Бассейн Тамандуатеи занимает около 320 квадратных километров и относится к суб-бассейну Биллингс-Тамандуатеи — важной части водосборной системы Альту-Тиете. За последние десятилетия река претерпела изменения: инженерные работы выпрямили естественное русло, лишив его природных изгибов. Эти преобразования повлияли на гидрологический режим, а вместе с ним — и на состояние экосистемы.

Из-за высокой чувствительности aegl к качеству воды представители рода считаются биоиндикаторами: их присутствие указывает на благополучное состояние водной среды, а снижение численности сигнализирует о возможной экологической проблеме.

Экологические риски и необходимость усиленной охраны

Открытие Aegla tamanduatei стало поводом для обсуждения дальнейших мер по защите уникальной пещерной системы. Учёные считают, что главная угроза исходит от загрязнения подземных и поверхностных вод, связанных с развитием городской среды. Поскольку вид существует лишь в одном месте, любое негативное воздействие может иметь необратимые последствия.

Экологи также обращают внимание на важность мониторинга подземных источников, поскольку они формируют основу экосистемы пещеры. Возрастающая нагрузка, связанная с urban-расширением, требует регулярных исследований качества воды и состояния биоты, чтобы минимизировать риски утраты вида, сообщает Revista Fórum.

Популярные вопросы

1. Почему Aegla tamanduatei считают уникальным видом?

Потому что его ареал ограничен одной-единственной пещерой, что делает вид эндемичным и особенно уязвимым.

2. Как выбирают методы исследования подобных видов?

Учёные используют морфологический анализ, генетическое сравнение и наблюдение в естественной среде, избегая вмешательства в экосистему.

3. Что можно сделать для защиты вида?

Необходимо контролировать качество воды, ограничивать воздействие городской среды и поддерживать природоохранные меры.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Недвижимость
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Домашние животные
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Последние материалы
Xiaomi рассматривает гуманоидов как часть будущей продуктовой стратегии — Beijing Dai
Новый вид краба Aegla tamanduatei обнаружили в пещере Санта-Лузия
Банки с дёгтем в земле помогают изгнать кротов с грядок
Несовместимость текстур ухода и тонального крема вызывает скатывание покрытия
Главная слабость Accord VII — коррозия кузова — Autojournal
Высокая нагрузка на печень и почки возможна при длительной диете хищников
Отключение отопления ночью не экономит энергию и вызывает плесень — Utopia.de
Танцоров Булановой перестали устраивать гонорары — продюсер Лавров
Алюминиевая фольга и спреи помогают отпугнуть кошек от ёлки
Сладкий перекус вечером вызывает резкие колебания сахара — onmed
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.