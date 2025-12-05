Оно исчезло в 1970-м — и вдруг объявилось: редкое морское существо нарушило молчание океана

Акулу-собаку с парусом впервые поймали в 1970 году — Science&Vie

Истории о видах, которые однажды исчезли из поля зрения и считались утраченными, встречаются нечасто. Но иногда природа преподносит открытия, переворачивающие представления о биоразнообразии. Так произошло в Папуа-Новой Гвинее, где спустя полвека вновь обнаружили крайне редкую акулу, известную лишь по одному экземпляру. Находка стала подтверждением того, что уникальный вид всё ещё существует. Об этом сообщает Science&Vie.

Как была найдена первая акула необычного вида

История началась в 1970 году в заливе Астролаб, где рыбак наткнулся на необычную акулу с крупной головой, огромными глазами и маленьким ртом. Внешний вид настолько выбивался из привычных представлений, что мужчина сразу передал улов специалистам из Министерства сельского хозяйства, ресурсов и рыболовства Папуа-Новой Гвинеи.

Только спустя три года биологи описали находку и пришли к выводу, что перед ними — ранее неизвестный науке вид. Они назвали его Gogolia filewoodi, в честь реки Гоголь, где была поймана самка длиной 74 см. Благодаря высокому спинному плавнику она получила просторечное название "парусниковая собачья акула".

С тех пор ни одной подтверждённой встречи со следующим представителем вида не было. Специалисты предполагали, что популяция исчезла, поскольку ни научные экспедиции, ни рыбаки не сообщали о поимках. Уже тогда биологи отмечали крайнюю узость ареала и возможную уязвимость вида.

Новые данные: как редкую акулу вновь увидели спустя десятилетия

Ситуация изменилась благодаря исследованию WWF Pacific. Учёные и местные рыбаки совместно проводили мониторинг уловов в провинции Маданг — регионе, где протекает река Гоголь. Во время этой работы удалось установить, что в 2020 и 2022 годах были пойманы шесть акул того самого вида: пять самок и один самец.

Сходство между ранее описанной акулой 1970 года и новыми экземплярами оказалось полным: форма головы, размер, особенности плавников и строение тела позволили подтвердить принадлежность к Gogolia filewoodi. И главное — все они были пойманы неподалёку от места первой находки, что говорит о возможной стабильности локальной популяции.

Такие данные стали сенсационными для науки: вид, считавшийся исчезнувшим более полувека, оказался живым, пусть и чрезвычайно редким.

Почему вид оказался на грани исчезновения

Несмотря на новые подтверждения, вид остаётся крайне уязвимым. Его ареал ограничен районом залива Астролаб, где рыболовство является важной частью жизни местного населения. Новые данные показали, что акулы нередко попадаются случайно — как прилов при ловле морского окуня.

Сами рыбаки отмечают, что мясо и плавники этих акул не пользуются спросом, поэтому они обычно не становятся объектом целенаправленного вылова. Однако частые контакты с сетями и другие виды рыболовства могут представлять дополнительную угрозу.

Исследователи подчеркивают: малочисленные популяции, ограниченные небольшими акваториями, особенно чувствительны к любым изменениям. Даже небольшой рост рыболовного давления может привести к резким колебаниям численности.

Сравнение: редкие акулы прошлого и современные находки

Сравнение истории Gogolia filewoodi с другими видами показывает важную закономерность.

Во многих случаях исчезновение из поля зрения не означает полного вымирания, особенно если речь идёт о глубоководных или малочисленных видах. Однако большинство повторных находок относится к видам с широким ареалом, тогда как у "парусниковой" акулы территория крайне мала.

Ключевые особенности, отличающие этот случай:

ареал ограничен одной областью;

вид обнаруживается исключительно как прилов;

зафиксировано минимальное число особей;

временной разрыв между наблюдениями превышает пять десятилетий;

важную роль играет участие местных сообществ.

Эти факторы делают находку особенно значимой, а дальнейшее изучение — необходимым для сохранения вида.

Популярные вопросы о редкой парусниковой акуле

Считался ли вид вымершим?

Да, до недавнего времени специалисты предполагали, что популяция исчезла, так как новых наблюдений не было более 50 лет.

Сколько особей удалось обнаружить?

Зафиксировано шесть акул: пять самок и один самец, пойманных в 2020 и 2022 годах.

Представляет ли рыболовство угрозу?

Да, поскольку вид встречается как прилов, а ареал крайне ограничен, чрезмерный вылов может отрицательно повлиять на популяцию.

Можно ли восстановить численность?

Это возможно при сохранении среды обитания и снижении случайного вылова.