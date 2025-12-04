Агрессия без причины: какие опасные болезни маскируются под плохое поведение собаки

Внезапная агрессия у собаки может быть признаком болезни — ветеринар Шеляков

Агрессия у собак может быть вызвана не только поведением, но и скрытыми болезнями или болью. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рычание собаки

По словам специалиста, внезапные вспышки агрессии у собак нередко указывают на физиологические или неврологические проблемы. Такие реакции могут сопровождать заболевания внутренних органов, воспалительные процессы, поражения мозга, а также отравления токсичными веществами.

"Если собака внезапно становится раздражительной, рычит, избегает прикосновений или бросается на людей, это повод заподозрить физическое недомогание. Подобное поведение может быть следствием боли, интоксикации или поражения нервной системы. Важно не пытаться самостоятельно успокоить животное, а как можно скорее показать его врачу", — пояснил Шеляков.

Он добавил, что если обследование не выявляет заболеваний, причина агрессии чаще всего лежит в эмоциональной сфере. В таких случаях помощь оказывают кинологи или зоопсихологи, а при выраженной тревожности может потребоваться поддерживающая терапия.

"Некоторым животным при хроническом стрессе и нарушениях поведения назначаются препараты, стабилизирующие нервную систему. Они помогают снизить уровень тревожности, улучшить адаптацию и предотвратить повторные вспышки агрессии. Подобное лечение проводится только под контролем ветеринарного врача", — заключил ветеринар.