Морда будто зависает на миг: странное поведение кошек вывело учёных на скрытый механизм их чувств

Когда кошка сталкивается с новым запахом и вдруг приоткрывает рот, слегка оттопыривает губу или делает странную "гримасу", это вовсе не раздражение и не недовольство. На самом деле животное таким образом задействует особый механизм химического восприятия, который помогает считывать важные сигналы окружающей среды. Эта реакция, известная как флемен, считается частью сложной системы общения животных. Об этом сообщает scispace.com.
Внешне флемен выглядит необычно: кошка нюхает предмет, затем открывает рот, замирает на пару секунд и снова приходит в норму. Такой жест позволяет втянуть воздух особым образом, направив молекулы запаха не в привычную обонятельную систему, а в дополнительный орган — вомероназальный, более известный как орган Якобсона. Он расположен на границе ротовой полости и нёба, имеет собственный набор рецепторов и связан с областями мозга, отвечающими за социальное поведение.
Благодаря этой системе кошки воспринимают химические сигналы иначе, чем обычные запахи. Тогда как нос определяет лишь общую "картину", дополнительный анализатор позволяет установить тонкости: пол другого животного, степень зрелости, репродуктивный статус и даже давность оставленной метки. Это делает флемен важным инструментом в понимании того, что происходит вокруг — от территории до социальных отношений в группе.
Механизм фактически служит вторым уровнем восприятия запахов. У кошек он развит особенно хорошо из-за природной зависимости от химической коммуникации. Реакция запускается только при контакте с определёнными веществами: обычные бытовые ароматы её не вызывают.
Вомероназальный орган имеет собственное строение: он состоит из рецепторных клеток, реагирующих не на привычные запахи, а на феромоны и иные химические маркеры поведения. Его протоки открываются в ротовую полость, поэтому воздух через него проходит именно тогда, когда кошка приоткрывает рот. Эта система способна распознавать даже те "сообщения", которые обычный нос не улавливает.
Для кошек такие химические сигналы играют ключевую роль. Они помогают понять, кто недавно проходил мимо, является ли животное взрослыми или молодым, здоровым или ослабленным, а также определить социальный статус потенциального конкурента. Это особенно важно в условиях, когда зрительной информации недостаточно, а поведение опирается на скрытые взаимодействия.
Функции органа Якобсона активно исследуются. Результаты морфологических и поведенческих работ подтверждают, что орган имеет сложную внутреннюю структуру и тесно связан с гормональными сигналами. При этом реакция флемена проявляется преимущественно в ситуациях, когда кошке необходимо получить дополнительную информацию: при изучении территории, новых предметов или следов других животных.
Современные исследования подробно описывают строение вомероназального органа. Он включает каналы, выстланные различными типами эпителия, среди которых выделяется специализированный рецепторный слой. Такой набор тканей позволяет воспринимать химические вещества иначе, чем через обычный обонятельный эпителий. Сигналы, полученные через орган, передаются в структуры мозга, отвечающие за социальное, репродуктивное и пространственное поведение.
Экспериментальные работы показывают, что флемен чаще всего возникает после контакта с веществами, имеющими значение для коммуникации: метками на территории, запахами мочи, следами других животных. Поведенческие тесты подтверждают, что феромоны — главный стимул, запускающий реакцию. Также отмечается влияние гормонального фона: у взрослых самцов реакция проявляется заметнее, особенно при контакте с запахами самок. Это подчёркивает роль органа Якобсона в репродуктивных процессах.
Исследователи отмечают, что флемен — не случайная гримаса, а полностью сформированная поведенческая последовательность. Она имеет чёткие стадии: фиксация запаха, открытие рта, втягивание воздуха, анализ сигнала. Такая последовательность встречается у многих млекопитающих, однако у кошек она особенно выражена.
Для домашних животных флемен — абсолютно естественная реакция. Она не сигнализирует о стрессе, агрессии или недовольстве. Обычно всё происходит быстро: кошка делает характерную "морду", задерживается на пару секунд и возвращается к обычным делам. Это говорит лишь о том, что животное получило интересный химический стимул.
Повод насторожиться возникает только тогда, когда поведение выходит за рамки стандартной реакции. Если рот остаётся открытым дольше обычного, кошка тяжело дышит, выглядит вялой или испытывает трудности с дыханием, проблема может быть связана уже не с флеменом, а с заболеванием. В таких ситуациях необходима ветеринарная диагностика. Иногда нарушение работы органа Якобсона может отражаться на социальном поведении животного: оно становится тревожным, раздражительным или хуже взаимодействует с другими питомцами.
В большинстве же случаев реакция флемена — показатель того, что кошка активно исследует пространство. Животные используют этот механизм и дома, и на улице, особенно при появлении новых запахов, гостей, пакетов, обуви или одежды.
Химические сигналы дают кошкам много информации, поэтому флемен приносит животному пользу.
Однако есть и особенности, которые важно учитывать.
Разница между двумя системами восприятия запахов у кошек объясняет, почему флемен выглядит так специфично. Обычная обонятельная система фиксирует "фоновые" запахи: пищу, ароматы, бытовые объекты. Она даёт общую картину окружения. Орган Якобсона же анализирует химические маркеры, тесно связанные с поведением. Он распознаёт феромоны, определяет связь запаха с конкретным животным и передает в мозг уникальные сигналы, не сопоставимые с обычными запахами.
Такое различие делает животных высокочувствительными к изменениям в среде и помогает точнее регулировать поведение внутри группы.
Нет, это нормальная реакция на запахи, связанные с химическими сигналами.
Только если сопровождается затруднённым дыханием или длительным открытием рта.
Он помогает сохранять социальную ориентированность и правильно реагировать на изменения в окружающей среде.
